Test: uRage Stream 900 HD Studio

Wie ihr ja sicher wisst, bin ich regelmäßig bei unserem hauseigenen Podcast „Bis zur Glotze“ dabei. Doch vor allem die Qualität meiner Stimme fiel dabei manchmal etwas negativ auf. Die netten Leute von uRage wollten das nicht auf sich sitzen lassen und haben mir mal kurzerhand ihr neues Stream 900 HD Studio Mikrofon zukommen lassen. In diesem kleinen Testbeitrag erzähle ich euch ein paar Details über das Gerät, die Qualität der Aufnahme könnt ihr dann natürlich im Podcast hören, den ihr sicherlich bereits überall geliked habt, nicht wahr?

Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Das uRage Stream 900 HD Studio wird mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten geliefert, sodass ihr das Mikro nach euren Belieben anbringen könnt. Entweder ihr verwendet es als Standmikrofon, indem ihr es in den Tripod steckt. Ihr könnt sie auch in die Mikrofonspinne platzieren, die Erschütterungen abfängt und so störende Geräusche verhindern soll. Zu guter Letzt könnt ihr das Mikrofon auch noch mit dem dreh- und verstellbaren Mikrofonarm aus Aluminium an eurem Schreibtisch befestigen. Dabei muss es auch nicht in unmittelbarer Nähe zum PC befestigt werden, das mitgelieferte Kabel ist 2,5 Meter lang.

Komplettiert wird das Zubehört mit dem flexiblen Popschutz, der ebenfalls per Klemme befestigt werden kann. Hier ist mir die Befestigung allerdings ein wenig zu kurz. Wenn man sie nach Anleitung befestigt, kommt der Schutz nur knapp vor das Mikrofon. Ein wenig mehr Spielraum wäre hier schön gewesen.

Plug and Play

Das uRage Stream 900 HD Studio ist kein komplexes Gerät. Es wird einfach nur mit dem USB-Kabel an den PC angeschlossen und schon kann es losgehen. Das Mikro wird sofort erkannt und erfordert kaum irgendwelche Einstellungen. Somit könnt ihr auch nicht wirklich viel mit der Qualität herumspielen, wie etwa mit einem Equalizer. Einzig ein Rad zur Bestimmung der Aufnahmelautstärke befindet sich an der Front des Mikros, ebenso wie eine Lautstärkeeinstellung für Kopfhörer. Diese könnt ihr nämlich per AUX-Anschluss direkt an das Mikro anschließen.

Technische Daten

Jetzt kommt noch ein wenig Kauderwelsch für all diejenigen unter euch, die mit diesen technischen etwas anfangen können. Das uRage Stream 900 HD Studio hat einen Frequenzbereich von 20 Hz – 20 kHz und eine Impedanz von 680 Ω. Die Empfindlichkeit beträgt dabei -45 dB ± 3 dB. Außerdem befindet sich an der Vorderseite eine LED, die blau leuchtet, wenn das Mikrofon aktiv ist und rot, wenn es stumm geschaltet wird. Dies ist allerdings nur im Bezug auf das Lautstärkerad am Mikrofon selbst, eine Stummschaltung zum Beispiel in Discord hat keinen Einfluss auf die LED.