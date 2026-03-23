Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 13.2026

Wir haben die letzte Märzwoche in der Releasevorschau für euch. Somit haben wie bereits ein Viertel des Jahres abgehakt und sehr viele Spiele gezockt. Aber es kommen immer wieder neue nach, insofern lasst uns doch direkt auf die dieswöchigen Erscheinungen blicken.
Das Märzende in der Releasevorschau
- Jesus Simulator (PC) – 23. März
Ja, wirklich keine Thematik ist vor Simulationen sicher, auch nicht die Geschichte des Jesus von Nazareth.
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- Ariana and the Elder Codex (PC, PS4, PS5, Switch) – 24. März
Ein farbenfrohes, magisches Action Adventure mit Anime-Präsentation.
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- Dungeon Bodega Simulator (PC) – 24. März
Ihr führt einen Bedarfsladen in einer Fantasywelt.
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- Island Market Simulator (PC) – 24. März
Gemeinsam mit Freund*innen baut ihr hier eine ökonomische Infrastruktur auf.
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- Roombattle (PC) – 25. März
Ein buntes Partyspiel über den Kampf mit Staubsaugerrobotern.
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- Borderlands 4 Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned (PC, PS5, XSX) – 26. März
Neue Zusatzinhalte für den chaotischen Shooter.
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- Copa City (PC, PS5, XSX) – 26. März
In dieser Simulation seid ihr dafür verantwortlich, große Fußballevents und Meisterschaften zu veranstalten.
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- Dracamar (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 26. März
Ein bunter 3D Platformer mit knuffiger Optik.
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- Etrange Overlord (PC, PS4, PS5, Switch) – 26. März
Ein Anime Action RPG mit Chibi-Figuren.
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- EverSiege: Untold Ages (PC) – 26. März
Eine Mischung aus taktischer Strategie, Action RPG und Roguelite aus der Topdown-Perspektive.
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- GRIDbeat! (PC, Switch) – 26. März
Ein Dungeon Crawler mit Rhythmus-Gameplay und knalligen Neonfarben.
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- Life is Strange: Reunion (PC, PS5, XSX) – 26. März
Das wahre Finale von Max und Chloes Geschichte.
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- Nova Roma (PC) – 26. März
Ein Citybuilder im antiken Rom.
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- Screamer (PC, PS5, XSX) – 26. März
Eine Neuinterpretation eines Rennspiels von 1995.
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- Skytail (MetaQuest) – 26, März
Ihr erlebt Abenteuer in den Lüften auf dem Rücken eines Vogelwesens.
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- Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park (Switch 2) – 26. März
Das Jump’n’Run kommt mit ein paar neuen Inhalten auf die Switch 2.
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- Way of the Hunter 2 (PC) – 26. März
Ihr geht erneut auf die Jagd.
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- Alastrius (PC) – 27. März
Ein Sci-Fi Rail-Shooter.
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- Butler Guillotine (PC) – 27. März
Ein Point’n’Click-Horrorspiel über lebendige Puppen in einem Hotel.
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- Marvel MaXimum Collection (PC, PS5, XSX, Switch) – 27. März
Eine Zusammenstellung verschiedener Marvel-Arcadeklassiker.
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- Mega Man Star Force: Legacy Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 27. März
Eine Zusammenstellung verschiedener Mega Man Star Force-Titel.
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- Project Songbird (PC, PS5, XSX) – 27. März
Ein First Person Horror-Adventure, welches in den Appalachen spielt, einem Gebirge in Nordamerika.
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- Who Are You!? (PC) – 27. März
Ein psychologischer Horrortitel, bei dem ihr das Verschwinden eurer Frau und Tochter aufklären wollt.
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Und damit sind wir sowohl am Ende der Releasevorschau, als auch am Ende vom März. Naja, nächste Woche haben wir vielleicht noch so ein paar Titel, die in den letzten Märztagen erscheinen werden, dann starten wir aber auf jeden Fall in den April. Und das ist ganz bestimmt kein Aprilscherz, versprochen.
Titelbild: 2026 © Square Enix | 2026 © FYRE Games