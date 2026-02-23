Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 9.2026

Und zack, der Februar ist auch schon vorbei und wir sind schon bei der letzten Releasevorschau des Monats. Richtig viele Spiele haben wir zwar nicht für euch, insgesamt sind es nur acht Stück. Doch unter diesen acht Spielen ist ein heiß erwarteter AAA-Titel für Horrorfans.

Wir beenden den Winter in der Releasevorschau

Spider Roulette (PC) – 23. Februar

Auf jeden Fall kein Spiel für Arachnophoben, da ihr hier Spinnen unter Bechern versteckt und dann eine Art Roulette-Spiel mit Spinnen-Jumpscares absolviert.

Tides of Tomorrow (PC, PS5, XSX) – 24. Februar

Die Macher von Road 96 schicken euch diesmal auf einen überfluteten Planeten, auf dem ihr überleben müsst.

Path of Mystery: A Brush with Death (Switch) – 26. Februar

Eine Visual Novel über einen Mystery Research Club, die den Mord eines Landschaftsmalers aufklären wollen.

Raiden Fighters Remix Collection (PS4, PS5, Switch) – 26. Februar

Eine Kollektion von Retro Shoot’em’Ups.

Vortex 9 (MetaQuest) – 26. Februar

Ein kunterbunter VR-Shooter.

Laysara: Summit Kingdom (PC, PS5, XSX, Switch) – 27. Februar

Ein City Builder, in dem ihr ein Bergdorf aufbaut.

Resident Evil: Requiem (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Februar

Der neue, heiß erwartete Ableger der legendären Horror-Reihe.

Tales of Berseria Remastered (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 27. Februar

Remaster des JRPGs aus der beliebten Tales-Reihe.

So, dann können wir doch auch einen Haken neben den Februar setzen. Nächste Woche starten wir mit der Releasevorschau also in den Frühling, auf dass es wieder vieles zum Zocken im März geben wird.

