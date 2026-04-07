Star Wars Eclipse – Neues Spiel der Detroit: Become Human-Macher steht auf der Kippe

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube . Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Wie Insider-Gaming bereits zuletzt verriert, verläuft die Entwicklung von „Star Wars Eclipse“ bislang sehr schleppend. Eine Quelle räumte sogar ein, dass das Team kaum Fortschritt in den vergangenen Monate erzielt habe. Zwar sei ein guter Teil des Spiels bereits abgeschlossen, doch bei den verbleibenden Arbeiten hake es gewaltig. Mehrere Insider bestätigten, dass es derzeit nicht rund laufe. Bereits im Dezember hatte eine Quelle klar formuliert: “Das Spiel, ausgehend von der aktuellen Phase, scheint immer noch Jahre von einem Release entfernt zu sein.”

Finanzielle Lage entscheidend

Auf die Frage, was den Zeitplan beschleunigen könnte, erklärte dieselbe Quelle, dass es Gespräche über eine Aufstockung des Entwicklungsteams gegeben habe. Doch Mutterkonzern NetEase sei nicht bereit gewesen zu investieren. Zumindest nicht, solange man nicht wisse, wohin die langfristige Reise gehe.

Stattdessen setzen sowohl NetEase als auch Quantic Dream laut Quelle voll auf „Spellcasters Chronicles“, das im Februar in den Early Access gestartet ist. Die Einnahmen aus diesem Titel sollen die Weiterentwicklung von „Eclipse“ querfinanzieren. Vorausgesetzt, dieser Titel bringe auch den gewünschten Erfolg.

Die Lage wird in einem Satz zusammengefasst: “Aktuell hängt die Weiterentwicklung weniger von den kreativen Prozessen ab, als von den finanziellen.”