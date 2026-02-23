Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Bandai Namco | 2026 © Capcom 

Und zack, der Februar ist auch schon vorbei und wir sind schon bei der letzten Releasevorschau des Monats. Richtig viele Spiele haben wir zwar nicht für euch, insgesamt sind es nur acht Stück. Doch unter diesen acht Spielen ist ein heiß erwarteter AAA-Titel für Horrorfans.

 

Wir beenden den Winter in der Releasevorschau

  • Spider Roulette (PC) – 23. Februar

Auf jeden Fall kein Spiel für Arachnophoben, da ihr hier Spinnen unter Bechern versteckt und dann eine Art Roulette-Spiel mit Spinnen-Jumpscares absolviert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Tides of Tomorrow (PC, PS5, XSX) – 24. Februar

Die Macher von Road 96 schicken euch diesmal auf einen überfluteten Planeten, auf dem ihr überleben müsst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Path of Mystery: A Brush with Death (Switch) – 26. Februar

Eine Visual Novel über einen Mystery Research Club, die den Mord eines Landschaftsmalers aufklären wollen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Raiden Fighters Remix Collection (PS4, PS5, Switch) – 26. Februar

Eine Kollektion von Retro Shoot’em’Ups.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Vortex 9 (MetaQuest) – 26. Februar

Ein kunterbunter VR-Shooter.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Laysara: Summit Kingdom (PC, PS5, XSX, Switch) – 27. Februar

Ein City Builder, in dem ihr ein Bergdorf aufbaut.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Resident Evil: Requiem (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Februar

Der neue, heiß erwartete Ableger der legendären Horror-Reihe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Tales of Berseria Remastered (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Februar

Remaster des JRPGs aus der beliebten Tales-Reihe.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

So, dann können wir doch auch einen Haken neben den Februar setzen. Nächste Woche starten wir mit der Releasevorschau also in den Frühling, auf dass es wieder vieles zum Zocken im März geben wird.

 

Titelbild: 2026 © Bandai Namco | 2026 © Capcom

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2025 © Team Ninja

Test: Nioh 3 – Das beste Nioh aller Zeiten?

0 likes
Bild: 2026 © Cyanide Studio | 2026 © Nomada Studio

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2026

0 likes
Bild: 2026 © Ubisoft

Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

    Test: Nioh 3 – Das beste Nioh aller Zeiten?

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2026

    Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

    Kena: Scars of Kosmora – Nachfolger zum wunderschönen Indie-Hit angekündigt

    John Wick – Saber Interactive entwickelt cineastisches Action-Game

    Silent Hill: Towanfall – Konami zeigt neuen Teil auf der State of Play

    Metal Gear Solid – Master Collection Vol. 2 mit Teil 4 & Peace Walker angekündigt

    God of War: Remake der Trilogie angekündigt und neues Sons of Sparta mit Shadowdrop

    Gothic Remake – Endlich wissen wir, wann es erscheint