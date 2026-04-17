MSI VERSA 300 – 8K-Gaming-Maus zum Einstiegspreis vorgestellt

MSI hat die VERSA 300 WIRELESS 8K vorgestellt. Es ist das erste Modell im eigenen Portfolio, das eine Polling-Rate von 8000 Hz unterstützt. Die Maus richtet sich an kompetitive Spieler und kombiniert laut Hersteller einen optischen PixArt PAW3395-Sensor mit einem Gewicht von 66 Gramm.

MSI möchte kompetitive Maus zum kleinen Preis anbieten

Die VERSA 300 WIRELESS 8K ergänzt die bestehende VERSA-300-Serie, zu der bereits die Modelle VERSA 300 WIRELESS und VERSA 300 ELITE WIRELESS gehören. Die Serie zeichnet sich durch ein leichtes, symmetrisches Design aus, das verschiedene Spielstile und Handgrößen abdecken soll. Die neue Maus wird in Schwarz angeboten.

Nach Angaben von MSI sind die verbauten OMRON-Schalter für mehr als 60 Millionen Klicks ausgelegt. Der optische Sensor erreicht eine maximale Auflösung von 26.000 DPI. Die Polling-Rate von 8000 Hz soll eine geringere Latenz im Vergleich zu herkömmlichen 1000-Hz-Mäusen ermöglichen. Zur Konnektivität stehen drei Modi zur Auswahl: MSI SWIFTSPEED 2.4 GHz Wireless, Bluetooth sowie ein kabelgebundener Betrieb. Die Akkulaufzeit gibt MSI mit bis zu 196 Stunden pro Ladung an.

Alle Features im Blick

Für die Konfiguration setzt MSI auf zwei Lösungen: Das MSI Center bietet Funktionen wie Profilverwaltung, Makro-Unterstützung, Hardware-Überwachung und Live-Updates. Zusätzlich steht mit MSI Portal X eine browserbasierte Oberfläche zur Verfügung, die ohne Installation auskommt. Über sie lassen sich Lichteffekte anpassen und kompatible Geräte synchronisieren.

Weitere Merkmale

Ergonomisches Gehäuse, das laut Hersteller für verschiedene Handgrößen geeignet sein soll

Rutschfeste Seitengriffe mit Diamantmuster

Gewicht: 66 Gramm

Die MSI VERSA 300 WIRELESS 8K ist ab sofort in mehreren Regionen über autorisierte Fachhändler sowie die offizielle MSI-Website erhältlich.