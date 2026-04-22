Splatoon Raiders – Nintendo zeigt endlich neues Gameplay und verrät Release-Datum

Die Spieler übernehmen die Rolle einer Mechanikerin oder eines Mechanikers, die oder die gemeinsam mit dem musikbegeisterten Trio Deep Cut die geheimnisvollen Spirhalite-Inseln erkundet. Ziel ist es, auf den verschiedenen Inseln verborgene Schätze zu bergen. Dabei stellt sich das Team immer wieder Wellen angriffslustiger Kreaturen, den sogenannten Salmoniden.

Ein neu veröffentlichter Trailer gewährt Einblicke in die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten des eigenen Charakters. Zudem werden verschiedene Umgebungen der Inselwelt gezeigt, darunter dichte Dschungel, verlassene Küstenabschnitte und tiefe Höhlensysteme. Zur Ausstattung der Spieler gehören zahlreiche mechanische Gadgets sowie die typischen, farbintensiven Waffen der Splatoon-Reihe.

Ursprünglich wurde Splatoon Raiders bereits im Juni 2025 angekündigt, zeitgleich mit einem kostenlosen Inhaltsupdate für Splatoon 3. Ein konkreter Release-Termin ließ damals jedoch noch auf sich warten. Mit der aktuellen Ankündigung über die Nintendo-Today-App steht nun fest, dass der Ableger am 23. Juli 2026 erscheint. Weitere Details, etwa zum Umfang der Spielwelt oder zur Spielzeit, sollen in den kommenden Wochen folgen.