Bis zur Glotze – Alles zum Xbox-Chaos und Sony’s fragwürdiger Studioschließung | Folge 183

In der Videospiel-Branche scheppert es gerade gewaltig! Das schreit nach einer neuen Folge: Bis zur Glotze! Denn: Xbox-Ikone Phil Spencer geht, Sony macht ein eigentlich etabliertes Studio dicht und bei Amazon Games sind nahezu alle Lichter aus. Was geht da aktuell vor sich?

Das Internet ist in Aufruhr, denn die Gaming-News dieser Tage haben es in sich. Xbox-Chef Phil Spencer ist nämlich weg, ebenso wie die als Nachfolgerin vermutete Sarah Bond. Die Zukunft soll nun die ehemalige KI-Chefin von Microsoft gestalten. Das sorgt natürlich für Skepsis, auch weil sie bislang keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema „Gaming“ hatte. Die Zukunft von Xbox steht also auf wackeligen Beinen. Aber auch Sony bekleckert sich nicht mit Ruhm. Sie schlossen aus heiterem Himmel das Studio hinter dem Remake von Demon Souls und Shadow of the Colossus. Und das nur, weil man sich in der Sony-Führung verzettelt hatte.

Aber auch darüber hinaus reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Amazon Games muss ein weiteres Spiel zu Grabe tragen und sogar NACON, der französische Hersteller von Gaming-Zubehör, musste Insolvenz anmelden.

Wir ordnen das Chaos bestmöglich ein und wünschen damit ganz viel Spaß mit Folge 183!