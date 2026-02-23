Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

Und zack, der Februar ist auch schon vorbei und wir sind schon bei der letzten Releasevorschau des Monats. Richtig viele Spiele haben wir zwar nicht für euch, insgesamt sind es nur acht Stück. Doch unter diesen acht Spielen ist ein heiß erwarteter AAA-Titel für Horrorfans.
Wir beenden den Winter in der Releasevorschau
- Spider Roulette (PC) – 23. Februar
Auf jeden Fall kein Spiel für Arachnophoben, da ihr hier Spinnen unter Bechern versteckt und dann eine Art Roulette-Spiel mit Spinnen-Jumpscares absolviert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tides of Tomorrow (PC, PS5, XSX) – 24. Februar
Die Macher von Road 96 schicken euch diesmal auf einen überfluteten Planeten, auf dem ihr überleben müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Path of Mystery: A Brush with Death (Switch) – 26. Februar
Eine Visual Novel über einen Mystery Research Club, die den Mord eines Landschaftsmalers aufklären wollen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Raiden Fighters Remix Collection (PS4, PS5, Switch) – 26. Februar
Eine Kollektion von Retro Shoot’em’Ups.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Vortex 9 (MetaQuest) – 26. Februar
Ein kunterbunter VR-Shooter.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Laysara: Summit Kingdom (PC, PS5, XSX, Switch) – 27. Februar
Ein City Builder, in dem ihr ein Bergdorf aufbaut.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Resident Evil: Requiem (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Februar
Der neue, heiß erwartete Ableger der legendären Horror-Reihe.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tales of Berseria Remastered (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Februar
Remaster des JRPGs aus der beliebten Tales-Reihe.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
So, dann können wir doch auch einen Haken neben den Februar setzen. Nächste Woche starten wir mit der Releasevorschau also in den Frühling, auf dass es wieder vieles zum Zocken im März geben wird.
Titelbild: 2026 © Bandai Namco | 2026 © Capcom