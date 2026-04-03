Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Dracula – Die Auferstehung‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

Dracula – Die Auferstehung erzählt von ewiger Liebe, dunkler Sehnsucht und der Unsterblichkeit einer der bekanntesten Schreckensfiguren der Filmgeschichte. Opulent inszeniert, visuell beeindruckend und voller düsterer Poesie, zieht der Film Zuschauerinnen und Zuschauer sofort in seine geheimnisvolle Welt. Im Mittelpunkt steht Dracula, vom Schmerz der verlorenen Liebe getrieben, dessen unbändige Sehnsucht ihn über Jahrhunderte begleitet – bis er Mina begegnet, der Verkörperung seiner verlorenen Geliebten.

Im 15. Jahrhundert wendet sich der transsilvanische Prinz Vlad II, Graf von Dracul, nach dem grausamen Verlust seiner angebeteten Frau Elisabeta, voller Zorn von der Kirche ab. In seiner unbändigen Trauer tötet er einen Priester, verflucht Gott – und wird zum ewigen Leben verdammt. Er wird zu Dracula. Als bluttrinkender Vampir muss er fortan durch die Jahrhunderte irren. Dracula ist von der finsteren Hoffnung besessen, irgendwann mit seiner großen Liebe wiedervereint zu sein. 400 Jahre später scheint er sie in Paris gefunden zu haben, in Gestalt der verführerischen Mina.

Redaktioneller Hinweis zum Gewinnspiel Aufgrund eines Fehlers in der Datenbank konnte das Gewinnspiel nicht wie geplant im Februar 2026 zum Heimkinorelease des Films stattfinden. Deshalb haben wir es nun zu Ostern, Anfang April 2026, nachträglich starten lassen.

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© 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / seit 13. Februar 2026 als DVD, Blu-ray sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Dracula - Die Auferstehung Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von Dracula – Die Auferstehung insgesamt zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01-02: je 1x Dracula – Die Auferstehung als Blu-ray

Was muss ich für einen Gewinn tun?

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Das Beste von Luc Besson Welchen Film von Luc Besson findest du bisher am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

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Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 10. April 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.