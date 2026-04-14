NVIDIA – Neue DLSS-Updates für kommende Spiele im Anmarsch

Diese Woche erhalten mehrere Spiele Unterstützung für NVIDIA RTX-Technologien, darunter Pathtracing, DLSS 4 mit Ray Reconstruction und Multi Frame Generation. Die Titel nutzen die Technologien, um Bildqualität und Performance auf GeForce RTX-Grafikkarten zu optimieren.

NVIDIA bringt Updates für neue Spiele

Das Action-Adventure PRAGMATA von Capcom spielt auf einer Mondforschungsstation in der nahen Zukunft. Spieler übernehmen die Rollen von Hugh Williams und der Androidin Diana, die sich gegen eine feindliche KI behaupten müssen. Das Spiel setzt auf PC-exklusive Pathtracing-Effekte, die durch DLSS Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction und NVIDIA Reflex optimiert werden. PRAGMATA ist ab sofort mit RTX-Unterstützung verfügbar. Beim Kauf qualifizierter GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 Grafikkarten bzw. Laptops erhalten Käufer eine Steam-Kopie des Spiels.

Der Sci-Fi-Ego-Shooter Fragmentary Order von Rant Gaming spielt im Jahr 2251 und bietet taktisches Gameplay in einer von der Organisation Core geprägten Welt. Bei Veröffentlichung wird das Spiel DLSS 4.5 Super Resolution und Dynamic Multi Frame Generation unterstützen. Interessierte können sich auf der offiziellen Webseite für Updates anmelden und am Prime Batch Founders-Programm für frühzeitigen Zugang teilnehmen.

Ab sofort oder in Kürze unterstützen folgende Spiele DLSS-Technologien:

Cthulhu: The Cosmic Abyss (Nacon/Big Bad Wolf): Lovecraft-Thriller mit DLSS 4.5 Super Resolution, verfügbar ab 16. April.

INDUSTRIA 2 (Bleakmill/Headup): Story-basiertes FPS-Abenteuer mit DLSS 4.5, erscheint noch im April.

MONGIL: STAR DIVE (Netmarble): Fortsetzung des Sammel-RPGs, erscheint am 15. April um 03:00 Uhr mit DLSS 4.5 Super Resolution und Frame Generation.

Windrose (Early Access): Piraten-Sandbox mit DLSS Super Resolution und Multi Frame Generation.

Die neuen Titel nutzen DLSS 4.5, um Bildqualität und Performance auf GeForce RTX-Grafikkarten zu steigern. Weitere Informationen sind auf den jeweiligen Spieleseiten und über die NVIDIA-App verfügbar.

Bild: © Capcom/ NVidia