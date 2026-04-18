Gothic Classic – Releasetermine für die Konsolenports der Classic-Editionen sind endlich bekannt

Gothic kommt auf die Konsolen. Dieser Fakt ist nun bereist seit längerer Zeit bekannt. Nachdem im September 2023 Gothic 1 Classic und im November 2023 Gothic 2 Classic auf der Switch erschienen sind, wurde direkt die Frage aufgeworfen, was es zum einen mit Versionen für PS5 und Xbox Series X|S auf sich hat und vor allem wo eine Gothic 3 Classic Edition bleibt. Auf all diese Fragen gibt es nun endgültig Antworten.

Alle Gothic Classic-Spiele kommen auf die Playstation und Xbox

THQ Nordic hat jetzt offizielle Termine für alle PS5- und XSX-Editionen rausgehauen. Da wäre zuerst Gothic 1 Classic, welches am 28. Juli 2026 erscheinen wird. Vorbesteller des Gothic Remakes, welches am 5. Juni erscheinen wird, können sich bereits direkt als Vorbesteller-Bonus den ersten Teil des Rollenspiels für PS5 und XSX kostenlos herunterladen.

Die Gothic 2 Complete Classic Edition wird dann am 29. September 2026 erscheinen, gefolgt von Gothic 3 Classic am 24. November 2026. Alle drei Ports kommen mit einem Preis von 29,99 € daher, welches für respektive 25, 24 und 20 Jahre alte Spiele schon ein wenig happig ist.

Wenn ihr wissen möchtet, wie die Classic-Editionen sich spielen, könnt ihr HIER unseren Test zum ersten und HIER zum zweiten Teil für die Switch nachlesen. Die PS5- und XBox-Versionen sollen sich diesbezüglich nicht groß verändern. Eine wichtige Info seitens THQ Nordic ist, dass der Community Patch 1.75 und weitere Gameplay-Verbesserungen in die Classic Edition des dritten Teils implementiert wurden. Teil 3 ist ja berüchtigt dafür gewesen, bei seinem Release nahezu unspielbar und verbuggt gewesen zu sein. Im November werden wir euch dann berichten, wie spielbar die Konsolenversion von Gothic 3 wirklich ist.

Quelle: THQ Nordic

Titelbild: 2026 © THQ Nordic