Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2026

Wir entschuldigen uns für das Fehlen der Releasevorschau letzte Woche, aufgrund privater Umstände konnte ich keine Ausgabe für euch schreiben. Dafür sind wir jetzt wieder da und zwar mit einem ganzen Haufen neuer Spiele, der März ist proppevoll.
Die erste März-Releasevorschau in der zweiten Märzwoche
- Blossom: The Seed Of Life (PC) – 9. März
Ein Crafting Survivalspiel mit einem kleinen Roboter auf einem fremden Planeten.
- Card Corner (PC) – 9. März
Ein Deckbuilder, getarnt als Idle Game, welches auf eurem Bildschirm im Hintergrund läuft und ihr ab und zu Pokerhände spielt.
- DRFT (PC) – 9. März
Ein Topdown Arenashooter, in welchem ihr euch nur mit Drifts fortbewegen könnt.
- Handmancers (PC) – 9. März
Ein Roguelike Deckbuilder mit cleverem Schere-Stein-Papier-Prinzip.
- Hive Blight (PC) – 9. März
Ein Roguelite Autobattler, in dem ihr Insekten in den Kampf schickt.
- ITER-8 (PC) – 9. März
Eine Mischung aus Tower Defense, Roguelite und Crafting Simulation, ihr grabt euch in die Erde, um Ressourcen zu sammeln, damit ihr die Verteidigung an der Oberfläche ausbauen könnt.
- Luxuriant (PC) – 9. März
Ein weiterer Deckbuilder mit, ihr habt es erraten, Roguelike-Elementen.
- Galactic Vault (PC) – 10. März
Ein FPS Roguelite, wo ihr eure Waffe immer weiter upgraden könnt.
- Ghost of Yotei: Legends (PS5) – 10. März
Koop-DLC zum Action Rollenspiel.
- Ranger’s Path: National Park Simulator (PC) – 10. März
Ich wüsste nicht, was ich euch über diesen Simulator erzählen könnte, was euch der Spieletitel nicht schon verrät.
- Unsealed: The Mare (PC, PS5, XSX) – 10. März
Sehr klassischer FPS Horror mit Rätseleinlagen.
- Mama’s Sleeping Angels (PC) – 11. März
Dieses sehr japanische Spiel kann man wohl nur mit dem Wort „Fiebertraum“ beschreiben.
- Yuma Nest (PC) – 11. März
Ein quitschebuntes Action RPG mit Chibi-Figuren.
- 1348 Ex Voto (PC, PS5) – 12. März
Ein cineastisches Action RPG im Italien des Mittelalters.
- Bubblegum Galaxy (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 12. März
Ein süßes, buntes Aufbauspiel über den Wiederaufbau der Galaxie per kleinen sechseckigen Platten.
- Collector’s Cove (PC, PS5, Switch) – 12. März
Ein gemütliches Farmingspiel auf dem Rücken eines Seeungeheuers.
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. März
Remake des legendären Horrorspiels, hierzulande besser bekannt als Project Zero.
- FixForce (PC) – 12. März
Ein lustiger Koop-Platformer für bis zu sechs Spieler*innen.
- GreedFall: The Dying World (PC, PS5, XSX) – 12. März
Nachfolger des französischen Rollenspiels.
- John Carpenter’s Toxic Commando (PC, PS5, XSX) – 12. März
Ein Koop-Shooter in Zusammenarbeit mit dem legendären Regisseur John Carpenter.
- Net.Attack() (PC) – 12. März
Ein Survivorslike rund um das Thema Hacking.
- Remnant Protocol (PC) – 12. März
Ein Weltraumspiel mit Schlachten und Strategieelementen.
- RoadOut (PC, PS5, XSX, Switch) – 12. März
Ein chaotischer Mix aus Rennspiel und Action Adventure.
- Solasta II (PC) – 12. März
Ein rundenbasiertes, taktisches Fantasy-RPG.
- Solateria (PC) – 12. März
Ein Metroidvania mit einem Kampfsystem, welches besonders auf das Parieren ausgelegt ist.
- Drill and Delve (PC) -13. März
Ihr müsst aus einer Mine entkommen, jeder Voxel ist zerstörbar.
- MLB The Show 26 (PS5, XSX, Switch) – 13. März
Spielenachschub für Baseball-Fans.
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. März
Teil 3 des Rollenspiel-Spinoffs von Monster Hunter.
- Mythmatch (PC) – 13. März
Ein süßes Aufbauspiel mit Taktik-Elementen und griechischer Mythologie.
- Piece by Piece (PC) – 13. März
Ein Puzzle Platformer, wo das Level selbst das Puzzle ist, welches ihr zusammensetzen müsst.
- Vespera Bononia (PC) – 13. März
Ein rasanter 3rd Person Bullet Hell Shooter mit Magie.
- WWE 2K26 (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. März
Neues Spielefutter für Wrestling-Fans.
So, Releasevorschau fertig. Auch wenn ich das jede Woche sage und es manchmal nicht immer zutrifft, meine ich es eigentlich immer ernst, also: www.nat-games.de/category/games/specials/releasevorschau/ sehen wir uns bei einer neuen Ausgabe wieder.
Titelbild: 2026 © Capcom | 2026 © Koei Tecmo