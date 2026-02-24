Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Xbox – Phil Spencer nicht mehr Chef bei Microsoft Gaming

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2023 © Xbox

Nach 38 Jahren bei Microsoft hört Phil Spencer auf. Diese Nachricht sorgte am Wochenende für ein Beben in der Gamingwelt. Auch Sarah Bond, Chefin von Xbox, nimmt ihren Hut. Sorge macht vielen Zockern die Nachfolge von Spencer, die auf eine KI-Zukunft des Unternehmens schließen lässt.

 

Phil Spencer verlässt Xbox, Chefin von Microsoft CoreAI wird Nachfolgerin

Es steht ein großer Wandel bei Microsoft an. Phil Spencer begann dort 1988 seine Karriere als Praktikant, seit langer Zeit ist er das Gesicht von Microsoft Gaming. Nun ist Schluss und Asha Sharma tritt an seine Stelle. Sie ist die Präsidentin von Microsoft CoreAI und war davor Vizepräsidentin bei Meta sowie COO des Lieferdienstes Instacart. Außerdem sitzt sie im Betriebsrat der amerikanischen Baumarktkette The Home Depot.

Viel mit Gaming hat die neue Chefin von Microsoft Gaming also bisher nicht zu tun, was Xbox-Fans besorgt auf die Zukunft schauen lässt. Auch der Fokus von KI in Sharams bisherigen Aufgabenbereichen stimmt nicht gerade zuversichtlicht. In einer ersten Nachricht an die Community versucht sie mit den bekannten Stichwörtern die Wogen zu glätten. Drei Aufgaben will sie erfüllen. Erstens sollen weiterhin tolle Spiele erscheinen, die Spieler*innen lieben, bevor man überhaupt etwas anderes tun kann. Zweitens soll die Rückkehr von Xbox stattfinden, wie auch immer das zu verstehen ist. Zu guter Letzt will man sich auf die Zukunft des Spielens konzentrieren.

Man wolle also die aktuellen Entwicklungen gut im Auge behalten, doch nicht nur statische IPs zum Ausmelken kreieren. Auch zum Bereich KI hat Sharma ein paar Worte:

„Während Monetarisierung und KI sich entwickeln und die Zukunft beeinflussen, wollen wir nicht nur kurzzeitige Effizienz verfolgen und unser Ökosystem mit seelenlosem KI slop fluten. Spiele sind Kunst und werden es auch immer bleiben, erschaffen von Menschen und erschaffen mit der innovativsten Technologie, die von uns bereitgestellt wird“

 

Inwiefern diesen Worten auch die entsprechenden Taten folgen, werden wir natürlich weiterhin beobachten. Wir sind gespannt auf die Zukunft von Xbox und wünschen Phil Spencer auf seinem weiteren Weg alles Gute.

 

Quelle: IGN

Titelbild: 2023 © Xbox

Tags: xbox
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Bluepoint Games

Bluepoint Games – Sony macht erfolgreiches Remake-Studio dicht

0 likes
Bild © 2026 Sony Interactive Entertainment

Test: God of War: Sons of Sparta

0 likes
Bild: 2026 © Bandai Namco | 2026 © Capcom 

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Bluepoint Games – Sony macht erfolgreiches Remake-Studio dicht

    Xbox – Phil Spencer nicht mehr Chef bei Microsoft Gaming

    Test: God of War: Sons of Sparta

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

    Test: Nioh 3 – Das beste Nioh aller Zeiten?

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2026

    Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

    Kena: Scars of Kosmora – Nachfolger zum wunderschönen Indie-Hit angekündigt

    John Wick – Saber Interactive entwickelt cineastisches Action-Game

    Silent Hill: Towanfall – Konami zeigt neuen Teil auf der State of Play