Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 8.2026

Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Valentinstag, doch jetzt ist es wieder Zeit für die Releasevorschau. Anders als letzte Woche haben wir zwar keine absoluten Hochkaräter für euch, aber wie wir euch immer wieder sagen, gibt es auch im Indiebereich eine Menge Juwelen, die entdeckt werden wollen.
Eine Releasevorschau voll mit kleinen Spielen
- Astrobotanica (PC) – 16. Februar
Ein gemütliches Survivalspiel, wo ihr als Alien einen Planeten aus der Vorzeit von vor 300000 Jahren erforscht.
- Book Smugglers (PC) – 16. Februar
Ein narratives Adventure über das Schmuggeln von verbotenen Büchern.
- Screaming Head (PC) – 16. Februar
Ein absurder 2D-Platformer über einen laufenden Kopf, der seine Gegner anschreit.
- Stormbridge (PC) – 16. Februar
Ein linearer City Builder, bei dem ihr eine Brücke immer weiterbauen müsst, während hinter euch ein gefährlicher Sturm naht.
- Wish Me Well (PC) – 16. Februar
Ein Roguelike Dungeon Crawler, wo ihr als belesener Zauberer eure eigenen Zaubersprüche aus gefundenen Spruchrollen kreieren müsst.
- Black Hole Fishing (PC) – 17. Februar
In diesem Clicker-Game angelt ihr mithilfe eines schwarzen Loches.
- Defend Against Cats (PC) – 17. Februar
Ein etwas anderes Tower Defense-Spiel, bei dem ihr Katzen davon abhalten müsst, euch bei der Arbeit zu stören.
- Placid Plastic Deck – A Quiet Quest (PC) – 17. Februar
Ein Quietscheentchen-Deckbuilder.
- Ritual Party (PC) – 17. Februar
Ein Partyspiel mit Cthullu und anderen lovecraftischen Konsorten.
- SnowBot (PC) – 17. Februar
Ein kleines, narratives Adventure über einen Roboter auf einem eingefrorenen Planeten.
- Under The Island (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 17. Februar
Ein Zeldalike mit vielen Anspielungen an die 90er.
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 18. Februar
Ein Strategiespiel im Star Trek-Universum.
- Towerbolt (PC) – 18. Februar
Ein sehr rasanter, vertikaler Platformer.
- Dead in Antares (PC) – 19. Februar
Ein rundenbasiertes Survival Management-Spiel über eine Crew von Überlebenden auf einem fremden Planeten.
- Demon Tides (PC) – 19. Februar
Ein kunterbunter 3D-Platformer in einer Welt voller Wasser.
- Hello, Mario! (Switch) – 19. Februar
Ein kostenloses Spielchen, bei dem man wie in Super Mario 64 mit Marios Gesicht herumspielen kann.
- Kletka (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Februar
Ein Koop Horrorspiel über einen Aufzug, der euch fressen will.
- LOVE ETERNAL (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 19. Februar
Ein 2D-Platformer mit einigen verstörenden Bildern.
- Neva: Prologue (PC, PS5, XSX, Switch) – 19. Februar
DLC zum Indie Puzzle Platformer, wo aufgeklärt wird, wie Alba und Neva sich getroffen haben.
- Paranormasight: The Mermaid’s Curse (Switch) – 19. Februar
Ein Adventure über paranormale Ereignisse in der japanischen Ise-shima Region.
- Skate Bums (Switch) – 19. Februar
Ein rasanter 2D-Skating-Platformer.
- Styx: Blades of Greed (PC, PS5, XSX) – 19. Februar
Ein neuer Teil des Schleich-Adventures.
- Super Battle Golf (PC) – 19. Februar
Ein abgedrehtes Multiplayer-Golfspiel, bei dem alle Spieler*innen gleichzeitig spielen.
- SealChain: Call of Blood (PC) – 20. Februar
Ein Action Roguelike, bei dem gefundene Items miteinander kombiniert werden, um Kettenreaktionen auszulösen.
- Ys X: Proud Nordics (PC, PS5, Switch 2) – 20. Februar
Eine überarbeitete Version des Action JRPGs.
So, dann hätten wir das auch abgehakt. Wir wünschen euch eine tolle Woche mit diesen Spielen und sind natürlich nächste Woche wieder mit neuen Titeln am Start.
Titelbild: 2026 © Cyanide Studio | 2026 © Nomada Studio