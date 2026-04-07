Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Erscheint es doch nicht mehr dieses Jahr?

Ein neuer Leak deutet auf eine Verzögerung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis hin, da das Studio wohl mit internen Turbulenzen zu kämpfen hat. Angeblich könnte das Spiel möglicherweise auf nächstes Jahr verschoben werden.



Leeres Jubiläumsjahr?

Während der Game Awards 2025 kündigte Crystal Dynamics zwei neue Tomb-Raider-Titel an, darunter „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein vollständiges Remake des allerersten Tomb-Raider-Spiels, das laut Game Director mit „komplett überarbeiteten“ Kampf- und Erkundungssystemen aufwarten soll.

Ursprünglich war der Release für 2026 geplant. Doch nun könnte sich das ändern. Der bekannte Leaker RaidersSociety behauptet auf X (ehemals Twitter), dass das Spiel in den Februar 2027 verschoben worden sei. Wie bei jedem Gerücht gilt auch hier: Vorsicht ist geboten. Allerdings hat sich RaidersSociety in der Vergangenheit bereits als zuverlässige Quelle erwiesen und Informationen über Tomb Raider korrekt vorab berichtet.

https://twitter.com/RaidersSociety/status/2041125891640582257?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2041125891640582257%7Ctwgr%5E300846127ec507dedb930883b26ec6e2a492bd09%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwccftech.com%2Ftomb-raider-legacy-of-atlantis-delayed-to-february-2027-rumor%2F



Interne Probleme bei Crystal Dynamics

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Meldung: Erst kürzlich gab es bei Crystal Dynamics die vierte Entlassungswelle innerhalb von zwölf Monaten. Das Studio betont zwar, man bleibe „voll und ganz“ den beiden Tomb-Raider-Projekten verpflichtet.

Angesichts der häufigen Verschiebungen in der Spielebranche wäre eine Bestätigung der Verzögerung kaum überraschend, besonders nach den wiederholten Personalabbau-Maßnahmen. Ob ein Spiel von einem kleinen Team oder einem großen AAA-Entwickler stammt: Verzögerungen sind mittlerweile fast schon ein normaler Teil der Entwicklung.

Sollte sich der Leak bestätigen, wäre es vor allem aus einem Grund schade: „Legacy of Atlantis“ würde dann den 30. Geburtstag der Tomb-Raider-Reihe verpassen, die 1996 ihren Anfang nahm.

Fazit: Bis zur offiziellen Bestätigung bleibt die Meldung ein Gerücht, doch die Umstände machen sie durchaus plausibel. Fans müssen sich möglicherweise noch etwas länger gedulden.

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Quelle: wccftech

Bild: 2025 © Amazon Game Studios/ Society of Raider via X (ehemals Twitter)