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Pragmata – Über eine Million verkaufte Einheiten in nur zwei Tagen

von Christian Koitkaam
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Bild: 2025 © Capcom

Mit einem neuen Meilenstein feiert Capcom den Erfolg von Pragmata. Das Spiel erreichte weltweit bereits eine Million verkaufte Einheiten seit seinem Release vor zwei Tagen. Besonders bemerkenswert: Es handelt sich um eine völlig neue Spielwelt, die ohne bestehende Fanbase oder Markenbekanntheit auskommen musste.

 

Pragmata entstand bei einem jüngeren Team

Capcom verkündete 1 Mio. verkaufte Einheiten nach nur zwei Tagen. Pragmata feierte somit einen großen Erfolg, den Capcom sehr hoch anrechnet:

Als komplett neue Marke wurde Pragmata hauptsächlich von einem Team jüngerer Capcom-Entwickler entwickelt, die durch die Verbindung von Action-Spielmechaniken mit Rätseln in einer von künstlicher Intelligenz regierten Welt ein innovatives Spielerlebnis geschaffen haben.“

Um das Spiel trotz fehlender Vorgänger bekannt zu machen, setzte Capcom auf eine gezielte Marketingstrategie, unter anderem mit der frühzeitigen Veröffentlichung einer spielbaren Demo. Zudem wurde das Spiel im Rahmen der Multiplattform-Strategie des Unternehmens frühzeitig auch für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Diese Maßnahmen sorgten für großen Aufschwung und ermöglichten es Pragmata, die Marke von einer Million Verkäufen in nur zwei Tagen zu knacken.

Capcom

Bild: 2025 © Capcom

 

Überraschend erfolgreich

In Pragmata schlüpft man in die Rollen von Hugh, Mitglied eines gescheiterten Ermittlerteams, und Diana, einer jungen Androidin. Gemeinsam erkunden sie eine Mondstation, die von einer außer Kontrolle geratenen KI übernommen wurde, auf der Suche nach einem Weg zurück zur Erde. Bei uns im Test sahnte das Spiel sogar den NAT-Games-Award ab!
Das Team hinter „Pragmata“ äußert sich ebenfalls zum Erfolg:

Als komplett neue IP stellt Pragmata für Capcom eine neue Herausforderung dar, die von Grund auf mit einer originellen Welt und einem einzigartigen Spielkonzept entwickelt wurde. Wir sind überglücklich, dass so viele Menschen weltweit das Spiel genießen und wir diese Marke von einer Million verkauften Einheiten erreichen konnten. Künftig werden wir uns weiterhin mit aller Kraft dafür einsetzen, die Faszination von Pragmata einem noch größeren Publikum näherzubringen.

Die letzten Worte deuten bereits an: Pragmata könnte der Startschuss für eine neue Franchise bei Capcom sein.

Pragmata

Bild: 2026 © Capcom

 

Quelle: IGN

Bild: 2026 © Capcom

Tags: Capcom, Pragmata
Christian Koitka
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