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Star Wars Eclipse – Neues Spiel der Detroit: Become Human-Macher steht auf der Kippe

von Christian Koitkaam
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Bild: 2021 © Qunatic Dream

Es war ein Paukenschlag bei den Game Awards 2021: Quantic Dream kündigte mit „Star Wars Eclipse“ ein ambitioniertes Action-Adventure an. Doch seitdem? Funkstille. Offizielle Informationen gab es kaum, bis auf eine knappe Mitteilung, dass die Arbeit hinter den Kulissen parallel zu anderen Projekten weitergehe. Informationen wolle man in der Zukunft teilen. Monate sind vergangen, mehrere Gespräche wurden geführt. Nun gibt es zumindest ein kleines Update, sowohl zum Spiel, als auch zum Zustand des Entwicklerstudios.

 

Kaum Fortschritt

Wie Insider-Gaming bereits zuletzt verriert, verläuft die Entwicklung von „Star Wars Eclipse“ bislang sehr schleppend. Eine Quelle räumte sogar ein, dass das Team kaum Fortschritt in den vergangenen Monate erzielt habe. Zwar sei ein guter Teil des Spiels bereits abgeschlossen, doch bei den verbleibenden Arbeiten hake es gewaltig. Mehrere Insider bestätigten, dass es derzeit nicht rund laufe. Bereits im Dezember hatte eine Quelle klar formuliert: “Das Spiel, ausgehend von der aktuellen Phase, scheint immer noch Jahre von einem Release entfernt zu sein.”

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Finanzielle Lage entscheidend

Auf die Frage, was den Zeitplan beschleunigen könnte, erklärte dieselbe Quelle, dass es Gespräche über eine Aufstockung des Entwicklungsteams gegeben habe. Doch Mutterkonzern NetEase sei nicht bereit gewesen zu investieren. Zumindest nicht, solange man nicht wisse, wohin die langfristige Reise gehe.

Stattdessen setzen sowohl NetEase als auch Quantic Dream laut Quelle voll auf „Spellcasters Chronicles“, das im Februar in den Early Access gestartet ist. Die Einnahmen aus diesem Titel sollen die Weiterentwicklung von „Eclipse“ querfinanzieren. Vorausgesetzt, dieser Titel bringe auch den gewünschten Erfolg.

Die Lage wird in einem Satz zusammengefasst: “Aktuell hängt die Weiterentwicklung weniger von den kreativen Prozessen ab, als von den finanziellen.”

Star Wars

Bild: 2021 © Quantic Dream

 

Kommerzieller Misserfolg könnte das Aus bedeuten

Sollte „Spellcasters“ nicht den erhofften Erfolg bringen, droht das Projekt womöglich ganz zu scheitern. Die Quelle warnt: “Falls Spellcasters kommerziell scheitert, wird erwartet, dass NetEase sein Engagement für das Studio neu bewertet und sich möglicherweise dafür entscheidet, weitere Investitionen einzustellen.”

Auf mehrere Anfragen von Insider Gaming reagierten weder Quantic Dream noch NetEase. Fest steht: Für die Fans bleibt die Zukunft von „Star Wars Eclipse“ vorerst ungewiss.

Star Wars

Bild: 2021 © Quantic Dream

 

Quelle: Insider-Gaming

Bild: 2021 © Quantic Dream

Tags: Star Wars, Quantic Dream, Star Wars Eclipse
Christian Koitka
Christian Koitka
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