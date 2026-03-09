Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Xbox Project Helix – Neue Xbox eigentlich ein PC und mit Windows-Store-Zwang?

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild: 2023 © Microsoft

Xbox kündigte mit Project Helix offiziell die neue Xbox-Konsole an. Oder zumindest das, was man noch Konsole nennen kann. Denn seit längerer Zeit ist bekannt, dass die neue Xbox mehr ein PC wird. Neuesten Leaks und Analysten-Berichten zufolge, lässt sich das Ganze sogar mittlerweile etwas genauer darstellen. Doch das sorgt im Netz gerade für Unmut.

 

Project Helix ist eigentlich ein PC

Der bekannte Leaker SneakerSO hat auf reddit einen Post geteilt, in der er weitere Informationen zur kommenden Xbox teilt. Diese hatte Xbox zuletzt via Social Media-Post als Project Helix angekündigt, ohne aber ins Detail zu gehen. Bereits seit Monaten geistern Berichte im Netz, nach denen die neue Xbox eine Hybrid-Konsole sei, die die Preisgrenzen sprenge. Laut des Leakers wird das Bild aber nun etwas genauer.

Laut ihm handle es sich bei Project Helix um einen reinen PC im Konsolenformat. Es gebe nun kein natives Xbox-Betriebssystem mehr. Stattdessen laufe das Gerät komplett mit Windows. Dazu sagte er, dass Spiele fortan damit auch für den Windows Store entwickelt würden. Also nicht mehr klassischerweise für den Xbox Store. Dennoch sei die Konsole komplett abwärtskompatibel. Jedoch würde Project Helix auch sehr teuer werden und würde damit nur eine gewisse Nische ansprechen. Auch Exklusivspiele wären durch die Windows Store-Anbindung grundsätzlich schon einmal nicht mehr möglich. Die neue Xbox-Chefin, Asha Sharma, habe sogar versucht die Pläne noch zu verwerfen. Da man mittlerweile jedoch zu viel Geld in die Entwicklung gesteckt habe, sei man an einem Point of no return.

Xbox Cloud

Bild © 2024 Xbox

 

Vierstelliges Preisschild?

Insbesondere die Preispolitik deckt sich auch mit anderen Aussagen. So berichtete der Hardware-Leaker Moore’s Law, dass angesichts der verbauten Komponenten und der derzeitigen Hardware-Krise ein Preispunkt von 1000-1200 US-Dollar realistisch sei. Ähnlich äußerte sich auch der Analyst Dr. Serkan Toto. „Die Fans sollten sich auf eine teure Maschine gefasst machen“, unterstrich er zuletzt. Unter Berücksichtigung der Speicher-Krise, ausgelöst durch den Ai-Boom, halte er einen hohen Preis für gesichert. Zudem glaube er auch, dass Microsoft weiter am aggressiven Sparkurs festhält und eine Subventionierung somit ausgeschlossen ist.

Toto vermutet, dass die neue Konsole in der Basis-Variante mindestens 900 US-Dollar kosten werde. Eine mögliche Premium-Variante würde nochmal deutlich darüber liegen. Zudem rechne er mit einem Release erst 2028. Auch Windows-Central-Journalist Jez Cordan rechne nicht vor Ende 2027 mit dem neuen Gerät. Da es sich insgesamt aber um keine offiziellen Informationen handelt, müssen wir die Berichte dennoch nach wie vor mit Vorsicht genießen.

xbox-one-design-lab-nat-games-wallpaper-logo

Bild © 2023 Microsoft

 

Quelle: notebookcheck.com zu SneakerSO / notebookcheck.com zu Dr. Serkan Toto

Bild © Microsoft

 

Tags: xbox, Project Helix
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Capcom | 2026 © Koei Tecmo

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2026

0 likes
Bild © 2025 Build a Rocket Boy

Mindseye – Studio verkündet weitere Entlassungen

0 likes
Bild: 2026 © Wildlight

Highguard – Endgültiges Aus: Die Server werden für immer geschlossen

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Xbox Project Helix – Neue Xbox eigentlich ein PC und mit Windows-Store-Zwang?

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2026

    Mindseye – Studio verkündet weitere Entlassungen

    Highguard – Endgültiges Aus: Die Server werden für immer geschlossen

    Test: Resident Evil Requiem

    Bis zur Glotze – Alles zum Xbox-Chaos und Sony’s fragwürdiger Studioschließung | Folge 183

    Counter-Strike – New York verklagt Valve wegen Lootbox-Glücksspiel

    Bluepoint Games – Sony macht erfolgreiches Remake-Studio dicht

    Xbox – Phil Spencer nicht mehr Chef bei Microsoft Gaming

    Test: God of War: Sons of Sparta