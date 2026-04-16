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Bis zur Glotze – Indie-Mania mit Planet of Lana 2, Super Meat Boy 3D uvm. | Folge 185

von Christian Koitkaam
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Es ist mal wieder Zeit, über Spiele zu sprechen, die wir so zuletzt gespielt haben. Und wir haben dieses Mal eine Auswahl an kleinen Geheimfavoriten dabei, wenn man genug von großen AAA-Titeln hat. Gleich vier Spiele haben wir mitgebracht, die uns teils positiv überrascht haben!

 

Planet of Lana 2, Super Meat Boy 3D und mehr!

In Folge 185 sprechen wir über ein paar Spiele, die wir so zuletzt gespielt haben. Maarten hat Planet of Lana 2 und Solateria mitgebracht, während Christian in Super Meat Boy 3D und Darwin’s Paradox versackt ist. Maarten vergab in seinem Test auf NAT-Games sogar den NAT-Award für Planet of Lana 2! So sehr gefiel im die konsequente Fortführung.

Auch Darwin’s Paradox kam bei Christian im Test gut weg. Dies ist allerdings der einzige Nicht-Indie-Titel in der Ausgabe, weil dahinter kurioserweise Konami steckt. Doch das Experiment ging auf. Doch was genau uns an den Spielen gefiel und wo wir vielleicht doch noch Macken festgestellt haben, das hört ihr in dieser Episode von Bis zur Glotze.

 

Moderation: Christian
Redaktion: Maarten

 

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Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: indie, Podcast, Bis zur Glotze, Indie Games, Super Meat Boy 3D, Planet of Lana 2, Solateria, Darwin's Paradox
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

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