Super Meat Boy 3D – Der Platformer erscheint früher als gedacht

Es gab zwar bereits erste Hinweise durch den Nintendo Store, aber nun herrscht Klarheit rund um Super Meat Boy 3D! Der Platformer hat ein Release-Datum, welches ein wenig überrascht. Denn lange müssen wir nicht mehr warten.
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