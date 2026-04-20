Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 17.2026

Willkommen zur neuen Ausgabe der Releasevorschau. Wir starten in die letzte volle Aprilwoche, nächstes Mal haben wir bereits die ersten Mai-Spiele mit am Start. Wir haben das Jahr 2026 also bereits zu einem Drittel abgeschlossen. Beim Erstellen dieser Listen merke ich halt immer wieder, wie schnell einfach die Zeit verfliegt. Nun gut, starten wir also in die Neuerscheinungen dieser Woche.

Die Releasevorschau vom 20. bis zum 26. April 2026

Bylina (PC, PS5, XSX) – 20. April

Ein Diablo-esques Topdown Action RPG mit slawischer Folklore.

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Fracture Field (PC) – 20. April

Hier geht es um den Abbau von verschiedenen Gesteinen und Mineralien, welchen ihr stetig verbessern und automatisieren könnt.

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Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 20. April

Das ikonische Duo bekommt ein eigenes, klassisches Beat’em’Up.

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MMO98 (PC) – 20. April

Ein lustiges Spiel für alle Windows-Nostalgiker.

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Pratfall (PC) – 20. April

Dieses Koop-Spiel ist in etwa das Gegenteil von Peak, denn es geht in die entgegengesetzte Richtung, tief nach unten unter die Erde.

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Saint Slayer: Spear of Sacrilege (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. April

Ein Liebesbrief an alte 8-bit-Klassiker wie Castlevania.

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TownsFolk (PC) – 20. April

Ein pixeliges Strategie- und Siedelspiel, also quasi ein 16-bit-Videospiel von Die Siedler.

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Cosmos Point (PC) – 21. April

Ein taktisches XCOM-ähnliches Strategiespiel welches fast wie ein Brettspiel aufgebaut ist.

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Foreign Sun (PC, Switch) – 21. April

Ein pixeliger Mix aus 2D Platformer und Action Rollenspiel in einem dystopischen Setting.

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Legendary Pilots (PC) – 21. April

Ein Flugzeugsimulator bei dem ihr die Karriere eines Piloten verwaltet.

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Ricochet Raven (PC) – 21. April

In diesem 2D Shooter bewegt ihr euch durch die Level, indem ihr Schüsse abblockt und euch durch den Rückstoß fortbewegt.

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The Lone Sword (PC) – 21. April

Ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem wir ein lebendiges Schwert steuern, welches seinen Schmied sucht.

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Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. April

Ein Deckbuilder von den Machern von Vampire Survivors.

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BLOOD MALL: RETAPED (PC) – 22. April

First Person Horror mit einem Dinosauriermonster aus den 80ern.

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Masters of Albion (PC) – 22. April

Im wahrscheinlich letzten Spiel seiner Karriere wagt sich Peter Molyneux noch ein mal an das Götterspielgenre.

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’83 (PC) – 23. April

Ein Kriegsshooter mit dem fiktionalen Setting eines kalten Krieges, der nicht kalt geblieben ist.

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Above the Snow (PC) – 23. April

Ihr verwaltet und gestaltet hier euer eigenes Alpin-Resort.

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Causal Loop (PC, PS5, XSX) – 23. April

Ein Third Person Puzzle Shooter rund um Zeit und eine Echomechanik, bei der bis zu drei Kopien von euch gleichzeitig durch das Level laufen können.

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Kiln (PC, PS5, XSX) – 23. April

Ein Multiplayer Partyspiel von Double Fine über zerbrechliche Keramik.

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Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. April

In 2D Action Adventure-Sequenzen sammelt ihr Materialien, die ihr dann in strategischen Aufbau-Sequenzen verwendet.

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Kumitantei: Old-School Slaughter (PC, Switch) – 23. April

Eine klassische Death Game Geschichte, jedoch mit Deckbuilder-Elementen vermischt.

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Numeral Strike (PC) – 23. April

Ein Puzzle-Roguelite über das richtige Anordnen von Zahlen.

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Outbound (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 23. April

Ein gemütliches Spiel über eure Reise in eurem Bulli.

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Paws Coven (PC) – 23. April

Ein asymmetrischer Multiplayertitel, drei Leute spielen okkulte Katzen, die dunkle Rituale durchführen wollen, gejagt von einem Jäger.

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Reptilian Rising (PC, Switch) – 23. April

Ihr stellt ein Team aus berühmten Figuren der Geschichte wie etwa Kleopatra oder Albert Einstein zusammen, um eine Invasion von fiesen, zeitreisenden Reptilien zu stoppen.

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Sudden Strike 5 (PC, PS5, XSX) – 23. April

Klassische Echtzeit-Strategie im Zweiten Weltkrieg, mal wieder.

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The Last Cat in the Universe (PC) – 23. April

Ihr sammelt die Überreste einer verlassenen Weltraumstation, um der letzten Katze des Universums ein gemütliches Zuhause zu bieten.

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Titanium Court (PC) – 23. April

Ein Puzzlespiel mit Roguelike-, Match 3- und Tower Defense-Elementen.

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Well Keeper (PC) – 23. April

Ein Bullet Hell Shoot’em’Up über eine Maus, die mit ihren übergroßen Ohren fliegen kann.

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Guts ’n Grunts Sr. (Switch) – 24. April

Ein bunter 2D Platformer, der mit etwas Wahrscheinlichkeit von Sonic inspiriert wurde.

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Project Vesperi (PC) – 24. April

Ein narratives Sci-Fi Adventure über die Geschehnisse in einer Station auf der Venus.

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Shady O’Grady’s Overnight Sensation (PC) – 24. April

In diesem Deckbuilder verwaltet ihr eine Rockband, schreibt Songs, bucht Gigs und tourt durch die USA.

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SysAdmin Odyssey: Back to the office (PC) – 24. April

Ein Simulator, bei dem ihr durchlebt, wie es ist, ein Systemadministrator zu sein.

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So, dann haben wir es jetzt nach sehr vielen Spielen doch noch ans Ende der Releasevorschau geschafft. Wie bereits erwähnt haben wir nächste Woche dann die letzten Spiele des Aprils für euch, bevor wir in den Mai tanzen.

Titelbild: 2026 © Double Fine | 2026 © 22cans