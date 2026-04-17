Bloodborne – Youtuber Jacksepticeye macht einen animierten Film zum Soulslike

Bloodborne-Fans haben es wirklich nicht leicht. Ihr Lieblingsspiel ist mittlerweile 11 Jahre alt, ohne dass es ein Remaster oder Remake für die Next Gen gibt, von einem Nachfolger ganz zu schweigen. Anscheinend ist seitens Fromsoft in dieser Richtung auch nichts geplant, außer man zählt The Duskbloods, welches ein ähnliches Setting bietet, aber nur für die Switch 2 erscheint und dann auch noch ein Multiplayer-Spiel ist. Was bleibt also übrig? Wie wäre es mit einem Animationsfilm?

Jacksepticeye produziert Bloodborne-Film

Der Youtuber Jacksepticeye hat nun offiziell angekündigt, dass er einen Film zu seinem Lieblingsspiel produzieren darf. Er habe insgesamt über 600 Stunden in das Soulslike gesteckt und dürfe jetzt seinen Traum verwirklichen, einen eigenen Animationsfilm gemeinsam mit Sony Productions zu entwickeln. Auf der Filmmesse CinemaCon in Las Vegas hat Sony dies auch bestätigt. In seinem Video berichtet Jack also stolz von seinem Projekt, über das er aber noch nicht so viel verraten darf. Es wird ein Animationsfilm und Jack wird als Produzent, nicht aber als Regisseur oder Autor tätig sein. Doch er verspricht den Fans, dass er alles daran setzen wird, dass dieses Projekt für Bloodborne-Fans vollends zufrieden stellen wird.

Mit Jack versucht sich jetzt der zweite große Youtuber in kürzester Zeit an einer Videospielverfilmung. Erst kürzlich feierte Markiplier mit der Verfilmung des Indie-Horrorspiels Iron Lung einen großen Erfolg, erzielte sogar bessere Streamingbewertungen als Disney. Die Zeit wird zeigen, ob Jack da mit seinem Projekt nachziehen kann. Und wer weiß, vielleicht sorgt ein Erfolg des Films auch bei Fromsoft dafür, dass endlich mal über einen Nachfolger oder zumindest ein Remake für die neuen Konsolen nachgedacht wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Jacksepticeye

Titelbild: 2015 © Sony