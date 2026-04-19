Test: Super Meat Boy 3D

Mit Super Meat Boy 3D wagt Team Meat gemeinsam mit Sluggerfly einen riskanten Schritt. Aus einem der präzisesten und kompromisslosesten 2D-Plattformer der Indie-Ära wird ein Spiel, das sich plötzlich in der dritten Dimension behaupten muss. Damit verlagert sich nicht nur die Perspektive, sondern auch die komplette Art, wie man Sprünge einschätzt, Gefahren liest und Level versteht. Und genau dort wird es knifflig. Kann dieses auf absolute Kontrolle getrimmte Gameplay auch mit einer 3D-Ansicht funktionieren oder verliert sich der Fleischklops im Chaos? Wir haben uns das Erlebnis genauer angeschaut und verraten es euch in unserem Test.

Verpasse nicht unseren Podcast, in welchem wir u.a. über Super Meat Boy 3D ausführlich gesprochen haben:

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Klassisches Gameplay bleibt der Herzschlag in Super Meat Boy 3D

Im Kern bleibt alles erstaunlich nah an dem, was die Reihe seit jeher ausmacht. Die Level sind kurz, brutal und darauf ausgelegt, euch in Sekundenbruchteilen zu töten, während der sofortige Respawn dafür sorgt, dass ihr ohne Unterbrechung direkt wieder im nächsten Versuch startet. Genau diese Schleife aus Scheitern, Lernen und sofortigem Restart trägt das gesamte Spiel und erzeugt erneut diesen typischen Sog, der schwer loslässt ein Level abzubrechen. Der eigentliche Reiz entsteht dabei aus der Kombination von Geschwindigkeit und Wiederholung. Jeder Fehler wird sofort bestraft, aber nie durch Wartezeiten oder Ladebildschirme ausgebremst. Dadurch entsteht gar ein Rhythmus, obwohl dieser inhaltlich völlig chaotisch ist. Das Gefühl von Erfolg und Frust kommt dabei weiterhin stark zum Vorschein, was die das Original schon 2010 erfolgreich machte.

Das Bewegungsrepertoire wurde sinnvoll erweitert, ohne die grundlegende Identität der Serie zu verändern. Neben den bekannten Elementen wie Springen und Wallruns kommen nun auch ein Luft-Dash und ein Stampf-Angriff hinzu, die speziell auf die Anforderungen der 3D-Option zugeschnitten sind. Diese neuen Bewegungen verändern das Gameplay spürbar, weil sie euch erlauben, Bewegungen miteinander zu kombinieren und schneller auf unvorhersehbare, oft gefährliche Situationen zu reagieren. Gerade der Dash sorgt dafür, dass sich das Movement deutlich dynamischer anfühlt als im Original. Er eröffnet neue Wege durch die Level und ist gleichzeitig essenziell, um die anspruchsvolleren Zeitziele zu erreichen. Je besser ihr diese Mechaniken kombiniert, desto stärker entfaltet sich der Flow.

Kreativ, schnell und manchmal überladen

Das Leveldesign bleibt einer der größten Stärken des Spiels, auch wenn die dritte Dimension neue Herausforderungen mit sich bringt. Die einzelnen Abschnitte sind weiterhin kurz gehalten und setzen auf schnelle Wiederholungen, gleichzeitig eröffnen sich nun mehrere Wege durch die Levels, was dem Spiel mehr räumliche Freiheit verleiht als zuvor. Dadurch entsteht eine zusätzliche Ebene, weil nicht mehr nur der schnellste, sondern auch der effizienteste Weg entscheidend werden kann.

Die Leveldesigns sind kreativ und fordernd, aus fünf Welten mit je 15 Leveln ergeben sich abwechslungsreiche Herausforderungen, die dem hohen Schwierigkeitsgrad gerecht werden – inklusive der berüchtigten „Dark Worlds“, die mit extrem harten Rätseln auch die erfahrensten Veteranen fordern. Allerdings bringt diese Freiheit auch ein gewisses Maß an Unübersichtlichkeit mit sich. Gerade wenn viele Gefahren gleichzeitig im Level vorhanden sind und sich Elemente aus dem Hintergrund visuell mit dem Vordergrund vermischen, kann es schwer werden, den Überblick zu behalten. In solchen Momenten kann die ansonsten recht klare Struktur in einem Chaos enden.

Der größte Stolperstein: Die Kamera…

So stark das Gameplay auch ist, die Kamera bleibt der größte Schwachpunkt von Super Meat Boy 3D. Da sie fest vorgegeben ist und nicht frei gesteuert werden kann, müsst ihr euch vollständig auf die Perspektive des Spiels verlassen. In vielen Situationen funktioniert das gut, in anderen wiederum führt genau diese Einschränkung zu Problemen bei der Einschätzung von Sprüngen und Landungen. Die Distanz wird schnell schwer lesbar, was dazu führt, dass manche Tode weniger wie der eigene Fehler wirken, sondern eher wie die Konsequenz einer unklaren Perspektive beim Springen des Super Meat Boys. Genau hier entsteht dadurch auch das größte Problem des Spiels. Währen das Original gerade durch seine absolute Fairness in der Präzision überzeugen konnte, kann die 3D-Version diese Klarheit nicht immer halten.

Optisch wirkt das Spiel wie ein frischer, moderner Nachfolger, der die Nostalgie des Originals mit zeitgemäßen Designprinzipien verbindet. Der Stil wirkt nun plastischer, fast schon wie ein lebendiges Modell und verstärkt dadurch den absurden Charakter der Welt zusätzlich. Besonders die kleinen Details in den Hintergründen und die sichtbaren Spuren eurer teils kläglichen Versuche das Level zu meistern, sorgen dafür, dass das Chaos der Level auch visuell greifbar wird. Akustisch begleitet das Spiel diesen Stil mit einem treibenden Soundtrack, welcher deutlich auf Geschwindigkeit und Adrenalin ausgelegt ist. Auch wenn er nicht ganz die ikonische Wirkung des Originals erreicht, wird der Spielrhythmus stets mit ordentlicher Mucke untermalt.