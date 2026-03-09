Xbox Project Helix – Neue Xbox eigentlich ein PC und mit Windows-Store-Zwang?

Xbox kündigte mit Project Helix offiziell die neue Xbox-Konsole an. Oder zumindest das, was man noch Konsole nennen kann. Denn seit längerer Zeit ist bekannt, dass die neue Xbox mehr ein PC wird. Neuesten Leaks und Analysten-Berichten zufolge, lässt sich das Ganze sogar mittlerweile etwas genauer darstellen. Doch das sorgt im Netz gerade für Unmut.

Project Helix ist eigentlich ein PC

Der bekannte Leaker SneakerSO hat auf reddit einen Post geteilt, in der er weitere Informationen zur kommenden Xbox teilt. Diese hatte Xbox zuletzt via Social Media-Post als Project Helix angekündigt, ohne aber ins Detail zu gehen. Bereits seit Monaten geistern Berichte im Netz, nach denen die neue Xbox eine Hybrid-Konsole sei, die die Preisgrenzen sprenge. Laut des Leakers wird das Bild aber nun etwas genauer.

Laut ihm handle es sich bei Project Helix um einen reinen PC im Konsolenformat. Es gebe nun kein natives Xbox-Betriebssystem mehr. Stattdessen laufe das Gerät komplett mit Windows. Dazu sagte er, dass Spiele fortan damit auch für den Windows Store entwickelt würden. Also nicht mehr klassischerweise für den Xbox Store. Dennoch sei die Konsole komplett abwärtskompatibel. Jedoch würde Project Helix auch sehr teuer werden und würde damit nur eine gewisse Nische ansprechen. Auch Exklusivspiele wären durch die Windows Store-Anbindung grundsätzlich schon einmal nicht mehr möglich. Die neue Xbox-Chefin, Asha Sharma, habe sogar versucht die Pläne noch zu verwerfen. Da man mittlerweile jedoch zu viel Geld in die Entwicklung gesteckt habe, sei man an einem Point of no return.

Vierstelliges Preisschild?

Insbesondere die Preispolitik deckt sich auch mit anderen Aussagen. So berichtete der Hardware-Leaker Moore’s Law, dass angesichts der verbauten Komponenten und der derzeitigen Hardware-Krise ein Preispunkt von 1000-1200 US-Dollar realistisch sei. Ähnlich äußerte sich auch der Analyst Dr. Serkan Toto. „Die Fans sollten sich auf eine teure Maschine gefasst machen“, unterstrich er zuletzt. Unter Berücksichtigung der Speicher-Krise, ausgelöst durch den Ai-Boom, halte er einen hohen Preis für gesichert. Zudem glaube er auch, dass Microsoft weiter am aggressiven Sparkurs festhält und eine Subventionierung somit ausgeschlossen ist.

Toto vermutet, dass die neue Konsole in der Basis-Variante mindestens 900 US-Dollar kosten werde. Eine mögliche Premium-Variante würde nochmal deutlich darüber liegen. Zudem rechne er mit einem Release erst 2028. Auch Windows-Central-Journalist Jez Cordan rechne nicht vor Ende 2027 mit dem neuen Gerät. Da es sich insgesamt aber um keine offiziellen Informationen handelt, müssen wir die Berichte dennoch nach wie vor mit Vorsicht genießen.

Quelle: notebookcheck.com zu SneakerSO / notebookcheck.com zu Dr. Serkan Toto

Bild © Microsoft