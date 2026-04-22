NVIDIA – Neues RTX Remix Update mit Advanced Particles

Das angekündigte Advanced Particle VFX-System (Remix-Update) von NVIDIA ist erschienen. Es baut auf einem früheren Path-Tracing-Partikelsystem auf und erfüllt nahezu alle von der Modding-Community gewünschten Funktionen.

Die Neuerungen des RTX-Updates

Zu den Neuerungen des VFX-Systems gehören dynamische Animationen über die gesamte Partikellebensdauer, erweiterte Physiksimulation mit Gravitationseffekten (magnetische Anziehung/Abstoßung, Windrichtung) sowie zufallsbasierte Elemente für variantenreiche Effekte. Eine RTX-Demo zu Quake III Arena von WoodBoy zeigt die Möglichkeiten.

DLSS- und RTX-Updates für Spiele

Neverness to Everness (NTE): Das Update erscheint diese Woche in China, weltweit folgt es nächste Woche. Es ergänzt DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction, Multi Frame Generation und Path-Tracing.

’83: Der Early Access startet am 23. April mit DLSS 4 Multi Frame Generation und DLSS 4 Super Resolution. Über die NVIDIA-App können RTX-50er-Nutzer auf DLSS 4.5 (inkl. 6X-Modus) upgraden.

Sudden Strike 5: Erscheint am 23. April mit DLSS Super Resolution und DLAA.

Atomic Heart: Blood on Crystal: Über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 aktualisierbar.

Marvel Rivals: Zum Start von Season 7.5 gibt es über GeForce Rewards in der NVIDIA-App ein kostenloses Thor-Midgard-Umber-Kostüm.

DLSS 4.5 SDK für Entwickler

Das SDK steht bereit und bietet Dynamic Multi Frame Generation sowie einheitliche Integration aller DLSS-Funktionen (Super Resolution, Frame Generation, Ray Reconstruction) über Streamline.

Spiele mit RTX-Technologien (Übersicht)