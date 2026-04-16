Fable – Blizzard Cinematics Team unterstützt die Entwicklung

Matt Booty, frischgebackener Chief Content Officer, gab im offiziellen Xbox-Podcast Einblicke, wie eng die verschiedenen Studios des Konzerns mittlerweile zusammenarbeiten. Als Beispiel nannte er das kommende Fable, das durch die Zusammenarbeit mit externen Teams profitiert. In dem Fall hilft zum Beispiel auch Blizzard aus!

Verschiedene Xbox-Teams helfen bei Fable mit

So unterstütze etwa das Cinematics-Team von Blizzard die Entwicklung des neuen Fable-Teils. Zudem nutze das in Montreal ansässige Studio Compulsion Games die Motion-Capture-Anlage von Activision. Auch Rare helfe mit seiner Mehrspieler-Erfahrung aus Sea of Thieves Double Fine bei dessen Töpfer-Spiel Kiln aus.

Weitere Beispiele für diese Art der internen Unterstützung: Technologien aus State of Decay 2 flossen in den Aufbau von Grounded ein. Die Erfahrungen, die Obsidian mit Grounded sammeln konnte, kommen nun wiederum bei der Entwicklung von State of Decay 3 zum Einsatz.

Fable soll im Herbst 2026 erscheinen. Zuletzt gab es Gerüchte über interne Verschiebungsdiskussionen. Das Entwicklerteam stellte jedoch klar: Der Herbst 2026 bleibt der angepeilte Veröffentlichungszeitraum.

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Quelle: Official Xbox Podcast

Bild © 2026 Xbox Game Studios