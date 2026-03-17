Nvidia – Das neue KI-Modell „DLSS 5“ wird als „AI-Slop“ im Netz zerrissen

Nvidia hat die fünfte Generation seiner Bildverbesserungstechnologie DLSS vorgestellt. Das Unternehmen lobt DLSS 5 als „den bedeutendsten Durchbruch in der Computergrafik seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing“. Doch das vorgestellte Videomaterial erntet viel Kritik im Netz.

Nvidia stellt den „Durchbruch in der Computergrafik“ vor

Während frühere Versionen der Technologie vor allem dazu dienten, die Auflösung von Spielen hochzurechnen oder die Bildrate zu verbessern, verfolgt der neue Ansatz ein weiteres Ziel: Ein KI-Modell soll die Grafik unterstützter Spiele grundlegend verändern, indem es sie mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien versieht.

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, analysiert DLSS 5 für jedes Bild eines Spiels dessen Farb- und Bewegungsinformationen. Eine KI überlagert die Szene dann mit einer neuen, fotorealistischen Beleuchtung, die sich an den ursprünglichen 3D-Inhalten orientiert und von Bild zu Bild konsistent bleibt. „DLSS 5 überbrückt die Kluft zwischen Rendertechnik und Realität und ermöglicht es Spieleentwicklern, eine neue Stufe fotorealistischer Computergrafik zu liefern, die bisher nur in Hollywood-Visual Effects erreicht wurde“, so Nvidia in einer Pressemitteilung. Das Netz spottet allerdings eher über das Ergebnis und ist schon fleißig dabei Memes zu basteln.

https://twitter.com/rodrigocoelhoc/status/2033651513919193384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033651513919193384%7Ctwgr%5Ed879dc8715233cb08867183244afc4ab870c4fef%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gamespot.com%2Farticles%2Feveryones-laughing-at-the-new-look-of-dlss-5s-yassify-filter%2F1100-6538821%2F

DLSS 5 verändert den Look der Spiele

In einem Ankündigungsvideo zeigt Nvidia, wie drastisch sich das Erscheinungsbild von Charakteren und Umgebungen in Spielen wie Resident Evil Requiem, Starfield und Assassin’s Creed Shadows verändert. Laut Nvidia werden Entwickler die Möglichkeit haben, Intensität, Farbe und Maskierung anzupassen, um zu bestimmen, wo und wie die Verbesserungen angewendet werden, um die einzigartige Ästhetik des Spiels zu bewahren.

Trotz dieser Ankündigung erntet DLSS 5 in den sozialen Medien heftige Kritik. Viele sehen die originale künstlerische Vision der Spiele durch die KI-Überarbeitung in Gefahr, weil im gezeigten Vergleichsmaterial oftmals das ursprüngliche Art Design überworfen wurde. Nvidia hatte hierzu mehrere aktuelle Spiele mit und ohne DLSS 5 verglichen. Das entsprechende YouTube-Video von Nvidia hat über 80% negative Bewertungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Heftige Kritik aus der Branche

Steve Karolewics, Rendering Engineer beim Entwicklerstudio Respawn (bekannt für Apex Legends), schrieb auf Twitter: „DLSS 5 sieht aus wie ein übermäßiger Kontrast-, Schärfe- und Airbrush-Filter. Deutlich veränderte Bilder mit dem Anspruch auf fotorealistische Beleuchtung? Nein danke, ich bleibe bei der ursprünglichen künstlerischen Absicht.“

Auch Konzeptkünstler Jeff Talbot zeigte sich alarmiert: „Das ist NICHT die Richtung, in die sich Spiele entwickeln sollten. In jeder gezeigten Einstellung wurde die künstlerische Leitung durch die sinnlose Hinzufügung von ‚Details‘ zunichtegemacht. Jedes DLSS-5-Bild sah schlechter aus und hatte weniger Charakter als das Original. Das ist einfach ein billiger KI-Filter. Lasst uns diesen Mist nicht unterstützen.“

DLSS 5 soll bereits diesen Herbst erscheinen.

Quelle: Videogameschronicles

Bild © NVIDIA