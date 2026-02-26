Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Bis zur Glotze – Alles zum Xbox-Chaos und Sony’s fragwürdiger Studioschließung | Folge 183

von Christian Koitkaam
0 Comments
In der Videospiel-Branche scheppert es gerade gewaltig! Das schreit nach einer neuen Folge: Bis zur Glotze! Denn: Xbox-Ikone Phil Spencer geht, Sony macht ein eigentlich etabliertes Studio dicht und bei Amazon Games sind nahezu alle Lichter aus. Was geht da aktuell vor sich?

 

Das große Xbox-Beben

Das Internet ist in Aufruhr, denn die Gaming-News dieser Tage haben es in sich. Xbox-Chef Phil Spencer ist nämlich weg, ebenso wie die als Nachfolgerin vermutete Sarah Bond. Die Zukunft soll nun die ehemalige KI-Chefin von Microsoft gestalten. Das sorgt natürlich für Skepsis, auch weil sie bislang keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema „Gaming“ hatte. Die Zukunft von Xbox steht also auf wackeligen Beinen. Aber auch Sony bekleckert sich nicht mit Ruhm. Sie schlossen aus heiterem Himmel das Studio hinter dem Remake von Demon Souls und Shadow of the Colossus. Und das nur, weil man sich in der Sony-Führung verzettelt hatte.

Aber auch darüber hinaus reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Amazon Games muss ein weiteres Spiel zu Grabe tragen und sogar NACON, der französische Hersteller von Gaming-Zubehör, musste Insolvenz anmelden.
Wir ordnen das Chaos bestmöglich ein und wünschen damit ganz viel Spaß mit Folge 183!

 

Moderation: Tobi
Redaktion: Maarten

 

Abonniert uns einfach auch direkt bei SpotifyGoogle Podcastsbei iTunes oder per RSS!
Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze“? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.
Tags: xbox, sony, Phil Spencer, Podcast, nacon, Bis zur Glotze, Amazon Games
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild © 2025 Valve

Counter-Strike – New York verklagt Valve wegen Lootbox-Glücksspiel

0 likes
Bild: 2026 © Bluepoint Games

Bluepoint Games – Sony macht erfolgreiches Remake-Studio dicht

0 likes
Bild: 2023 © Xbox

Xbox – Phil Spencer nicht mehr Chef bei Microsoft Gaming

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bis zur Glotze – Alles zum Xbox-Chaos und Sony’s fragwürdiger Studioschließung | Folge 183

    Counter-Strike – New York verklagt Valve wegen Lootbox-Glücksspiel

    Bluepoint Games – Sony macht erfolgreiches Remake-Studio dicht

    Xbox – Phil Spencer nicht mehr Chef bei Microsoft Gaming

    Test: God of War: Sons of Sparta

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

    Test: Nioh 3 – Das beste Nioh aller Zeiten?

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2026

    Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

    Kena: Scars of Kosmora – Nachfolger zum wunderschönen Indie-Hit angekündigt