Cralon – Dungeon Crawler aus dem Pott ab heute per Shadowdrop veröffentlicht

Cralon, der Dungeon Crawler der ehemaligen Piranha Bytes-Mitarbeiter Björn und Jenny Pankratz, ist ab heute als Shadowdrop draußen. Mit einem Release-Trailer veröffentlichten die beiden mit ihrem Indie-Studio Pithead Studios heute ihr erstes Spiel. Es geht hinab in einen tiefen Schacht, der erkundet werden möchte. Und in der deutschen Version des Trailers hören wir bereits eine vertraute Stimme.

Ab heute können wir in die Haut von Cralon schlüpfen

Der Name des Spiels ist nämlich auch gleichzeitig der Name des Protagonisten, der vom Entwickler Björn Pankratz persönlich vertont wird. Als kleines Indie-Studio hat das Indie-Ehepaar nun einmal nicht unbedingt die finanziellen Möglichkeiten, um viele professionelle Sprecher*innen einzustellen. Aber zumindest ein altbekannter Sprecher ist auf jeden Fall dabei: Bodo Henkel ist am Start.

Der Name dürfte Piranha Bytes-Veteranen natürlich etwa sagen. Schließlich ist seine Stimme unter Gothic-Fans legendär, spricht er doch den Schwarzmagier Xardas, eine der ikonischsten Figuren der Reihe. Und auch in anderen Spielen von Piranha Bytes war Henkel immer mit dabei. Jetzt spricht er also auch im ersten Spiel von Pithead Studios mit.

Im Trailer sehen wir mehr Gameplay vom Spiel. Klar ist: Cralon ist ein First Person Dungeon Crawler, in welchem wir dunkle Gänge und Höhlen erkunden, Gegenstände genau unter die Lupe nehmen und Monstern entweder aus dem Weg gehen oder sie im Kampf herausfordern. Wenn das für euch interessant klingt, dann könnt ihr Cralon direkt bei Steam kaufen. Es ist heute überraschend als Shadowdrop veröffentlicht worden und kostet 19,99 €.

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Quelle: Pithead Studios

Titelbild: 2025 © Pithead Studios