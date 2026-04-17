Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bloodborne – Youtuber Jacksepticeye macht einen animierten Film zum Soulslike

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2015 © Sony

Bloodborne-Fans haben es wirklich nicht leicht. Ihr Lieblingsspiel ist mittlerweile 11 Jahre alt, ohne dass es ein Remaster oder Remake für die Next Gen gibt, von einem Nachfolger ganz zu schweigen. Anscheinend ist seitens Fromsoft in dieser Richtung auch nichts geplant, außer man zählt The Duskbloods, welches ein ähnliches Setting bietet, aber nur für die Switch 2 erscheint und dann auch noch ein Multiplayer-Spiel ist. Was bleibt also übrig? Wie wäre es mit einem Animationsfilm?

 

Jacksepticeye produziert Bloodborne-Film

Der Youtuber Jacksepticeye hat nun offiziell angekündigt, dass er einen Film zu seinem Lieblingsspiel produzieren darf. Er habe insgesamt über 600 Stunden in das Soulslike gesteckt und dürfe jetzt seinen Traum verwirklichen, einen eigenen Animationsfilm gemeinsam mit Sony Productions zu entwickeln. Auf der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas hat Sony dies auch bestätigt. In seinem Video berichtet Jack also stolz von seinem Projekt, über das er aber noch nicht so viel verraten darf. Es wird ein Animationsfilm und Jack wird als Produzent, nicht aber als Regisseur oder Autor tätig sein. Doch er verspricht den Fans, dass er alles daran setzen wird, dass dieses Projekt für Bloodborne-Fans vollends zufrieden stellen wird.

Mit Jack versucht sich jetzt der zweite große Youtuber in kürzester Zeit an einer Videospielverfilmung. Erst kürzlich feierte Markiplier mit der Verfilmung des Indie-Horrorspiels Iron Lung einen großen Erfolg, erzielte sogar bessere Streamingbewertungen als Disney. Die Zeit wird zeigen, ob Jack da mit seinem Projekt nachziehen kann. Und wer weiß, vielleicht sorgt ein Erfolg des Films auch bei Fromsoft dafür, dass endlich mal über einen Nachfolger oder zumindest ein Remake für die neuen Konsolen nachgedacht wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Quelle: Jacksepticeye

Titelbild: 2015 © Sony

Tags: Bloodborne
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Pithead Studio

Cralon – Dungeon Crawler aus dem Pott ab heute per Shadowdrop veröffentlicht

0 likes
Bild: 2026 © MSI

MSI VERSA 300 – 8K-Gaming-Maus zum Einstiegspreis vorgestellt

0 likes
Bild: 2026 © 4A Games

Metro 2039 – Neuer Teil angekündigt: Es wird das düsterste Spiel der Reihe

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bloodborne – Youtuber Jacksepticeye macht einen animierten Film zum Soulslike

    Cralon – Dungeon Crawler aus dem Pott ab heute per Shadowdrop veröffentlicht

    MSI VERSA 300 – 8K-Gaming-Maus zum Einstiegspreis vorgestellt

    Metro 2039 – Neuer Teil angekündigt: Es wird das düsterste Spiel der Reihe

    Bis zur Glotze – Indie-Mania mit Planet of Lana 2, Super Meat Boy 3D uvm. | Folge 185

    Fable – Blizzard Cinematics Team unterstützt die Entwicklung

    NVIDIA – Neue DLSS-Updates für kommende Spiele im Anmarsch

    Alienware AW2726DM – QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und zum Einstiegspreis verfügbar

    Wuchang: Fallen Feathers – Kernteam zerfällt: Gibt es jetzt keine weiteren Inhalte mehr?

    Bloodborne – Sony kündigt Animationsfilm zum Spiel an