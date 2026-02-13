Metal Gear Solid – Master Collection Vol. 2 mit Teil 4 & Peace Walker angekündigt

Erstmals seit seinem ursprünglichen Erscheinen für die PlayStation 3 verlässt „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ die Plattform, an die es über 15 Jahre gefesselt war. Möglich macht dies die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“, die Konami im Rahmen der aktuellen State of Play offiziell angekündigt hat.

Metal Gear Solid 4 endlich nicht nur auf PS3

Die Spielesammlung erscheint am 27. August 2026. Enthalten sind drei Titel aus dem Metal-Gear-Universum, die bislang auf unterschiedlichen Systemen verblieben waren. Neben dem vierten Hauptteil der Reihe, der den Abschluss der von Hideo Kojima erzählten Saga bildet, umfasst die Kollektion das PSP-Spin-off „Peace Walker“ sowie den GameBoy-Color-Ableger „Ghost Babel“.

Für „Guns of the Patriots“ ist es die erste Portierung überhaupt. Das Spiel war seit seiner Veröffentlichung 2008 an die PlayStation 3 gebunden. „Ghost Babel“ erscheint ebenfalls erstmals auf weiteren Plattformen. Die Version von „Peace Walker“ basiert auf der bereits 2011 in der HD Collection erschienenen Umsetzung für PS3 und Xbox 360. Jeder Titel der Sammlung wird mit einem digitalen Drehbuch sowie einem Masterbuch ausgeliefert, das Hintergrundinformationen zu Figuren und Handlung bereitstellt. Die digitale Fassung der Collection enthält zudem einen Soundtrack mit ausgewählten Stücken der Reihe.

Konami nimmt Anpassungen vor

Die Portierung von „Metal Gear Solid 4“ erhält Verbesserungen bei Auflösung und Bildrate sowie eine anpassbare Steuerung. Auch „Peace Walker“ profitiert von überarbeiteten Steuerungsoptionen. Der Titel unterstützt weiterhin den Online-Koop für zwei bis vier Spieler sowie den kompetitiven Versus-Ops-Modus mit bis zu sechs Teilnehmern. Für „Ghost Babel“, dessen Handlung in einer alternativen Kontinuität drei Jahre vor dem ersten Metal Gear Solid angesiedelt ist, werden verschiedene Bildschirmfilter und -einstellungen, eine Rückspulfunktion sowie eine frei belegbare Tastenbelegung bereitgestellt.

Die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Einen konkreten Preis nannte Konami bislang nicht.

