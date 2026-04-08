Bis zur Glotze – Wir sind vom Super Mario Galaxy Film enttäuscht | Folge 184

Mario ist zurück auf der Leinwand! Der Klempner stürzt sich in sein nächstes Abenteuer und dieses Mal in noch weitere Gefilde. Der Erfolg an den Kinokassen scheint dem Film Recht zu geben, dass er, wie auch sein Vorgänger, zu überzeugen weiß. Bei uns sieht das aber etwas anders aus.

Uns hat der erste Mario-Film tatsächlich gut gefallen. Es war ein überraschend unterhaltsamer Ausflug in das Universum von Nintendo bekanntesten Helden. Mit dem Untertitel „Galaxy“ nimmt man sich nun das Motto der zwei beliebten und gleichnamigen Videospiele für die Nintendo Wii. Gibt natürlich Raum für viele Möglichkeiten, wie man einen entsprechenden Film aufsetzt.

Aber wir in der Redaktion sind eher weniger begeistert. Das liegt vor allem an der Handlung und der Art und Weise, wie uns Illumination und Nintendo dieses Mal durch das Franchise führen, bzw. hetzen. Es ist ein Film in dem sehr viel passiert. Jedoch ist das nicht immer ein Plus-Punkt.

In Folge 184 verraten wir euch, warum das so ist und warum der Film insgesamt nicht an den ersten Teil heran kommt!