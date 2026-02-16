Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Cyanide Studio | 2026 © Nomada Studio

Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Valentinstag, doch jetzt ist es wieder Zeit für die Releasevorschau.  Anders als letzte Woche haben wir zwar keine absoluten Hochkaräter für euch, aber wie wir euch immer wieder sagen, gibt es auch im Indiebereich eine Menge Juwelen, die entdeckt werden wollen.

 

Eine Releasevorschau voll mit kleinen Spielen

  • Astrobotanica (PC) – 16. Februar

Ein gemütliches Survivalspiel,  wo ihr als Alien einen Planeten aus der Vorzeit von vor 300000 Jahren erforscht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Book Smugglers (PC) – 16. Februar

Ein narratives Adventure über das Schmuggeln von verbotenen Büchern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Screaming Head (PC) – 16. Februar

Ein absurder 2D-Platformer über einen laufenden Kopf, der seine Gegner anschreit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Stormbridge (PC) – 16. Februar

Ein linearer City Builder, bei dem ihr eine Brücke immer weiterbauen müsst, während hinter euch ein gefährlicher Sturm naht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Wish Me Well (PC) – 16. Februar

Ein Roguelike Dungeon Crawler, wo ihr als belesener Zauberer eure eigenen Zaubersprüche aus gefundenen Spruchrollen kreieren müsst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Black Hole Fishing (PC) – 17. Februar

In diesem Clicker-Game angelt ihr mithilfe eines schwarzen Loches.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Defend Against Cats (PC) – 17. Februar

Ein etwas anderes Tower Defense-Spiel, bei dem ihr Katzen davon abhalten müsst, euch bei der Arbeit zu stören.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Placid Plastic Deck – A Quiet Quest (PC) – 17. Februar

Ein Quietscheentchen-Deckbuilder.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Ritual Party (PC) – 17. Februar

Ein Partyspiel mit Cthullu und anderen lovecraftischen Konsorten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • SnowBot (PC) – 17. Februar

Ein kleines, narratives Adventure über einen Roboter auf einem eingefrorenen Planeten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Under The Island (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 17. Februar

Ein Zeldalike mit vielen Anspielungen an die 90er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Star Trek: Voyager – Across the Unknown (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. Februar

Ein Strategiespiel im Star Trek-Universum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Towerbolt (PC) – 18. Februar

Ein sehr rasanter, vertikaler Platformer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Dead in Antares (PC) – 19. Februar

Ein rundenbasiertes Survival Management-Spiel über eine Crew von Überlebenden auf einem fremden Planeten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Demon Tides (PC) – 19. Februar

Ein kunterbunter 3D-Platformer in einer Welt voller Wasser.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Hello, Mario! (Switch) – 19. Februar

Ein kostenloses Spielchen, bei dem man wie in Super Mario 64 mit Marios Gesicht herumspielen kann.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Kletka (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Februar

Ein Koop Horrorspiel über einen Aufzug, der euch fressen will.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • LOVE ETERNAL (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Februar

Ein 2D-Platformer mit einigen verstörenden Bildern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Neva: Prologue (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. Februar

DLC zum Indie Puzzle Platformer, wo aufgeklärt wird, wie Alba und Neva sich getroffen haben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Paranormasight: The Mermaid’s Curse (Switch) – 19. Februar

Ein Adventure über paranormale Ereignisse in der japanischen Ise-shima Region.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Skate Bums (Switch) – 19. Februar

Ein rasanter 2D-Skating-Platformer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Styx: Blades of Greed (PC, PS5, XSX) – 19. Februar

Ein neuer Teil des Schleich-Adventures.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Super Battle Golf (PC) – 19. Februar

Ein abgedrehtes Multiplayer-Golfspiel, bei dem alle Spieler*innen gleichzeitig spielen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • SealChain: Call of Blood (PC) – 20. Februar

Ein Action Roguelike, bei dem gefundene Items miteinander kombiniert werden, um Kettenreaktionen auszulösen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Ys X: Proud Nordics (PC, PS5, Switch 2) – 20. Februar

Eine überarbeitete Version des Action JRPGs.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

So, dann hätten wir das auch abgehakt. Wir wünschen euch eine tolle Woche mit diesen Spielen und sind natürlich nächste Woche wieder mit neuen Titeln am Start.

 

Titelbild: 2026 © Cyanide Studio | 2026 © Nomada Studio

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

