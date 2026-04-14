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Bloodborne – Sony kündigt Animationsfilm zum Spiel an

von Christian Koitkaam
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Bild © Sony

Auf der diesjährigen CinemaCon sorgte Sony Pictures für Aufsehen: Das Studio gab bekannt, einen R-rated-Animationsfilm von Bloodborne zu produzieren. Damit setzt Sony auf eine sehr erwachsene Ausrichtung für die bekannte Souls-Marke.

 

Film statt Spiel

Details zur Handlung des Films sind noch nicht bekannt, doch Fans dürfen sich auf eine düstere Atmosphäre freuen: Erwartet wird, dass die Geschichte einen Jäger zeigt, der sich in der von Monstern heimgesuchten Stadt Yharnam seinen Weg erkämpft, ganz im Stil des bekannten Spiels. Wer Regie führt, das Drehbuch schreibt oder welche Synchronsprecher mitwirken, blieb auf der CinemaCon jedoch noch offen. Auch ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Daher sollten wir hier noch etwas Geduld beweisen.

Bloodborne

Bild © Sony

 

Starke Partner, große Erwartungen

Produziert wird der Film von PlayStation Productions, Lyrical Animation sowie dem bekannten YouTuber und Gamer Seán McLoughlin, besser bekannt als JackSepticEye. Die Finanzierung übernimmt gemeinsam mit Sony Pictures die Produktionsfirma Lyrical Media. Das Originalspiel Bloodborne stammt von den Entwicklern von FromSoftware und wurde 2015 von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht. Bis heute gilt es als eines der besten Spiele der PlayStation-4-Ära und hat eine treue Fangemeinde, die sehnlichst auf eine Fortsetzung oder ein Remake wartet.

Erst kürzlich gab es Gerüchte, dass das renommierte Studio Bluepoint Games Sony einen Pitch für ein Bloodborne-Remake unterbreitet habe. Dieser soll jedoch von FromSoftware abgelehnt worden sein. Ob der neue Film diese Lücke füllen kann, bleibt abzuwarten.

 

Quelle:

Bild © Sony

Tags: sony, Film, Bloodborne
Christian Koitka
Christian Koitka
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