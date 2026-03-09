Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Capcom | 2026 © Koei Tecmo

Wir entschuldigen uns für das Fehlen der Releasevorschau letzte Woche, aufgrund privater Umstände konnte ich keine Ausgabe für euch schreiben. Dafür sind wir jetzt wieder da und zwar mit einem ganzen Haufen neuer Spiele, der März ist proppevoll.

 

Die erste März-Releasevorschau in der zweiten Märzwoche

 

  • Blossom: The Seed Of Life (PC) – 9. März

Ein Crafting Survivalspiel mit einem kleinen Roboter auf einem fremden Planeten.

Ein Crafting Survivalspiel mit einem kleinen Roboter auf einem fremden Planeten.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Card Corner (PC) – 9. März

Ein Deckbuilder, getarnt als Idle Game, welches auf eurem Bildschirm im Hintergrund läuft und ihr ab und zu Pokerhände spielt.

Ein Deckbuilder, getarnt als Idle Game, welches auf eurem Bildschirm im Hintergrund läuft und ihr ab und zu Pokerhände spielt.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • DRFT (PC) – 9. März

Ein Topdown Arenashooter, in welchem ihr euch nur mit Drifts fortbewegen könnt.

Ein Topdown Arenashooter, in welchem ihr euch nur mit Drifts fortbewegen könnt.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Handmancers (PC) – 9. März

Ein Roguelike Deckbuilder mit cleverem Schere-Stein-Papier-Prinzip.

Ein Roguelike Deckbuilder mit cleverem Schere-Stein-Papier-Prinzip.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Hive Blight (PC) – 9. März

Ein Roguelite Autobattler, in dem ihr Insekten in den Kampf schickt.

Ein Roguelite Autobattler, in dem ihr Insekten in den Kampf schickt.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • ITER-8 (PC) – 9. März

Eine Mischung aus Tower Defense, Roguelite und Crafting Simulation, ihr grabt euch in die Erde, um Ressourcen zu sammeln, damit ihr die Verteidigung an der Oberfläche ausbauen könnt.

Eine Mischung aus Tower Defense, Roguelite und Crafting Simulation, ihr grabt euch in die Erde, um Ressourcen zu sammeln, damit ihr die Verteidigung an der Oberfläche ausbauen könnt.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Luxuriant (PC) – 9. März

Ein weiterer Deckbuilder mit, ihr habt es erraten, Roguelike-Elementen.

Ein weiterer Deckbuilder mit, ihr habt es erraten, Roguelike-Elementen.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Galactic Vault (PC) – 10. März

Ein FPS Roguelite, wo ihr eure Waffe immer weiter upgraden könnt.

Ein FPS Roguelite, wo ihr eure Waffe immer weiter upgraden könnt.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Ghost of Yotei: Legends (PS5) – 10. März

Koop-DLC zum Action Rollenspiel.

Koop-DLC zum Action Rollenspiel.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Ranger’s Path: National Park Simulator (PC) – 10. März

Ich wüsste nicht, was ich euch über diesen Simulator erzählen könnte, was euch der Spieletitel nicht schon verrät.

Ich wüsste nicht, was ich euch über diesen Simulator erzählen könnte, was euch der Spieletitel nicht schon verrät.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Unsealed: The Mare (PC, PS5, XSX) – 10. März

Sehr klassischer FPS Horror mit Rätseleinlagen.

Sehr klassischer FPS Horror mit Rätseleinlagen.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Mama’s Sleeping Angels (PC) – 11. März

Dieses sehr japanische Spiel kann man wohl nur mit dem Wort „Fiebertraum“ beschreiben.

Dieses sehr japanische Spiel kann man wohl nur mit dem Wort „Fiebertraum" beschreiben.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Yuma Nest (PC) – 11. März

Ein quitschebuntes Action RPG mit Chibi-Figuren.

Ein quitschebuntes Action RPG mit Chibi-Figuren.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • 1348 Ex Voto (PC, PS5) – 12. März

Ein cineastisches Action RPG im Italien des Mittelalters.

