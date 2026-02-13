Close

Aktuelle News

Silent Hill: Towanfall – Konami zeigt neuen Teil auf der State of Play

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2026 Konami

Im Rahmen der aktuellen State of Play gewährte Konami erstmals einen genaueren Einblick in das Horror-Abenteuer „Silent Hill: Townfall“. Game Director Jon McKellan erläuterte im Anschluss an die Ausstrahlung des Trailers zentrale Gameplay-Entscheidungen und die Rolle eines bekannten Gadgets der Reihe.

 

Neues Silent Hill angekündigt

Der neue Trailer knüpft an den 2022 veröffentlichten Teaser an und führt mit Simon Ordell erstmals einen Protagonisten ein. Die Handlung führt ihn auf die Insel St. Amelia, wo er den Auftrag erhält, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Vor Ort findet er eine scheinbar verlassene Stadt vor, die in dichten Nebel gehüllt ist. Erstmals gezeigt wurde zudem die Perspektive, aus der das Spiel erlebt wird. „Silent Hill: Townfall“ wird in der First-Person-Ansicht gespielt. Laut Jon McKellan habe sich das Team bewusst für diese Perspektive entschieden, da sie den erzählerischen, rätselorientierten und gestalterischen Zielen des Projekts am nächsten komme.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Ein Gadget kehrt zurück

Im Mittelpunkt des Gameplays steht ein wiederkehrendes Element der Serie: das tragbare Radio. In „Silent Hill: Townfall“ wurde es zum CRTV weiterentwickelt. McKellan beschrieb das Gerät auf dem offiziellen PlayStation Blog als ein „mit viel Liebe zum Detail gefertigtes Objekt, das echte Retro-Technologie und innovative Techniken nutzt“. Es erzeuge den rauen Audio- und Video-Look, der das gesamte Spiel durchziehe.

Anders als in früheren Teilen, in denen das Radio vor allem durch statisches Rauschen vor nahenden Gegnern warnte, übernimmt das CRTV eine aktivere Rolle. Es dient der Orientierung, der Lokalisierung von Bedrohungen und empfängt Signale aus der Stadt. Diese geben Hinweise auf die Handlung oder helfen bei der Bewältigung bestimmter Rätsel.

Silent Hill

Bild © 2026 Konami

 

Kämpfe sind nicht immer die beste Lösung

McKellan zufolge stehen den Spielern zwar verschiedene Waffen zur Verfügung. Eine direkte Konfrontation mit den Kreaturen der Spielwelt sei jedoch nicht immer die beste Lösung. Flucht oder das geschickte Umgehen von Gefahren würden daher eine zentrale Rolle einnehmen. Unterstützt wird diese Spielweise durch ein „Peek“-System sowie interaktive Umgebungselemente. Gegner reagieren dynamisch auf das Verhalten der Spieler und können diese bei zu großer Aufmerksamkeit verfolgen. Stealth werde auf diese Weise zu einer Überlebensstrategie mit eigenem Risiko.

Besonderen Wert legten die Entwickler auf die Einbindung der DualSense-Funktionen. McKellan betonte den Unterschied zwischen dem Wissen, verfolgt zu werden, und dem physischen Erleben dieser Situation: „Seine Schritte zu spüren, während er sich deinem Versteck nähert und außer Sichtweite bleibt, ist etwas ganz anderes.“

Ein konkreter Release-Termin für „Silent Hill: Townfall“ wurde bislang nicht genannt. Der Trailer lieferte jedoch erste Hinweise auf einen möglichen Zeitraum.

 

Quelle: Playstation Blog

Bild © 2026 Konami

 

Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

