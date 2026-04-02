Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Nintendo Switch 2 – Ehemaliger Manager hält Preiserhöhung für unausweichlich

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2025 © Nintendo

Steht die Nintendo Switch 2 vor einer Preiserhöhung? Neusten Einschätzungen eines ehemaligen Nintendo-Mitarbeiters zufolge, könnte sich das Szenario bewahrheiten. Microsoft und Sony hatten bereits die Preis ihrer Konsolen mitunter deutlich erhöht.

 

Muss die Switch 2 zwangsläufig teurer werden?

Ein früherer Sales-Manager von Nintendo rechnet fest damit, dass das Unternehmen langfristig keine andere Wahl haben wird, als den Preis der kommenden Switch 2 anzuheben. Im Podcast „Kit & Krysta“ äußerte der als „Sean“ bekannte Ex-Angestellte, dass die Japaner zwar versuchen würden, eine Teuerung so lange wie möglich hinauszuzögern, diese aber letztlich kommen werde. Hintergrund sind weltweit steigende Kosten, verursacht durch von Inflation über Chipkrise bis hin zur weltpolitischen Situation. Sean zufolge versuche Nintendo bereits gegenzusteuern, unter anderem mit der jüngsten Entscheidung, digitale Spiele in den USA günstiger anzubieten als physische Exemplare. Dies könnte seiner Ansicht nach ein Versuch sein, mögliche Verstimmungen bei den Kunden abzufedern.

„Leider denke ich, dass der Hardwarepreis irgendwann wird steigen müssen“, sagte Sean im Podcast. „Ich glaube, es gibt Dinge, die sie tun können und auch zu tun scheinen, um das abzumildern, aber ich sehe diesen Schritt bei der Software auch, wenn ich das richtig deute, als einen Weg, eine Hardware-Preiserhöhung etwas schmackhafter zu machen.“

Pro 2 Controller

Bild: 2025 © Nintendo

 

Nintendo versucht sich zu wehren

Als Treiber nannte er die anhaltend hohe Inflation, Zölle, die durch KI ausgelöste Nachfrage nach Speicherchips sowie zuletzt stark gestiegene Ölpreise. Diese verteuerten nicht nur den Transport, sondern hätten auch unerwartete Nebeneffekte: Helium, ein Nebenprodukt der Ölförderung, sei essenziell für die Halbleiterproduktion und damit auch für die Herstellung von Modulen und Spielmodulen.

„Es gibt also all diese weltweiten Ereignisse, die seit einiger Zeit Druck auf Preise und Margen ausüben, und sie scheinen nicht zu verschwinden“, so Sean. Selbst wenn Nintendo in einigen Bereichen Zugeständnisse machen könne, werde die Hardware letztlich teurer werden. Der frühere Manager räumte ein, dass Nintendo mit Merchandising wie Amiibo, Kleidung oder Lego-Lizenzen gegensteuern könne. Irgendwann sei der Margenverlust bei der Konsole aber so groß, dass eine Preiserhöhung unausweichlich werde.

Donkey Kong

Bild: 2025 © Nintendo

 

Eine Frage der Zeit

„Wenn das Angebot lautet: ‚Du gibst etwas mehr für die Hardware aus, aber wenn du deine Spiele digital kaufst, kannst du dort Geld sparen‘, das ist eine Möglichkeit, es zu betrachten“, sagte er. „Nintendo hat auch viele Nebenprodukte, wie Amiibo, T-Shirts, Brotdosen, Lego, mit denen sie in anderen Bereichen Geld verdienen können, nicht nur mit der Hardware.“

„Sie können eine Erhöhung der Hardwarepreise vielleicht noch eine Weile hinauszögern, aber ich denke, es ist unvermeidlich, dass sie zum ersten Mal steigen werden.“

Ein offizielles Dementi gab es bislang nicht. Allerdings hatte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erst im Februar erklärt, man führe Gespräche mit Zulieferern, um die RAM-Versorgung langfristig zu sichern. Aktuell plane man keine Preiserhöhung für die Switch 2. Allerdings ließ er eine Hintertür offen:

„Preisänderungen werden umfassend bestimmt, wobei nicht nur die Rentabilität, sondern auch die Verbreitung der Plattform, Verkaufstrends und Marktbedingungen berücksichtigt werden“, so Furukawa.

Kirby Air Riders

Bild: 2025 © Nintendo

 

Quelle: videogamechronicles

Bild: 2025 © Nintendo

Tags: Nintendo, Nintendo Switch 2, Switch 2
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: Nichts ist, wie es scheint: (v.l.n.r.) Dominic Sessa, Jesse Eisenberg, Isla Fisher und Justice Smith in DIE UNFASSBAREN 3 – NOW YOU SEE ME © 2025-2026 LEONINE Distribution GmbH, LEONINE Studios Spielfilm

Gewinnspiel: Wir verlosen 1x ‚Die Unfassbaren 3 – Now You See Me‘ als 4K UHD Blu-ray (LEONINE Studios)

0 likes
Bild © 2026 Pearl Abyss

Test: Crimson Desert

0 likes
Bild: 2025 © Wishfully Studios

Test: Planet of Lana 2

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Gewinnspiel: Wir verlosen 1x ‚Die Unfassbaren 3 – Now You See Me‘ als 4K UHD Blu-ray (LEONINE Studios)

    Gewinnspiel: Wir verlosen 2x ‚Dracula – Die Auferstehung‘ als Blu-ray (LEONINE Studios)

    Nintendo Switch 2 – Ehemaliger Manager hält Preiserhöhung für unausweichlich

    Test: Crimson Desert

    Test: Planet of Lana 2

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 14.2026

    Super Meat Boy 3D – Der Platformer erscheint früher als gedacht

    Test: Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 13.2026

    Test: WWE 2K26