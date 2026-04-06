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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 15.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Nintendo | 2026 © Bethesda

Wir wünschen euch frohe Ostern und haben euch eine vollgepackte Releasevorschau in das Osterkörbchen gepackt. Genau wie bunte Ostereier haben wir auch eine bunte Auswahl an neuen Spielen für euch parat.

 

Die Oster-Releasevorschau

  • Bone Fire Effigy (PC) – 6. April

Ein Horrorspiel über ein immer heißer werdendes Feuer.

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  • I Can Only Speak Doner (PC) – 6. April

Ein lustiger Dönerladensimulater, wo ihr nicht die Sprache eurer Kunden sprecht.

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  • KuloNiku: Bowl Up! (PC) – 7. April

Ein lustiges Kochspielchen.

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  • Nippets (PC) – 7. April

Ein paar interaktive Wimmelbilder.

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  • Origament: A Paper Adventure (PC) – 7. April

Ein gemütlicher Platformer über ein Stück Papier auf Reisen.

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  • People of Note (PC, PS5, XSX, Switch) – 7. April

Ein rundenbasiertes, musikalisches RPG.

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  • Signal Zone (PC) – 7. April

Ein strategisches Base Defense-Spiel.

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  • Starfield: Terran Armada (PC, PS5, XSX) – 7. April

DLC zu Bethesdas Weltraum-RPG.

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  • ChainStaff (PC, PS5, XSX, Switch) – 8. April

Ein abgedrehtes, brutales 2D-Shoot’em’Up.

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  • Morbid Metal (PC) – 8. April

Ein Action Hack’n’Slash-Roguelike, bei dem ihr jederzeit zwischen vier Charakteren wechseln könnt.

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  • Pokemon Champions (Switch) – 8. April

Die neue Kampfarena für Pokémon-Kämpfe.

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  • Super Alloy Crush (PC) – 8. April

Stark von Mega Man X inspirierte Beat’em’Up-Action.

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  • The Floor Above (PC) – 8. April

In diesem Horrorspiel seid ihr an einen Stuhl gefesselt.

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  • Gears of Glory (PC) – 9. April

Ein Tower Defense-Spiel, bei dem ihr in einem gepanzerten Van unterwegs seid.

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  • High Above (PC) – 9. April

Hier gestaltet ihr gemütliche Dachterassen.

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  • Minos (PC) – 9. April

In diesem Rougelite seid ihr der Minotaurus, der sein Labyrinth vor gierigen Abenteurern verteidigen musst.

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  • Missing The Point (PC, PS5) – 9. April

Ein etwas anderes Angelspiel.

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  • SCP-9779-JP (PC) – 9. April

Verstörender, japanischer Horror.

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  • Solar Expanse – Space Exploration Manager (PC) – 9. April

Eine strategische Weltraumsimulation.

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  • Arcane Merchant (PC) – 10. April

Ihr führt ein Artefaktgeschäft in einer Fantasywelt.

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  • Crystalfall (PC) – 10. April

Ein klassisches Topdown Action RPG.

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  • Obey the Insect God (PC) – 10. April

Ein 2D-Platformer mit Sprites von echten Schauspielern, stark an Mortal Kombat erinnernd.

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  • Skull Horde (PC) – 10. April

Ein Dungeon Crawler, wo ihr einen Nekromanten spielt, dessen Skelette automatisch angreifen.

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  • Sol Cesto (PC) – 10. April

In diesem Roguelike steigt ihr immer tiefer in den Untergrund hinab, auf der Suche nach der Sonne.

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  • TAMASHIKA (PC, PS5, XSX, Switch) – 10. April

Dieser Actiontitel ist ein einziger Fiebertraum.

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  • Fight Life: Vanguard (PC) – 10. April

Ein rundenbasiertes, taktisches RPG im hohen Norden.

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So, die Osterausgabe der Releasevorschau ist vorbei. Habt ihr alle Ostereier in Form von Games gefunden? Wir hoffen, ihr habt viel Spaß mit den Titeln und seid natürlich rechtzeitig nächste Woche mit allen Spielen durch, damit ihr mit den neuen Neuerscheinungen weitermachen könnt.

 

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © Bethesda

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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