Nintendo Switch 2 – Ehemaliger Manager hält Preiserhöhung für unausweichlich

Steht die Nintendo Switch 2 vor einer Preiserhöhung? Neusten Einschätzungen eines ehemaligen Nintendo-Mitarbeiters zufolge, könnte sich das Szenario bewahrheiten. Microsoft und Sony hatten bereits die Preis ihrer Konsolen mitunter deutlich erhöht.

Muss die Switch 2 zwangsläufig teurer werden?

Ein früherer Sales-Manager von Nintendo rechnet fest damit, dass das Unternehmen langfristig keine andere Wahl haben wird, als den Preis der kommenden Switch 2 anzuheben. Im Podcast „Kit & Krysta“ äußerte der als „Sean“ bekannte Ex-Angestellte, dass die Japaner zwar versuchen würden, eine Teuerung so lange wie möglich hinauszuzögern, diese aber letztlich kommen werde. Hintergrund sind weltweit steigende Kosten, verursacht durch von Inflation über Chipkrise bis hin zur weltpolitischen Situation. Sean zufolge versuche Nintendo bereits gegenzusteuern, unter anderem mit der jüngsten Entscheidung, digitale Spiele in den USA günstiger anzubieten als physische Exemplare. Dies könnte seiner Ansicht nach ein Versuch sein, mögliche Verstimmungen bei den Kunden abzufedern.

„Leider denke ich, dass der Hardwarepreis irgendwann wird steigen müssen“, sagte Sean im Podcast. „Ich glaube, es gibt Dinge, die sie tun können und auch zu tun scheinen, um das abzumildern, aber ich sehe diesen Schritt bei der Software auch, wenn ich das richtig deute, als einen Weg, eine Hardware-Preiserhöhung etwas schmackhafter zu machen.“

Nintendo versucht sich zu wehren

Als Treiber nannte er die anhaltend hohe Inflation, Zölle, die durch KI ausgelöste Nachfrage nach Speicherchips sowie zuletzt stark gestiegene Ölpreise. Diese verteuerten nicht nur den Transport, sondern hätten auch unerwartete Nebeneffekte: Helium, ein Nebenprodukt der Ölförderung, sei essenziell für die Halbleiterproduktion und damit auch für die Herstellung von Modulen und Spielmodulen.

„Es gibt also all diese weltweiten Ereignisse, die seit einiger Zeit Druck auf Preise und Margen ausüben, und sie scheinen nicht zu verschwinden“, so Sean. Selbst wenn Nintendo in einigen Bereichen Zugeständnisse machen könne, werde die Hardware letztlich teurer werden. Der frühere Manager räumte ein, dass Nintendo mit Merchandising wie Amiibo, Kleidung oder Lego-Lizenzen gegensteuern könne. Irgendwann sei der Margenverlust bei der Konsole aber so groß, dass eine Preiserhöhung unausweichlich werde.

Eine Frage der Zeit

„Wenn das Angebot lautet: ‚Du gibst etwas mehr für die Hardware aus, aber wenn du deine Spiele digital kaufst, kannst du dort Geld sparen‘, das ist eine Möglichkeit, es zu betrachten“, sagte er. „Nintendo hat auch viele Nebenprodukte, wie Amiibo, T-Shirts, Brotdosen, Lego, mit denen sie in anderen Bereichen Geld verdienen können, nicht nur mit der Hardware.“

„Sie können eine Erhöhung der Hardwarepreise vielleicht noch eine Weile hinauszögern, aber ich denke, es ist unvermeidlich, dass sie zum ersten Mal steigen werden.“

Ein offizielles Dementi gab es bislang nicht. Allerdings hatte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erst im Februar erklärt, man führe Gespräche mit Zulieferern, um die RAM-Versorgung langfristig zu sichern. Aktuell plane man keine Preiserhöhung für die Switch 2. Allerdings ließ er eine Hintertür offen:

„Preisänderungen werden umfassend bestimmt, wobei nicht nur die Rentabilität, sondern auch die Verbreitung der Plattform, Verkaufstrends und Marktbedingungen berücksichtigt werden“, so Furukawa.

Quelle: videogamechronicles

Bild: 2025 © Nintendo