Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2026

Wir entschuldigen uns für das Fehlen der Releasevorschau letzte Woche, aufgrund privater Umstände konnte ich keine Ausgabe für euch schreiben. Dafür sind wir jetzt wieder da und zwar mit einem ganzen Haufen neuer Spiele, der März ist proppevoll.

Die erste März-Releasevorschau in der zweiten Märzwoche

Blossom: The Seed Of Life (PC) – 9. März

Ein Crafting Survivalspiel mit einem kleinen Roboter auf einem fremden Planeten.

Card Corner (PC) – 9. März

Ein Deckbuilder, getarnt als Idle Game, welches auf eurem Bildschirm im Hintergrund läuft und ihr ab und zu Pokerhände spielt.

DRFT (PC) – 9. März

Ein Topdown Arenashooter, in welchem ihr euch nur mit Drifts fortbewegen könnt.

Handmancers (PC) – 9. März

Ein Roguelike Deckbuilder mit cleverem Schere-Stein-Papier-Prinzip.

Hive Blight (PC) – 9. März

Ein Roguelite Autobattler, in dem ihr Insekten in den Kampf schickt.

ITER-8 (PC) – 9. März

Eine Mischung aus Tower Defense, Roguelite und Crafting Simulation, ihr grabt euch in die Erde, um Ressourcen zu sammeln, damit ihr die Verteidigung an der Oberfläche ausbauen könnt.

Luxuriant (PC) – 9. März

Ein weiterer Deckbuilder mit, ihr habt es erraten, Roguelike-Elementen.

Galactic Vault (PC) – 10. März

Ein FPS Roguelite, wo ihr eure Waffe immer weiter upgraden könnt.

Ghost of Yotei: Legends (PS5) – 10. März

Koop-DLC zum Action Rollenspiel.

Ranger’s Path: National Park Simulator (PC) – 10. März

Ich wüsste nicht, was ich euch über diesen Simulator erzählen könnte, was euch der Spieletitel nicht schon verrät.

Unsealed: The Mare (PC, PS5, XSX) – 10. März

Sehr klassischer FPS Horror mit Rätseleinlagen.

Mama’s Sleeping Angels (PC) – 11. März

Dieses sehr japanische Spiel kann man wohl nur mit dem Wort „Fiebertraum“ beschreiben.

Yuma Nest (PC) – 11. März

Ein quitschebuntes Action RPG mit Chibi-Figuren.

1348 Ex Voto (PC, PS5) – 12. März

Ein cineastisches Action RPG im Italien des Mittelalters.

Bubblegum Galaxy (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 12. März

Ein süßes, buntes Aufbauspiel über den Wiederaufbau der Galaxie per kleinen sechseckigen Platten.

Collector’s Cove (PC, PS5, Switch) – 12. März

Ein gemütliches Farmingspiel auf dem Rücken eines Seeungeheuers.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. März

Remake des legendären Horrorspiels, hierzulande besser bekannt als Project Zero.

FixForce (PC) – 12. März

Ein lustiger Koop-Platformer für bis zu sechs Spieler*innen.

GreedFall: The Dying World (PC, PS5, XSX) – 12. März

Nachfolger des französischen Rollenspiels.

John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5, XSX) – 12. März

Ein Koop-Shooter in Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur John Carpenter.

Net.Attack() (PC) – 12. März

Ein Survivorslike rund um das Thema Hacking.

Remnant Protocol (PC) – 12. März

Ein Weltraumspiel mit Schlachten und Strategieelementen.

RoadOut (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. März

Ein chaotischer Mix aus Rennspiel und Action Adventure.

Solasta II (PC) – 12. März

Ein rundenbasiertes, taktisches Fantasy-RPG.

Solateria (PC) – 12. März

Ein Metroidvania mit einem Kampfsystem, welches besonders auf das Parieren ausgelegt ist.

Drill and Delve (PC) -13. März

Ihr müsst aus einer Mine entkommen, jeder Voxel ist zerstörbar.

MLB The Show 26 (PS5, XSX, Switch) – 13. März

Spielenachschub für Baseball-Fans.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. März

Teil 3 des Rollenspiel-Spinoffs von Monster Hunter.

Mythmatch (PC) – 13. März

Ein süßes Aufbauspiel mit Taktik-Elementen und griechischer Mythologie.

Piece by Piece (PC) – 13. März

Ein Puzzle Platformer, wo das Level selbst das Puzzle ist, welches ihr zusammensetzen müsst.

Vespera Bononia (PC) – 13. März

Ein rasanter 3rd Person Bullet Hell Shooter mit Magie.

WWE 2K26 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. März

Neues Spielefutter für Wrestling-Fans.

So, Releasevorschau fertig. Auch wenn ich das jede Woche sage und es manchmal nicht immer zutrifft, meine ich es eigentlich immer ernst, also: www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ sehen wir uns bei einer neuen Ausgabe wieder.

Titelbild: 2026 © Capcom | 2026 © Koei Tecmo