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Bis zur Glotze – Tomodachi Life ist ein absoluter Fiebertraum | Folge 186

von Christian Koitkaam
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Wann habt ihr das letzte Mal einen Lachanfall beim Spielen bekommen und bei welchem Spiel? Möglicherweise war es Tomodachi Life. Denn der neue Ableger ist ein spielbarer Fiebertraum. Aber ein toller! Genau darum geht es auch in Folge 186 von Bis zur Glotze!

 

Eines der lustigsten Spiele des Jahres

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden ist der offizielle Nachfolger des 3DS-Spiels und kam nun für die Nintendo Switch.
In dieser Lebenssimulation erstellst du Mii-Charaktere, die auf einer Insel leben, eigene Persönlichkeiten entwickeln und in humorvollen, oft überraschenden Alltagssituationen interagieren. Du kannst ihre Wohnungen einrichten, ihnen Geschenke machen, ihre Wünsche erfüllen und sie bei ihren Beziehungen, Freundschaften und kleinen Abenteuern begleiten. Dabei entstehen oft skurrile, lustige und teils richtig absurde Situationen. Denn Tomodachi Life legt dir kaum Restriktionen in den Weg.

Aber was der wahre Charme des Spiels ist, für wen es vor allem geeignet ist und welche Möglichkeiten es hier gibt, das verraten wir euch in dieser Folge!

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: Nintendo, Podcast, Tomodachi Life, Bis zur Glotze
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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