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Super Meat Boy 3D – Der Platformer erscheint früher als gedacht

von Christian Koitkaam
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Bild: 2025 © Headup Games

Es gab zwar bereits erste Hinweise durch den Nintendo Store, aber nun herrscht Klarheit rund um Super Meat Boy 3D! Der Platformer hat ein Release-Datum, welches ein wenig überrascht. Denn lange müssen wir nicht mehr warten.

 

Sprung in die dritte Dimension mit festem Datum

Der 31. März ist es nun also. Offiziell gemacht wurde die Ankündigung während der Xbox Partner Preview am 26. März. Wer nicht länger zögern mag, darf sich zusätzlich freuen: Der Titel liegt am Erscheinungstag im Game Pass von Xbox bereit.

Zuvor hatte bereits der Nintendo eShop ein Datum ins Spiel gebracht. Spekulationen gab es damals. Viele hielten den Eintrag für einen Platzhalter, denn eine offizielle Bestätigung lag nicht vor. Jetzt ist der Fall klar: Auch für PlayStation 5 und PC ist die Veröffentlichung vorgesehen.

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Fleischwürfel, Rettungsmission und die harte Schule

Der Held des Spiels: ein animierter Fleischwürfel. Die Mission: die Freundin Bandage Girl befreien aus den Fängen eines Bösewichts, der sich als Fötus im Frack im Einmachglas präsentiert. Herausforderung ist programmiert, angelehnt an die klassische Mario-Schule, in der präzises Hüpfen und Springen über Leben und Tod entscheiden.

Was ursprünglich als Browser-Spiel in Adobe Flash begann, erlebte 2010 mit einem Side-Scroller seinen Durchbruch. Kritiken fielen seinerzeit überschwänglich aus. Nun wagt die Indie-Legende den Sprung in die dritte Dimension. Mehr Chaos, mehr Tempo und das Versprechen, die Wurzeln des Präzisions-Plattformers nicht zu verraten.

Super Meat Boy 3D

Bild: 2025 © Headup Games

 

Bild: 2025 © Headup Games
Quelle: Xbox via YouTube
Tags: Super Meat Boy, Super Meat Boy 3D
Christian Koitka
Christian Koitka
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