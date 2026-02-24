Xbox – Phil Spencer nicht mehr Chef bei Microsoft Gaming

Nach 38 Jahren bei Microsoft hört Phil Spencer auf. Diese Nachricht sorgte am Wochenende für ein Beben in der Gamingwelt. Auch Sarah Bond, Chefin von Xbox, nimmt ihren Hut. Sorge macht vielen Zockern die Nachfolge von Spencer, die auf eine KI-Zukunft des Unternehmens schließen lässt.

Phil Spencer verlässt Xbox, Chefin von Microsoft CoreAI wird Nachfolgerin

Es steht ein großer Wandel bei Microsoft an. Phil Spencer begann dort 1988 seine Karriere als Praktikant, seit langer Zeit ist er das Gesicht von Microsoft Gaming. Nun ist Schluss und Asha Sharma tritt an seine Stelle. Sie ist die Präsidentin von Microsoft CoreAI und war davor Vizepräsidentin bei Meta sowie COO des Lieferdienstes Instacart. Außerdem sitzt sie im Betriebsrat der amerikanischen Baumarktkette The Home Depot.

Viel mit Gaming hat die neue Chefin von Microsoft Gaming also bisher nicht zu tun, was Xbox-Fans besorgt auf die Zukunft schauen lässt. Auch der Fokus von KI in Sharams bisherigen Aufgabenbereichen stimmt nicht gerade zuversichtlicht. In einer ersten Nachricht an die Community versucht sie mit den bekannten Stichwörtern die Wogen zu glätten. Drei Aufgaben will sie erfüllen. Erstens sollen weiterhin tolle Spiele erscheinen, die Spieler*innen lieben, bevor man überhaupt etwas anderes tun kann. Zweitens soll die Rückkehr von Xbox stattfinden, wie auch immer das zu verstehen ist. Zu guter Letzt will man sich auf die Zukunft des Spielens konzentrieren.

Man wolle also die aktuellen Entwicklungen gut im Auge behalten, doch nicht nur statische IPs zum Ausmelken kreieren. Auch zum Bereich KI hat Sharma ein paar Worte:

„Während Monetarisierung und KI sich entwickeln und die Zukunft beeinflussen, wollen wir nicht nur kurzzeitige Effizienz verfolgen und unser Ökosystem mit seelenlosem KI slop fluten. Spiele sind Kunst und werden es auch immer bleiben, erschaffen von Menschen und erschaffen mit der innovativsten Technologie, die von uns bereitgestellt wird“

Inwiefern diesen Worten auch die entsprechenden Taten folgen, werden wir natürlich weiterhin beobachten. Wir sind gespannt auf die Zukunft von Xbox und wünschen Phil Spencer auf seinem weiteren Weg alles Gute.

Quelle: IGN

Titelbild: 2023 © Xbox