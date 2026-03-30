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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 14.2026

von Maarten Cherekam
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Bild:  2026 © Konami | 2026 © Clover Bite

„Der April, der macht, was er will“ trifft nicht nur auf das Wetter zu, auch unsere Releasevorschau ist eine Ansammlung von so vielen verschiedenen Genres und Spielen. Wir schauen uns also noch die letzten Spiele aus dem März an, bevor wir dann in den April starten und das ist kein Scherz, versprochen.

 

April, April, die Releasevorschau ist da

  • Animalkind (PC) – 30. März

Eine knuffige Städteaufbausim mit tierischen Protagonisten.

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  • Cinderia (PC) – 30. März

Ein rasantes, actionreiches Roguelite im Chibi-Animestil.

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  • Stellar Tactics (PC) – 30. März

Rundenbastierte, taktische Strategie mit Rollenspielelementen im Weltraum.

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  • Zero Stress King: Idle Defense (PC) – 30. März

Ein Tower Defense-Spiel, welches ihr aber nicht verlieren könnt, da es „nur“ ein Idle Game ist.

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  • Grime II (PC, PS5, XSX) – 31. März

Teil 2 des düsteren, absurden 2D-Action Adventures.

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  • Last Man Sitting (PC) – 31. März

Ein abgedrehter Roguelike-Shooter, bei dem ihr lebendig gewordene Büroutensilien abknallen müsst.

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  • Legacy of Kain: Ascendance (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 31. März

Neuinterpretation der legendären Vampirreihe als pixeliges Retro-Metroidvania.

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  • Little Nemo and the Guardians of Slumberland (PC) – 31. März

Ein kunterbunter Platformer mit der bekannten Geschichte eines Jungen in der Traumwelt.

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  • Loss Prevention (PC) – 31. März

Ein Social Deduction-Spiel, bei dem ihr im Supermarkt klaut oder den Dieben auf die Schliche kommt.

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  • Subliminal (PC) – 31. März

Ein Horrorpuzzler mit einer sehr unwohligen Stimmung durch sehr außergewöhnliche Schauplätze.

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  • Super Meat Boy 3D (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 31. März

Der legendäre Platformer wagt den Schritt in die dritte Dimension.

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  • The Posthumous Investigation (PC) – 31. März

Ein Noir-inspiriertes Detektiv-Adventure.

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  • Space Control (MetaQuest, PC) – 1. April

In diesem ulkigen VR-Spiel wurdet ihr von Aliens entführt, um für sie zu arbeiten.

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  • Clean Up Earth (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 2. April

In diesem entspannenden Spiel räumt ihr die Erde mithilfe eines futuristischen Staubsaugers auf.

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  • Cursed Blood (PC) – 2. April

Ein kooperatives, blutiges Action-Roguelike.

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  • Darwin’s Paradox (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 2. April

Ihr spielt einen Oktopus, der aus menschlicher Gefangenschaft entkommen möchte.

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  • EVERDAWN (PC) – 2. April

Ein gemütliches Strategie-Puzzlespiel, bei dem ihr Siedlungen und Landschaften durch das Platzieren von Plättchen erschafft.

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  • Farmer’s Dynasty 2 (PC) – 2. April

Jawohl, der Farming Simulator bekommt Konkurrenz.

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  • Modulus (PC) – 2. April

Ein weiterer Beitrag im Fabrikaufbau- und Automatisierungsgenre.

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  • ROGOLF (PC) – 2. April

Ein Minigolf-Roguelike, wo jeder Kurs seine eigenen Regeln hat.

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  • Anomaly 404 (PC) – 3. April

In diesem Horrorspiel erkundet ihr als Journalist einen geheimen Bunker.

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  • Guns and Nuns: Storming Hell (PC) – 3. April

Als Nonnen ballert ihr mit goldenen Knarren Dämonenhorden über den Haufen.

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  • Subway Invasion (PC) – 3. April

Ein Shooter, in dem ihr eine U-Bahn-Station vor angreifenden Aliens verteidigen müsst.

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Das war sie also, die letzte März- und gleichzeitig erste April-Releasevorschau. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest und sehen uns dann nächste Woche am Ostermontag mit der nächsten Ausgabe wieder.

 

Titelbild:  2026 © Konami | 2026 © Clover Bite

Tags: Releasevorschau
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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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