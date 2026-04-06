Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 15.2026

Wir wünschen euch frohe Ostern und haben euch eine vollgepackte Releasevorschau in das Osterkörbchen gepackt. Genau wie bunte Ostereier haben wir auch eine bunte Auswahl an neuen Spielen für euch parat.
Die Oster-Releasevorschau
- Bone Fire Effigy (PC) – 6. April
Ein Horrorspiel über ein immer heißer werdendes Feuer.
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- I Can Only Speak Doner (PC) – 6. April
Ein lustiger Dönerladensimulater, wo ihr nicht die Sprache eurer Kunden sprecht.
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- KuloNiku: Bowl Up! (PC) – 7. April
Ein lustiges Kochspielchen.
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- Nippets (PC) – 7. April
Ein paar interaktive Wimmelbilder.
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- Origament: A Paper Adventure (PC) – 7. April
Ein gemütlicher Platformer über ein Stück Papier auf Reisen.
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- People of Note (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. April
Ein rundenbasiertes, musikalisches RPG.
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- Signal Zone (PC) – 7. April
Ein strategisches Base Defense-Spiel.
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- Starfield: Terran Armada (PC, PS5, XSX) – 7. April
DLC zu Bethesdas Weltraum-RPG.
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- ChainStaff (PC, PS5, XSX, Switch) – 8. April
Ein abgedrehtes, brutales 2D-Shoot’em’Up.
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- Morbid Metal (PC) – 8. April
Ein Action Hack’n’Slash-Roguelike, bei dem ihr jederzeit zwischen vier Charakteren wechseln könnt.
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- Pokemon Champions (Switch) – 8. April
Die neue Kampfarena für Pokémon-Kämpfe.
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- Super Alloy Crush (PC) – 8. April
Stark von Mega Man X inspirierte Beat’em’Up-Action.
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- The Floor Above (PC) – 8. April
In diesem Horrorspiel seid ihr an einen Stuhl gefesselt.
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- Gears of Glory (PC) – 9. April
Ein Tower Defense-Spiel, bei dem ihr in einem gepanzerten Van unterwegs seid.
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- High Above (PC) – 9. April
Hier gestaltet ihr gemütliche Dachterassen.
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- Minos (PC) – 9. April
In diesem Rougelite seid ihr der Minotaurus, der sein Labyrinth vor gierigen Abenteurern verteidigen musst.
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- Missing The Point (PC, PS5) – 9. April
Ein etwas anderes Angelspiel.
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- SCP-9779-JP (PC) – 9. April
Verstörender, japanischer Horror.
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- Solar Expanse – Space Exploration Manager (PC) – 9. April
Eine strategische Weltraumsimulation.
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- Arcane Merchant (PC) – 10. April
Ihr führt ein Artefaktgeschäft in einer Fantasywelt.
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- Crystalfall (PC) – 10. April
Ein klassisches Topdown Action RPG.
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- Obey the Insect God (PC) – 10. April
Ein 2D-Platformer mit Sprites von echten Schauspielern, stark an Mortal Kombat erinnernd.
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- Skull Horde (PC) – 10. April
Ein Dungeon Crawler, wo ihr einen Nekromanten spielt, dessen Skelette automatisch angreifen.
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- Sol Cesto (PC) – 10. April
In diesem Roguelike steigt ihr immer tiefer in den Untergrund hinab, auf der Suche nach der Sonne.
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- TAMASHIKA (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. April
Dieser Actiontitel ist ein einziger Fiebertraum.
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- Fight Life: Vanguard (PC) – 10. April
Ein rundenbasiertes, taktisches RPG im hohen Norden.
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So, die Osterausgabe der Releasevorschau ist vorbei. Habt ihr alle Ostereier in Form von Games gefunden? Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit den Titeln und seid natürlich rechtzeitig nächste Woche mit allen Spielen durch, damit ihr mit den neuen Neuerscheinungen weitermachen könnt.