Highguard – Endgültiges Aus: Die Server werden für immer geschlossen

Erst Ende Jänner gestartet, jetzt folgt bereits das Aus: Der Multiplayer-Shooter „Highguard“ muss schon nach etwas mehr als einem Monat die Segel streichen. Wie die Macher von Wildlight Entertainment via X bekannt gaben, werden die Server schon in den kommenden Tagen endgültig abgeschaltet.

Highguard ist schon wieder Geschichte

Was sich bei der ersten Vorstellung im Rahmen der The Game Awards 2025 bereits angedeutet hat, wird nun Realität. Obwohl es vor der Veröffentlichung am 26. Jänner 2026 durchaus positive Eindrücke aus der Presse gab, konnten sich viele Spieler offenbar nie so recht für Highguard erwärmen. Die Skepsis gegenüber dem Live-Service-Titel war von Beginn an groß – und das offenbar zurecht, denn jetzt ist das Projekt endgültig Geschichte.

Offiziell bestätigt wurde das Ende durch ein Statement auf der offiziellen X-Seite des Spiels. Demnach zieht Wildlight Entertainment bereits jetzt den Stecker. Am 12. März 2026 ist Schluss. Dann werden die Server heruntergefahren und der Shooter ist nicht mehr spielbar. Für die Community bleibt also nur mehr eine knappe Woche, um sich von Highguard zu verabschieden.

In der Ankündigung heißt es dazu: „Heute haben wir eine schwierige Nachricht zu verkünden. Wir haben beschlossen, Highguard am 12. März endgültig abzuschalten. Seit dem Start haben mehr als 2 Millionen Spieler die Welt von Highguard betreten. Ihr habt uns Feedback gegeben, Inhalte erstellt und viele von euch haben an das geglaubt, was wir aufgebaut haben. Dafür sind wir euch zutiefst dankbar.“

Ein weiteres Live-Service-Game scheitert

Weiter erklärt das Team: Trotz „der Leidenschaft und der harten Arbeit unseres Teams“ habe man es letztlich nicht geschafft, „eine nachhaltige Spielerbasis aufzubauen“. Eine langfristige Unterstützung sei daher nicht möglich. Um den treuen Fans den Abschied etwas zu versüßen, legt Wildlight Entertainment aber noch ein finales Update nach. Dieses schnürt ein ordentliches Paket: Ein neuer Charakter, eine zusätzliche Waffe, frische Skillbäume und ein Account-Level-System stehen auf dem Programm. Die genauen Details sollen in Kürze folgen, das Update selbst wird bereits für die nächsten Stunden erwartet. Das Team hofft, dass die Spieler die verbleibende Zeit nutzen, um „die letzten großartigen Matches“ auszutragen.

Zum Abschluss der Nachricht richtet sich der Entwickler noch einmal direkt an die Community: „Wir alle bei Wildlight bedanken uns bei euch dafür, dass ihr das Spiel gespielt, uns unterstützt und Teil der Geschichte von ‚Highguard‘ geworden seid.“

Mit Highguard reiht sich ein weiterer Titel in die lange Liste der gescheiterten Live-Service-Shooter ein. Nach Concord (2024), XDefiant und Resident Evil Re:Verse (beide 2025) ist es der nächste große Multiplayer-Vertreter, der nur wenige Wochen nach seinem Debüt den Betrieb einstellt. Der Vorhang fällt endgültig am 12. März 2026 für die PS5, Xbox Series X|S und den PC.

Quelle: Wildlight Entertainment via X (ehemals Twitter)

Bild: 2026 © Wildlight