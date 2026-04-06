Test: Die Sims 4: Krone & Vermächtnis

Nachdem die Sims ins Abenteuer starteten, folgt nun mit Die Sims 4: Krone & Vermächtnis eine etwas andere Richtung im Klassiker. Statt nur neue Aktivitäten oder Gegenstände zu liefern, setzt die Erweiterung auf ein System, das langfristiges Spielen belohnen wird. Im Mittelpunkt steht nicht mehr nur der einzelne Sim, sondern all das, was er macht und seiner Familie hinterlässt. Macht, Einfluss und familiäre Identität rücken stärker in den Fokus als je zuvor. Genau darin liegt sowohl die größte Stärke als auch die größte Hürde dieser neuen Erweiterung. Wir durften uns die neuen Inhalte genauer anschauen und verraten euch in unserem Test, ob sich der Griff zur Krone lohnen wird.

Eine Welt zwischen Luxus, Kultur und Geschichte

Mit Ondarion bekommt das Spiel eine neue Welt spendiert, die sich sofort als eines der optischen Highlights entpuppt. Die Küstenregion verbindet Einflüsse aus Westafrika, Portugal und Norditalien und schafft damit eine außergewöhnlich stimmige Mischung aus Eleganz und kultureller Vielfalt. Die Nachbarschaften fühlen sich nicht nur visuell unterschiedlich an, sondern transportieren auch jeweils eine eigene Identität.

Bellacorde präsentiert sich als prunkvoller Rückzugsort für die Elite, mit imposanten Villen, gepflegten Gartenanlagen und einer Atmosphäre, die von vergangenem Adel geprägt ist. Verdemar hingegen wirkt rauer, fast schon abenteuerlich und lebt von seiner Geschichte zwischen Piraten und Adel. Am meisten Eindruck hinterlässt jedoch Dambele, das mit warmen Farben, kunsthandwerklichem Flair und einem starken Gemeinschaftsgefühl überzeugt. Hier zeigt sich, wie viel Liebe zum Detail in dieser Welt steckt. Trotz all der Schönheit gibt es sind nicht alle Areale vollständig begehbar. Dennoch bleibt Ondarion eine der atmosphärisch dichtesten und abwechslungsreichsten Welten, die Die Sims 4 nach all den vielen Jahren zu bieten hat.

Das Vermächtnis-System zählt endlich, was bleibt

Das Herzstück der Erweiterung ist ohne Zweifel das neue Dynastie- bzw. Vermächtnis-System. Erstmals fühlt sich ein Haushalt nicht mehr wie eine isolierte Spielwelt an, sondern wie Teil einer fortlaufenden Geschichte. Entscheidungen haben Konsequenzen, die weit über das Leben eines einzelnen Sims hinausgehen. Ansehen, Einfluss und gesellschaftlicher Status werden über Generationen hinweg weitergegeben und formen die Identität einer Familie – Königshäuser sei dank.

Dabei ist es Maxis besonders gelungen, dass es nicht nur diesen einen „richtigen“ Weg gibt. Ob politischer Einfluss, wirtschaftlicher Erfolg oder soziale Manipulation, jede Spielweise kann zum Aufstieg einer Dynastie führen. Gerade das familienübergreifende Ansehenssystem sorgt für ein neues Maß an Verantwortung. Skandale, Fehltritte oder fragwürdige Entscheidungen bleiben nicht folgenlos, sondern können den Ruf einer Familie auch nachhaltig beschädigen. Gleichzeitig fühlt es sich umso befriedigender an, ein positives Vermächtnis aufzubauen, das über Generationen hinweg Bestand haben wird.

Neue Karrierewege sorgen für Intrigen, Skandale und persönliche Geschichten

Wo Macht ist, entstehen Konflikte und genau hier entfaltet diese Erweiterung sein volles Potenzial. Krone & Vermächtnis gibt euch die Werkzeuge an die Hand, um Geschichten zu erzählen, die sich organisch entwickeln werden. Rivalitäten zwischen Familien, geheime Affären oder der Versuch, ein angeschlagenes Ansehen wiederherzustellen, entstehen fast von selbst aus den neuen Systemen heraus. Besonders die Möglichkeit, Skandale aufzudecken oder gezielt zu nutzen, bringt eine neue Dynamik ins Spiel. Informationen werden plötzlich zu einer Währung, mit der sich Macht ausbauen oder Gegner schwächen lassen. Gleichzeitig können geheime Liebschaften oder verborgene Familienverhältnisse für unerwartete Wendungen sorgen. Dadurch entsteht ein deutlich stärkeres Storytelling-Gefühl, das vor allem Spieler anspricht, die ihre eigenen Geschichten im Kopf entwickeln und langfristig spielen möchten.

Auch abseits davon bietet die Erweiterung spürbar neuen Content. Die Adelskarriere führt Sims Schritt für Schritt vom unbedeutenden Mitglied bis hin zum Monarchen. Dabei wechseln sich klassische Aufgaben mit ungewöhnlicheren Aktivitäten ab, was die Karriere angenehm kurzweilig macht. Ergänzt wird das Ganze durch neue Mechaniken wie die Schwertkampf-Fähigkeit, die nicht nur Trainingsmöglichkeiten, sondern auch Duelle und Turniere mit sich bringt. Diese Duelle sind mehr als nur ein Gimmick, da sie tatsächlich Einfluss auf soziale Beziehungen und Machtverhältnisse haben können. Zusätzlich sorgen neue Events wie große Bälle, geheime Treffpunkte oder wandelbare Grundstücke für Abwechslung im Alltag. Auch kleinere Features wie Geheimgänge oder besondere Interaktionen tragen dazu bei, dass sich das Gameplay insgesamt frischer anfühlt.

Stil, Umfang und kleine Schwächen

In Sachen Umfang liefert Die Sims 4: Krone & Vermächtnis ordentlich ab. Die große Auswahl an Möbeln, Dekorationen und Kleidungsstücken ermöglicht es, das Leben im Adel authentisch darzustellen. Besonders die Mischung aus europäischer Eleganz und afrikanischen Einflüssen sorgt für einen unverwechselbaren Look. Allerdings bleibt die Präsentation von Macht und Status oft überraschend zurückhaltend. Viele Auswirkungen spielen sich eher im Hintergrund oder in Menüs ab, anstatt sichtbar in der Spielwelt inszeniert zu werden. Hier hätten wir uns mehr direkte Reaktionen oder auffälligere Unterschiede im Alltag gewünscht. Auch kleinere Probleme wie schlecht sitzende Kronen auf bestimmten Frisuren trüben den Gesamteindruck minimal.

Krone & Vermächtnis ist daher keine Erweiterung, die sofort ihre volle Stärke von der ersten Sekunde an entfaltet. Viele Dinge greifen erst nach mehreren Generationen wirklich ineinander. Wer gerne neue Spielstände beginnt oder eher kurzfristig spielt, wird anfangs nur einen Teil des Inhalts wahrnehmen können. Doch genau diese Langsamkeit ist auch eine der größten Stärken dieser neuen Inhalte. Die Sims 4 gewinnt an Gewicht, Entscheidungen fühlen sich bedeutsamer an und Fortschritt wird nachhaltiger. Zeit spielt endlich wieder eine Rolle und das ist etwas, das sich viele Fans lange gewünscht haben.