Ein cineastisches Action RPG im Italien des Mittelalters.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Bubblegum Galaxy (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 12. März

Ein süßes, buntes Aufbauspiel über den Wiederaufbau der Galaxie per kleinen sechseckigen Platten.

Ein süßes, buntes Aufbauspiel über den Wiederaufbau der Galaxie per kleinen sechseckigen Platten.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Collector’s Cove (PC, PS5, Switch) – 12. März

Ein gemütliches Farmingspiel auf dem Rücken eines Seeungeheuers.

Ein gemütliches Farmingspiel auf dem Rücken eines Seeungeheuers.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. März

Remake des legendären Horrorspiels, hierzulande besser bekannt als Project Zero.

Remake des legendären Horrorspiels, hierzulande besser bekannt als Project Zero.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • FixForce (PC) – 12. März

Ein lustiger Koop-Platformer für bis zu sechs Spieler*innen.

Ein lustiger Koop-Platformer für bis zu sechs Spieler*innen.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • GreedFall: The Dying World (PC, PS5, XSX) – 12. März

Nachfolger des französischen Rollenspiels.

Nachfolger des französischen Rollenspiels.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5, XSX) – 12. März

Ein Koop-Shooter in Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur John Carpenter.

Ein Koop-Shooter in Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur John Carpenter.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Net.Attack() (PC) – 12. März

Ein Survivorslike rund um das Thema Hacking.

Ein Survivorslike rund um das Thema Hacking.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Remnant Protocol (PC) – 12. März

Ein Weltraumspiel mit Schlachten und Strategieelementen.

Ein Weltraumspiel mit Schlachten und Strategieelementen.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • RoadOut (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. März

Ein chaotischer Mix aus Rennspiel und Action Adventure.

Ein chaotischer Mix aus Rennspiel und Action Adventure.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Solasta II (PC) – 12. März

Ein rundenbasiertes, taktisches Fantasy-RPG.

Ein rundenbasiertes, taktisches Fantasy-RPG.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Solateria (PC) – 12. März

Ein Metroidvania mit einem Kampfsystem, welches besonders auf das Parieren ausgelegt ist.

Ein Metroidvania mit einem Kampfsystem, welches besonders auf das Parieren ausgelegt ist.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Drill and Delve (PC) -13. März

Ihr müsst aus einer Mine entkommen, jeder Voxel ist zerstörbar.

Ihr müsst aus einer Mine entkommen, jeder Voxel ist zerstörbar.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • MLB The Show 26 (PS5, XSX, Switch) – 13. März

Spielenachschub für Baseball-Fans.

Spielenachschub für Baseball-Fans.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. März

Teil 3 des Rollenspiel-Spinoffs von Monster Hunter.

Teil 3 des Rollenspiel-Spinoffs von Monster Hunter.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Mythmatch (PC) – 13. März

Ein süßes Aufbauspiel mit Taktik-Elementen und griechischer Mythologie.

Ein süßes Aufbauspiel mit Taktik-Elementen und griechischer Mythologie.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Piece by Piece (PC) – 13. März

Ein Puzzle Platformer, wo das Level selbst das Puzzle ist, welches ihr zusammensetzen müsst.

Ein Puzzle Platformer, wo das Level selbst das Puzzle ist, welches ihr zusammensetzen müsst.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Vespera Bononia (PC) – 13. März

Ein rasanter 3rd Person Bullet Hell Shooter mit Magie.

Ein rasanter 3rd Person Bullet Hell Shooter mit Magie.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • WWE 2K26 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. März

Neues Spielefutter für Wrestling-Fans.

Neues Spielefutter für Wrestling-Fans.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

So, Releasevorschau fertig. Auch wenn ich das jede Woche sage und es manchmal nicht immer zutrifft, meine ich es eigentlich immer ernst, also: www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ sehen wir uns bei einer neuen Ausgabe wieder.

 

Titelbild: 2026 © Capcom | 2026 © Koei Tecmo

 

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

