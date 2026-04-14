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Alienware AW2726DM – QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und zum Einstiegspreis verfügbar

von Christian Koitkaam
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Bild © 2026 Alienware

Der neue Alienware AW2726DM bringt QD-OLED-Technologie zu einem Einstiegspreis von 419 Euro auf den Markt. Der 27-Zoll-Monitor richtet sich an Gamer und Anwender, die Wert auf Premium-Bildqualität legen, und ist ab sofort im Webshop von Dell Technologies erhältlich.

 

Alienware bietet breiten Funktionsumfang

Der Bildschirm bietet eine QHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) und deckt 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. Durch das extreme Kontrastverhältnis und die guten Schwarzwerte ermöglicht der Monitor lebendigere, detailreiche Darstellungen. Für kompetitives Gaming kombiniert das Modell eine Bildwiederholrate von 240 Hz mit einer Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden, was für eine flüssige, schlierenfreie Bewegungsdarstellung sorgen soll.
Der AW2726DM unterstützt FreeSync Premium und VESA AdaptiveSync, um Bildzerreißungen zu minimieren und ein flüssiges Spielerlebnis unabhängig von der verwendeten Grafikkarte zu gewährleisten. Ergonomische Einstellmöglichkeiten für Höhe, Neigung, Drehung und Pivot erhöhen den Komfort bei langen Nutzungssessions.

Zudem ist der Monitor mit der 3-Star-Eye-Comfort-Zertifizierung des TÜV Rheinland ausgezeichnet, die eine reduzierte Augenbelastung bestätigt.
Um die Lebensdauer des OLED-Panels zu verlängern, setzt Alienware auf einen intelligenten Algorithmus und eine Graphitschicht zur Wärmeableitung. Der Hersteller gewährt eine dreijährige Garantie, die auch Burn-in-Schäden abdeckt.
Der Alienware-Monitor ist ab sofort für 419 Euro im Webshop von Dell Technologies erhältlich.

Alienware

Bild © 2026 Alienware

 

Bild © 2026 Alienware

Tags: pc, Alienware, monitor, Alienware AW2726DM
Christian Koitka
Christian Koitka
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