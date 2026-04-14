Wuchang: Fallen Feathers – Kernteam zerfällt: Gibt es jetzt keine weiteren Inhalte mehr?

Das chinesische Soulslike-Rollenspiel Wuchang: Fallen Feathers polarisierte zwar die Kritik, fand aber 2025 eine ausreichend große Fangemeinde und galt als kommerzieller Erfolg. Doch nun steht die Zukunft der Spielereihe auf der Kippe: Wie das Branchenportal SavePoint Gaming unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, hat der Produzent und Regisseur Xia Siyuan das Entwicklerstudio Leenzee noch vor dem chinesischen Neujahrsfest verlassen.

Abgang mit Folgen: Kernteam löst sich auf

Obwohl Leenzee die Trennung offiziell nicht bestätigt hat, stützen mehrere unabhängige Quellen, darunter auch das chinesische Spieleportal Gamersky. Normalerweise hätte ein solcher Wechsel nicht zwangsläufig das Aus für Wuchang bedeutet. Doch laut Insiderberichten wurden die Entwickler:innen angewiesen, sich auf Outsourcing-Projekte oder Support-Arbeiten für andere Spiele zu konzentrieren. Die Mehrheit des Teams lehnte diesen Kurswechsel ab. Die Folge: Das Kern-Entwicklungsteam von Wuchang: Fallen Feathers löste sich auf.

Seit dem 20. November 2025 gab es kein einziges Update mehr für das Spiel. Auch von Seiten des Studios herrscht seit Monaten Funkstille, trotz des scheinbaren Erfolgs der neuen IP. Ob geplante Story-Erweiterungen, DLCs oder kleinere Patches jemals erscheinen werden, ist derzeit unklar. Die Zukunft von Wuchang wirkt damit deutlich instabiler, als es zum Launch den Anschein hatte.

Immerhin gibt es eine positive Nachricht: Xia Siyuan, der als kreative treibende Kraft hinter Wuchang gilt, soll bereits ein neues Entwicklerstudio gegründet haben und plant, der Spielebranche treu zu bleiben.

Quelle: Eurogamer

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