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Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 12.2026

von Maarten Cherekam
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Bild: 2026 © Pearl Abyss | 2026 © CMD Studios

Ich habe es versprochen und hier sitze ich und schreibe die nächste Releasevorschau für euch. Schauen wir also wieder mal, was für neue Spiele diese Woche euch zu bieten hat. Wir immer gilt natürlich das Motto „Hier ist für jeden Spielegeschmack etwas dabei“.

 

Die nächste Ausgabe der Releasevorschau

  • Grind Survivors (PC, PS5, XSX) – 16. März

Ein rasantes, actionreiches Roguelike mit Bullet Hell-Elementen.

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  • Starship Troopers: Ultimate Bug War! (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 16. März

Es wird Zeit, fiesen Alien-Insekten in den Allerwertesten zu treten.

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  • Everwind (PC) – 17. März

Ein neues Survival-Crafting-Abenteuer für euch und eure Freund*innen.

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  • Fallen Tear: The Ascension (PC) – 17. März

Ein wunderschön gezeichnetes Metroidvania mit JRPG-Elementen.

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  • Thomas & Friends: Wonders of Sodor (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 17. März

Ein Spiel mit der fröhlichen Lokomotive für die etwas jüngere Spielerschaft.

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  • Whispers of the Eyeless (PC) – 17. März

Ein strategisches RPG in einer düsteren Fantasywelt, welches sich Vergleiche mit Darkest Dungeon gefallen lassen muss.

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  • In Their Shoes (PC) – 18. März

Eine erzählerische Visual Novel mit einem außergewöhnlichen Artstyle.

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  • Out Fishing (PC) – 18. März

Ja, natürlich geht es in diesem Spiel ums Angeln, es ist aber auch gleichzeitig ein Horrorspiel.

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  • POLY IMPULSE (PC) – 18. März

Ein FPS Platformer mit polygonen Formen.

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  • Card Colony (PC) – 19. März

Ein bunter Mix aus Deckbuilder, Aufbau-Strategie und Tower Defense.

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  • Crimson Desert (PC, PS5, XSX) – 19. März

Der heiß erwartete Action-RPG Open World-Kracher vom koreanischen Entwickler Pearl Abyss, bekannt für das MMORPG Black Desert Online.

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  • Dragonkin: The Banished (PC, PS5, XSX) – 19. März

Ein isometrisches Action RPG, wo ihr mit einem von vier Held*innen in die Schlacht gegen Drachen zieht.

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  • Rhell: Warped Worlds & Troubled Times (PC) – 19. März

Ein Puzzlespiel, wo ihr mit Zaubern, die ihr miteinander kombinieren könnt, Rätsel löst.

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  • The Coin Game (PC, PS5, XSX) – 19. März

1.0 Release dieses Klassikers von 2019, wo es vor allem um realistische Arcade-Maschinen in einer Spielhalle geht.

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  • Paracesium (PC) – 20. März

Ein düsterer Mix aus Horror und Strategie, wo ihr aus Körperteilen neue Experimente zusammensetzt.

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  • Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 20. März

Gute, alte, klassische Beat’em’Up-Action.

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  • The Great Flood (MetaQuest) – 20. März

Ein VR-Strategiespiel, wo ihr das Spielfeld vor euch seht und selbst die Objekte und Einheiten darauf platziert.

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  • RACCOIN: Coin Pusher Roguelike (PC) – 21. März

Wir hatten schon verschiedene Glücksspiel-Ansätze für Roguelikes, jetzt sind diese Automaten an der Reihe, die Münzen nach vorne schieben.

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So, Releasevorschau ist jetzt im Feierabend und ihr könnt all diese Spiele an eurem Feierabend spielen. Und zwar so lange, bis wir nächste Woche wieder in die nächste Ausgabe mit weiteren Neuerscheinungen reinstarten und den März dann quasi abhaken können.

 

Titelbild: 2026 © Pearl Abyss | 2026 © CMD Studios

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Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

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