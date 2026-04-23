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007 First Light – Neuer Gameplay-Trailer stellt die Spionage-Möglichkeiten vor

von Christian Koitkaam
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Bild © 2025 IO Interactive

Ein kürzlich veröffentlichter Trailer zu 007 First Light geht näher auf das Gameplay des neuen Titels von IO Interactive ein. Das Studio, bekannt für seine Erfahrung mit Spy-Thrillern, setzt im Gameplay auf Kreativität und flexible Spielstile. Ein wenig auch, wie man es deren vorigen Titeln kennt.

 

James Bond meets Hitman

Im Zentrum des Spiels steht die Kunst der Spionage: James Bond infiltriert verschiedene Orte, indem er seine Umgebung genau analysiert und strategisch agiert. Durch das Belauschen von Gesprächen, das Sammeln von Informationen und das Erkennen von Gelegenheiten gelingt es ihm, seine Ziele zu erreichen. Dabei setzt er auf Täuschung und soziale Tarnung, um sich unbemerkt durch bewachte Bereiche zu bewegen.

Die Ausrüstung für die Missionen umfasst eine Reihe von Gadgets, die Schleichen, Ablenkung und kreative Lösungen ermöglichen. Zu den verfügbaren Werkzeugen gehören unter anderem die Q-Linse, die nützliche Informationen und hackbare Geräte markiert, sowie die Q-Watch, mit der Gadgets aktiviert und Interaktionen ausgelöst werden können. Weitere Gadgets sind das Laser-Armband, das Gegner kurzzeitig außer Gefecht setzt oder neue Wege eröffnet, das Pfeil-Handy, das Gegner lautlos umlenkt, sowie Rauchkapseln und Sprengminen für taktische Ablenkungen.

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Für Action ist gesorgt

Falls ein unauffälliges Vorgehen nicht möglich ist, kommt es auf taktisches Geschick an. Bond nutzt die Umgebung für Nahkampfangriffe, überrumpelt Gegner und kann durch Fokussierung die Zeit verlangsamen, um präzise Entwaffnungen oder gezielte Eliminierungen durchzuführen. Auch der Umgang mit Waffen ist variabel: Bei leeren Magazinen können diese als Wurfgeschosse eingesetzt werden, um Gegner kurzzeitig zu benommen.

Nach Abschluss der Ausbildung erhält Bond Zugang zum taktischen Simulationsprogramm TacSim, das von Dr. Selina Tan geleitet wird. In dieser exklusiven MI6-Umgebung kann man die Fähigkeiten durch spezielle Missionen verbessern. Jede Mission endet mit einer Agentenbewertung, die sich mit Freunden oder Spielern auf der ganzen Welt vergleichen lässt. Durch das Abschließen von TacSim-Missionen sammelt man XP und Intel: Diese benötigt man für Freischaltungen von Waffen oder Skins. 007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Version für die Nintendo Switch 2 folgt im Sommer 2026.

007

Bild 2026 © IO Interactive

 

Quelle: IOI via Youtube

Bild 2026 © IO Interactive

Tags: James Bond, 007, 007 First Light
Christian Koitka
Christian Koitka
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