Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 17.2026

Willkommen zur neuen Ausgabe der Releasevorschau. Wir starten in die letzte volle Aprilwoche, nächstes Mal haben wir bereits die ersten Mai-Spiele mit am Start. Wir haben das Jahr 2026 also bereits zu einem Drittel abgeschlossen. Beim Erstellen dieser Listen merke ich halt immer wieder, wie schnell einfach die Zeit verfliegt. Nun gut, starten wir also in die Neuerscheinungen dieser Woche.
Die Releasevorschau vom 20. bis zum 26. April 2026
- Bylina (PC, PS5, XSX) – 20. April
Ein Diablo-esques Topdown Action RPG mit slawischer Folklore.
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- Fracture Field (PC) – 20. April
Hier geht es um den Abbau von verschiedenen Gesteinen und Mineralien, welchen ihr stetig verbessern und automatisieren könnt.
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- Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 20. April
Das ikonische Duo bekommt ein eigenes, klassisches Beat’em’Up.
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- MMO98 (PC) – 20. April
Ein lustiges Spiel für alle Windows-Nostalgiker.
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- Pratfall (PC) – 20. April
Dieses Koop-Spiel ist in etwa das Gegenteil von Peak, denn es geht in die entgegengesetzte Richtung, tief nach unten unter die Erde.
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- Saint Slayer: Spear of Sacrilege (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 20. April
Ein Liebesbrief an alte 8-bit-Klassiker wie Castlevania.
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- TownsFolk (PC) – 20. April
Ein pixeliges Strategie- und Siedelspiel, also quasi ein 16-bit-Videospiel von Die Siedler.
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- Cosmos Point (PC) – 21. April
Ein taktisches XCOM-ähnliches Strategiespiel welches fast wie ein Brettspiel aufgebaut ist.
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- Foreign Sun (PC, Switch) – 21. April
Ein pixeliger Mix aus 2D Platformer und Action Rollenspiel in einem dystopischen Setting.
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- Legendary Pilots (PC) – 21. April
Ein Flugzeugsimulator bei dem ihr die Karriere eines Piloten verwaltet.
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- Ricochet Raven (PC) – 21. April
In diesem 2D Shooter bewegt ihr euch durch die Level, indem ihr Schüsse abblockt und euch durch den Rückstoß fortbewegt.
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- The Lone Sword (PC) – 21. April
Ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem wir ein lebendiges Schwert steuern, welches seinen Schmied sucht.
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- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (PC, PS5, XSX, Switch) – 21. April
Ein Deckbuilder von den Machern von Vampire Survivors.
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- BLOOD MALL: RETAPED (PC) – 22. April
First Person Horror mit einem Dinosauriermonster aus den 80ern.
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- Masters of Albion (PC) – 22. April
Im wahrscheinlich letzten Spiel seiner Karriere wagt sich Peter Molyneux noch ein mal an das Götterspielgenre.
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- ’83 (PC) – 23. April
Ein Kriegsshooter mit dem fiktionalen Setting eines kalten Krieges, der nicht kalt geblieben ist.
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- Above the Snow (PC) – 23. April
Ihr verwaltet und gestaltet hier euer eigenes Alpin-Resort.
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- Causal Loop (PC, PS5, XSX) – 23. April
Ein Third Person Puzzle Shooter rund um Zeit und eine Echomechanik, bei der bis zu drei Kopien von euch gleichzeitig durch das Level laufen können.
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- Kiln (PC, PS5, XSX) – 23. April
Ein Multiplayer Partyspiel von Double Fine über zerbrechliche Keramik.
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- Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (PC, PS5, XSX, Switch) – 23. April
In 2D Action Adventure-Sequenzen sammelt ihr Materialien, die ihr dann in strategischen Aufbau-Sequenzen verwendet.
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- Kumitantei: Old-School Slaughter (PC, Switch) – 23. April
Eine klassische Death Game Geschichte, jedoch mit Deckbuilder-Elementen vermischt.
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- Numeral Strike (PC) – 23. April
Ein Puzzle-Roguelite über das richtige Anordnen von Zahlen.
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- Outbound (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 23. April
Ein gemütliches Spiel über eure Reise in eurem Bulli.
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- Paws Coven (PC) – 23. April
Ein asymmetrischer Multiplayertitel, drei Leute spielen okkulte Katzen, die dunkle Rituale durchführen wollen, gejagt von einem Jäger.
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- Reptilian Rising (PC, Switch) – 23. April
Ihr stellt ein Team aus berühmten Figuren der Geschichte wie etwa Kleopatra oder Albert Einstein zusammen, um eine Invasion von fiesen, zeitreisenden Reptilien zu stoppen.
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- Sudden Strike 5 (PC, PS5, XSX) – 23. April
Klassische Echtzeit-Strategie im Zweiten Weltkrieg, mal wieder.
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- The Last Cat in the Universe (PC) – 23. April
Ihr sammelt die Überreste einer verlassenen Weltraumstation, um der letzten Katze des Universums ein gemütliches Zuhause zu bieten.
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- Titanium Court (PC) – 23. April
Ein Puzzlespiel mit Roguelike-, Match 3- und Tower Defense-Elementen.
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- Well Keeper (PC) – 23. April
Ein Bullet Hell Shoot’em’Up über eine Maus, die mit ihren übergroßen Ohren fliegen kann.
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- Guts ’n Grunts Sr. (Switch) – 24. April
Ein bunter 2D Platformer, der mit etwas Wahrscheinlichkeit von Sonic inspiriert wurde.
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- Project Vesperi (PC) – 24. April
Ein narratives Sci-Fi Adventure über die Geschehnisse in einer Station auf der Venus.
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- Shady O’Grady’s Overnight Sensation (PC) – 24. April
In diesem Deckbuilder verwaltet ihr eine Rockband, schreibt Songs, bucht Gigs und tourt durch die USA.
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- SysAdmin Odyssey: Back to the office (PC) – 24. April
Ein Simulator, bei dem ihr durchlebt, wie es ist, ein Systemadministrator zu sein.
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So, dann haben wir es jetzt nach sehr vielen Spielen doch noch ans Ende der Releasevorschau geschafft. Wie bereits erwähnt haben wir nächste Woche dann die letzten Spiele des Aprils für euch, bevor wir in den Mai tanzen.
Titelbild: 2026 © Double Fine | 2026 © 22cans