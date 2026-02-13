Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

Es mag zwar aktuell nicht den Anschein wirken, aber Rayman ist, oder vielleicht eher WAR, Ubisofts Maskottchen. Der kleine Kerl ohne Arme und Beine, der mit seinen Haaren wie ein Helikopter schweben kann, wird in diesem Jahr tatsächlich 30 Jahre alt. Und auch wenn Ubisoft aktuell nichts mit ihm anzufangen weiß, so schenken sie ihm doch ein kleines Geburtstagsgeschenkt in Form einer Anniversary Edition des allerersten Spiels von 1995.

Die Rayman 30th Anniversary Edition bietet viele zusätzlichen Inhalte und macht das Spiel einfacher

Wer sich an den Jump’n’Run-Klassiker erinnert, der weiß sicherlich noch, wie schwer das Spiel damals war. Ja, die bunte Bonbon-Optik täuschte uns damals ganz schön. Erwartet wurde ein spaßiger, kinderfreundlicher, bunter Platformer und zu Beginn des Spiels ist ja auch noch alles völlig machbar. Doch das Spiel wird mit zunehmender Dauer zunehmend herausfordernder und ist heute für seinen Schwierigkeitsgrad berüchtigt.

Eine der enthaltenen Zusatzoptionen in der Anniversary Edition verschafft diesbezüglich Abhilfe. Es wurden Optionen hinzugefügt, mit denen man sich das Spielerlebnis ein wenig erleichtern kann. Seien es unendlich viele Leben, alle Fähigkeiten direkt freischalten oder eine Rückspulfunktion. Es scheint, dass das überarbeitete Abenteuer etwas einfacher werden könnte.

Die Edition kommt nicht nur in der Urfassung heraus, sondern in gleich fünf Varianten. So könnt ihr die Versionen für Playstation, Atari Jaguar, MS DOS, Gameboy Color und Gameboy Advance spielen. Insgesamt gibt es über 120 neue Levels aus der Feder von Fans und Ubisoft-Entwickler*innen. Zudem könnt ihr einen bisher nie veröffentlichten Prototypen des Spiels spielen und euch Making Ofs und Skizzen zum Spiel anschauen.

Rayman bekommt hier also ein vollgepacktes Geburtstagsgeschenk, welches ab heute, dem 13. Februar, für Playstation 5, Xbox Series X|S, Switch und PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quelle: Ubisoft

Titelbild: 2026 © Ubisoft