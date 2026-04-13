Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 16.2026

Guten Tag, wir sind hier mal wieder mit einer prallen Releasevorschau voller neuer Spiele für jeden Spielegeschmack. Also sucht euch etwas aus unserem Sortiment aus und zockt drauf los.
Eine weitere Releasevorschau von vielen
- Before I Go (PC) – 13. April
Schonungsloses Metroidvania mit einer verlorenen Kinderseele und der Verarbeitung des Todes.
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- Gunboat God (PC, PS5, XSX) – 13. April
Ein wahnwitziges Shoot’em’Up mit einem bewaffneten Boot, welches nicht nur auf Gegner schießt, sondern sich auch mit Rückstoß aus den Wellen manövriert.
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- Moves Of The Diamond Hand (PC) – 13. April
Ein First Person RPG in einer surrealen, dystopischen Welt, wo die Würfel das Sagen haben.
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- Oceaneers (PC) – 13. April
Ein Survival-Craftingspiel in einer überfluteten Welt.
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- Under the Disco Lights – 80’s Bar Simulator (PC) – 13. April
Ihr kennt das mit den Simulatoren doch mittlerweile, hier verwaltet ihr eine Disco in den 80ern.
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- A Storied Life: Tabitha (PC, Switch) – 14. April
Ein gemütliches Aufräum-Puzzle, bei dem eingesammelte Gegenstände eine Geschichte erzählen.
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- Fishing Inc (PC) – 14. April
Ein Angelspiel.
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- HORDEKILL (PC) – 14. April
Ein Cover Shooter in einer grotesken Alienwelt.
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- Last Flag (PC) – 14. April
Ein chaotischer Capture the Flag-Shooter.
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- Moses & Plato – Last Train to Clawville (PC) – 14. April
Ein Murder Mystery mit Tieren.
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- Politiks (PC) – 14. April
Ein satirischer Deckbuilder rund um einen dreckigen Wahlkampf.
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- Regions of Ruin: Runegate (PC) – 14. April
Ein 2D Hack’n’Slash RPG mit Zwergen in den Hauptrollen.
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- Replaced (PC, XSX) – 14. April
Ein düsteres, narratives Adventure über eine KI, gefangen in einem menschlichen Körper.
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- We Gotta Go (PC) – 14. April
Ein Horror-Comedy-Mix im Koop, wo ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen voll habt.
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- Windrose (PC) – 14. April
Ein Survivalabenteuer als MMO im Piratenzeitalter.
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- Cleaning Up! (PC, PS5, Switch) – 15. April
Ein witziges Aufräumspiel.
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- Spaceman Memories (PC) – 15. April
Ein JRPG, welches in der fernen Zukunft spielt, aber Inspiration als alter japanischer Folklore bezieht.
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- Valorborn (PC) – 15. April
Ein mittelalterliches Fantasy-RPG mit einer großen Sandbox zum Erkunden.
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- Cthulhu: The Cosmic Abyss (PC, PS5, XSX) – 16. April
Düstere Lovecraft-Action als narratives Adventure.
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- Gecko Gods (PC, PS5, Switch) – 16. April
Hier seid ihr ein Gecko.
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- Ground Zero (PC, PS5, XSX) – 16. April
Retro-Survival Horror in einem postapokalyptischen Südkorea.
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- Lucky Tower Ultimate (PC, Switch) – 16. April
Ein humoristisches Roguelike mit Cartoon-Optik.
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- Mouse: P.I. For Hire (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch, Switch 2) – 16. April
Ein FPS mit alter Steamboat Willie- und Film Noire-Präsentation.
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- Opus: Prism Peak (PC, Switch, Switch 2) – 16. April
Ein narratives Adventure über eine Fotografin.
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- RAD: Repeat After Death (PC) – 16. April
Ein Roguelite, wo eure vergangenen Ichs zu neuen Gegnern werden, denen ihr ausweichen müsst.
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- ShantyTown (PC) – 16. April
Ein gemütlicher City Builder, wo ihr an ungewöhnlichen Orten wohnhafte Habitate erschafft.
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- Sintopia (PC) – 16. April
Ein Mix aus City Builder und Göttersimulation, wo ihr zwar eine Stadt verwaltet und aufbaut, aber gleichzeitig die Seelen der Bewohner*innen für ihre Sünden bestraft.
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- Smash It Wild (PC) – 16. April
Ein taktisches, rundenbasiertes Spiel über eine Mischung aus Volley- und Völkerball.
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- The Amusement (PC, MetaQuest) – 16. April
In diesem VR-Adventure erkundet ihr einen verlassenen Freizeitpark.
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- The Day I Became a Bird (PC, PS5, Switch) – 16. April
Ein gemütliches Adventure über einen Jungen, welches ein Mädchen mit Wissen über Vögel beeindrucken möchte.
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- Tomodachi Life: Living the Dream (Switch) – 16. April
Die wahnsinnige Life-Sim von Nintendo ist zurück.
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- Under Par: Golf Architect (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 16. April
In diesem Golfspiel greift ihr nicht zum Schläger, sondern kreiert die Kurse.
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- Airborne Empire (PC) – 17. April
Ein City Builder in den hohen Lüften.
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- Pragmata (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 17. April
Das heiß erwartete Sci-Fi Action Adventure mit einem Weltraumsoldaten und einem Androiden in Form eines kleinen Mädchens.
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So, damit können wir auch einen Haken an diese Releasevorschau setzen. Sicherlich ist Pragmata der größte Titel in dieser Liste, aber sicher werdet ihr auch mal die anderen Spiele anschauen, richtig? Und wenn da, auch wenn ich das nicht glauben kann, ABSOLUT nichts für euch dabei ist, dann kommt doch nächste Woche zur neuen Ausgabe der Releasevorschau wieder.
Titelbild: 2026 © Capcom | 2026 © Fumi Games