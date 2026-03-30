Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 14.2026

„Der April, der macht, was er will“ trifft nicht nur auf das Wetter zu, auch unsere Releasevorschau ist eine Ansammlung von so vielen verschiedenen Genres und Spielen. Wir schauen uns also noch die letzten Spiele aus dem März an, bevor wir dann in den April starten und das ist kein Scherz, versprochen.
April, April, die Releasevorschau ist da
- Animalkind (PC) – 30. März
Eine knuffige Städteaufbausim mit tierischen Protagonisten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Cinderia (PC) – 30. März
Ein rasantes, actionreiches Roguelite im Chibi-Animestil.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Stellar Tactics (PC) – 30. März
Rundenbastierte, taktische Strategie mit Rollenspielelementen im Weltraum.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Zero Stress King: Idle Defense (PC) – 30. März
Ein Tower Defense-Spiel, welches ihr aber nicht verlieren könnt, da es „nur“ ein Idle Game ist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Grime II (PC, PS5, XSX) – 31. März
Teil 2 des düsteren, absurden 2D-Action Adventures.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Last Man Sitting (PC) – 31. März
Ein abgedrehter Roguelike-Shooter, bei dem ihr lebendig gewordene Büroutensilien abknallen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Legacy of Kain: Ascendance (PC, PS5, XSX, Switch, Switch 2) – 31. März
Neuinterpretation der legendären Vampirreihe als pixeliges Retro-Metroidvania.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Little Nemo and the Guardians of Slumberland (PC) – 31. März
Ein kunterbunter Platformer mit der bekannten Geschichte eines Jungen in der Traumwelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Loss Prevention (PC) – 31. März
Ein Social Deduction-Spiel, bei dem ihr im Supermarkt klaut oder den Dieben auf die Schliche kommt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Subliminal (PC) – 31. März
Ein Horrorpuzzler mit einer sehr unwohligen Stimmung durch sehr außergewöhnliche Schauplätze.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Super Meat Boy 3D (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 31. März
Der legendäre Platformer wagt den Schritt in die dritte Dimension.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Posthumous Investigation (PC) – 31. März
Ein Noir-inspiriertes Detektiv-Adventure.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Space Control (MetaQuest, PC) – 1. April
In diesem ulkigen VR-Spiel wurdet ihr von Aliens entführt, um für sie zu arbeiten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Clean Up Earth (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 2. April
In diesem entspannenden Spiel räumt ihr die Erde mithilfe eines futuristischen Staubsaugers auf.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Cursed Blood (PC) – 2. April
Ein kooperatives, blutiges Action-Roguelike.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Darwin’s Paradox (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 2. April
Ihr spielt einen Oktopus, der aus menschlicher Gefangenschaft entkommen möchte.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- EVERDAWN (PC) – 2. April
Ein gemütliches Strategie-Puzzlespiel, bei dem ihr Siedlungen und Landschaften durch das Platzieren von Plättchen erschafft.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Farmer’s Dynasty 2 (PC) – 2. April
Jawohl, der Farming Simulator bekommt Konkurrenz.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Modulus (PC) – 2. April
Ein weiterer Beitrag im Fabrikaufbau- und Automatisierungsgenre.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- ROGOLF (PC) – 2. April
Ein Minigolf-Roguelike, wo jeder Kurs seine eigenen Regeln hat.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Anomaly 404 (PC) – 3. April
In diesem Horrorspiel erkundet ihr als Journalist einen geheimen Bunker.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Guns and Nuns: Storming Hell (PC) – 3. April
Als Nonnen ballert ihr mit goldenen Knarren Dämonenhorden über den Haufen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Subway Invasion (PC) – 3. April
Ein Shooter, in dem ihr eine U-Bahn-Station vor angreifenden Aliens verteidigen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Das war sie also, die letzte März- und gleichzeitig erste April-Releasevorschau. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest und sehen uns dann nächste Woche am Ostermontag mit der nächsten Ausgabe wieder.
Titelbild: 2026 © Konami | 2026 © Clover Bite