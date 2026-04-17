Metro 2039 – Neuer Teil angekündigt: Es wird das düsterste Spiel der Reihe

Im Rahmen einer Xbox First Showcase haben der Publisher Deep Silver und der Entwickler 4A Games einen ersten Blick auf das Gameplay von Metro 2039 geworfen. Zusätzlich wurde auch ein Veröffentlichungsfenster bekannt gegeben. Während der Protagonist Artyom im 2019 erschienenen Metro Exodus sein Leben unter der Erde hinter sich ließ, steht im nächsten Titel der First-Person-Survival-Shooter-Reihe nun ein neuer Held im Mittelpunkt: The Stranger, der tiefer in die Moskauer Metro vordringt. Diese und weitere Details wurden im Rahmen der 15-minütigen Präsentation enthüllt, bei der Microsoft mit dem Studio zusammenarbeitete, um den Spielern nach sieben Jahren einen neuen, storygetriebenen Einzelspieler-Ableger der Franchise zu zeigen.

Metro kehrt zurück

Während des Xbox First Look feierte der erste Trailer zu Metro 2039 seine Premiere. Darin ist der neue Hauptcharakter zu sehen, wie er in einer radioaktiven Wüste einen psychologischen Kampf austrägt. Umwickelt von Ketten, die ihn in die Dunkelheit ziehen, begegnet er übernatürlichen Elementen, darunter einer nuklearen Explosion, unheimlichen Geisterkindern und der Rückkehr der Dunklen Wesen (Dark Ones). Die Videospielreihe Metro basiert auf einer Buchreihe von Dmitry Gluchowski und umfasst die Titel Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Exodus, einen VR-Ableger namens Metro Awakening und bald Metro 2039. Nach mehr als 16 Jahren in den Händen der Spieler möchte 4A Games die radioaktiven Tunnel ihrer postapokalyptischen Welt dank der hauseigenen 4A Engine düsterer denn je wirken lassen.

Zum Handlungsverlauf äußerte sich Pavel Ulmer, Co-Creative Director und leitender Audio-Designer: „Metro 2039 führt dich ins dunkle Herz der Moskauer Metro, wo die letzten Überlebenden des nuklearen Holocaust in den Tunneln und U-Bahn-Schächten der zerstörten Stadt ums Überleben kämpfen. Die Hoffnung ist verloren. Die Zukunft sieht trostlos aus, falls es überhaupt eine gibt.“

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Unter schwierigen Bedingungen in der Ukraine entstanden

Creative Director Andriy „mLs“ Shevchenko ergänzte: „Die unterirdischen Fraktionen und Stationsgemeinschaften wurden alle unter einem Banner vereint: dem Novoreich, angeführt von einem neuen Führer, dem legendären Spartaner Hunter. Der Führer verspricht den Menschen ein neues Leben an der Oberfläche. In Wahrheit sind sie in der Metro gefangen, geflutet mit Propaganda, Desinformation und Angst. Die Menschen leiden unter seinem autoritären Regime und der brutalen Überzeugung: Wenn etwas feindselig ist, töte es.“

Die Geschichte von Metro 2039 soll „diesmal einen viel düstereren Ton“ anschlagen. Der Xbox-Stream rückte dabei auch die Entwicklungsbedingungen von 4A Games in den Fokus. Executive Producer Jon Bloch erklärte, dass sich alle Pläne des Teams für Metro im Jahr 2020 und erneut 2022 mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine grundlegend geändert hätten. Shevchenko fügte hinzu, dass die Ereignisse der letzten Jahre Metro 2039 zu etwas Neuem geformt hätten. Ergebnis sei eine handgefertigte Geschichte aus ukrainischer Perspektive. Zudem entstand die Erzählung in Zusammenarbeit mit Dmitry Gluchowski, der sich aufgrund seiner Kritik an der russischen Regierung und deren Einmarsch in die Ukraine im Exil befindet.

Metro 2039 erscheint noch dieses Jahr

„Wir werden um jeden Preis weitermachen“, so Ulmer. „Wir holen uns Strom aus Generatoren oder Batterien. Stromausfälle oder Schutz vor Raketen- und Drohnenangriffen unterbrechen unsere Arbeit, aber sie stoppt uns nicht. Wir machen das, woran wir tief glauben, das, was wir am besten können. Natürlich hat die Fürsorge für die Familie oberste Priorität. Manchmal senkt man einfach den Kopf und konzentriert sich auf die Arbeit, aber es ist die gegenseitige Unterstützung, die uns am Laufen hält.“

Der First Look endete mit einem kurzen Vorschauvideo, das eine Mischung aus Gameplay- und Zwischensequenzen zeigte. Darin ist zu sehen, wie The Stranger enge Räume erkundet, bevor er auf eine der vielen mutierten Kreaturen der Reihe trifft.

Metro 2039 erscheint im Winter 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Xbox Wire

Bild: 2026 © 4A Games