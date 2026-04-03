Gewinnspiel: Wir verlosen 1x ‚Die Unfassbaren 3 – Now You See Me‘ als 4K UHD Blu-ray (LEONINE Studios)

Ein scheinbar unmöglicher Coup entfacht ein Spiel aus Täuschung, Tempo und doppelten Böden – und plötzlich ist nichts mehr, wie es scheint. Alte Allianzen geraten ins Wanken, neue Talente mischen die Karten neu, und jeder Trick könnte der entscheidende sein. Die Unfassbaren 3 – Now You See Me kehrt größer, cleverer und spektakulärer zurück. Action-Spezialist Ruben Fleischer („Uncharted“, „Venom“) inszeniert ein temporeiches, raffiniert konstruiertes Abenteuer, das verblüffende Illusionen mit rasanten Actionszenen und smartem Humor verbindet.

„Die Reiter“ sind vor zehn Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden, so plötzlich wie eine ihre atemberaubenden Illusionen. Doch alles, was verschwindet, taucht wieder auf: Die legendären Magier sind zurück! Das nächste große Magie-Spektakel kann beginnen: Die Profi-Illusionisten bekommen diesmal Unterstützung von drei jungen, aber nicht weniger trickreichen Magiern. Gemeinsam wollen sie der skrupellosen Vanderberg Corporation und deren Chefin das Handwerk legen – mithilfe eines grandiosen Coups, der alle vergangenen in den Schatten stellen soll. Manege frei für das Unvorstellbare!

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© 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm / ist seit 6. März 2026 als DVD, Blu-ray, 4K UHD und ab 10. April 2026 limitiertes 4K UHD Steelbook, sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Die Unfassbaren 3 – Now You See Me Wir verlosen zusammen mit LEONINE Distribution GmbH zum Heimkinostart von Die Unfassbaren 3 – Now You See Me insgesamt ein Exemplar plus Fanpaket für euch. Gewinner:in 01: 1x Die Unfassbaren 3 – Now You See Me als 4K UHD Blu-ray plus Merchandise-Paket (Bestehend aus einer Cap, einem Spielkartenset und einem Diamant Briefbeschwerer)



Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Das Beste von Ruben Fleischer Welcher Film von Ruben Fleischer findest du bisher am besten und vor allem warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 12. April 2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Distribution GmbH für die Bereitstellung der Preise.