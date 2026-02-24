Close

Aktuelle News

Bluepoint Games – Sony macht erfolgreiches Remake-Studio dicht

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Bluepoint Games

Sony hat das Entwicklerstudio Bluepoint Games geschlossen. Viele von euch dürften dieses durch exzellente Remakes wie etwa Demon Souls oder Shadow of the Colossus kennen. Doch nun verlieren rund 70 Mitarbeiter*innen ihre Jobs.

 

Nach gecanceltem Spiel ist nun Schluss für Bluepoint Games

Es ist mal wieder eine tragische Geschichte in der Spieleindustrie, die für viele einfach nicht nachvollziehbar ist. Wie kann ein Studio, welches für so viele erfolgreiche Remakes verantwortlich ist, einfach so dichtgemacht werden? Demon Souls, Shadow of the Colossus, Uncharted: The Nathan Drake Collection, sehr viele gute Remakes und Portierungen hatte das Studio bis 2020 produziert, bis sie dann 2021 von Sony aufgekauft wurden.

Zunächst arbeitete das Studio an God of War: Ragnarok mit. Doch anstatt dannach weitere Remakes in Auftrag zu geben, sollte hier nun ein groß angelegter Life Service-Titel im God of War-Universum entstehen. Dieses Projekt wurde vergangenen Monat eingestellt und man wolle sich gemeinsam mit dem Studio beraten, was jetzt das neue Projekt werden sollte.

Nach einer sogenannten „Business Review“ wurde dann lediglich die Schließung des Studios beschlossen. Ein Sprecher von Sony betont, dass Bluepoint Games ein unglaublich talentiertes Team sei und dass ihre Expertise viele außergewöhnliche Erfahrungen für die Playstation Community erschaffen habe und man ihnen für ihre Leidenfschaft, Kreativität und Handwerkskunst danke.

 

Quelle: Bloomberg

Titelbild: 2026 © Bluepoint Games

Maarten Cherek
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

