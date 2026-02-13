Close

Aktuelle News

Kena: Scars of Kosmora – Nachfolger zum wunderschönen Indie-Hit angekündigt

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2026 Ember Lab

Das Indie-Studio Ember Lab hat im Rahmen der aktuellen State of Play mit „Kena: Scars of Kosmora“ eine Fortsetzung seines Indie-Hits „Kena: Bridge of Spirits“ angekündigt. Ein erster Trailer gibt Einblicke in die Handlung und das Setting des Action-Adventures, das noch 2026 erscheinen soll.

 

Kena erhält einen Nachfolger

Mit „Bridge of Spirits“ gelang Ember Lab 2021 ein Überraschungserfolg. Nach mehreren Updates und einer ruhigen Phase um die Marke folgt nun die Ankündigung eines Nachfolgers. „Kena: Scars of Kosmora“ befindet sich für die PlayStation 5 und den PC in Entwicklung und wurde mit einem cineastisch inszenierten Trailer vorgestellt. Die Geschehnisse des neuen Teils setzen nach den Ereignissen des Vorgängers an. Kena hat sich als Seelenführerin etabliert und ist in ihrer Rolle erfahrener. Im Zentrum der Erzählung steht nun ihre eigene Vergangenheit. Um lange verdrängten Erinnerungen auf den Grund zu gehen, reist sie auf die Insel Kosmora.

Dort trifft sie auf einen mächtigen Geist, der ihren Stab zerstört. Jenes Artefakt, das sie nicht nur als Seelenführerin ausweist, sondern auch am Leben erhält. Ohne seinen Schutz ist Kena fortan einem Zeitlimit ausgesetzt und muss sich der Alchemie zuwenden, um zu überleben. Die Insel beherbergt verschiedene Regionen mit jeweils eigenen Kreaturen und Geistern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Release noch in diesem Jahr

Erstmals treten in der Reihe Elementargeister auf, die jeweils mit einem Element und bestimmten Geistern verbunden sind. Einige von ihnen stehen Kena wohlwollend gegenüber. Im Trailer sind Szenen zu sehen, in denen sie auf einem dieser Wesen reitet. Neben freundlichen Geistern wird Kena es auch mit verdorbenen Kreaturen zu tun bekommen. Die Kämpfe sollen laut Entwicklerteam verdeutlichen, wie sehr die Protagonistin seit ihrem ersten Abenteuer gewachsen ist. Neue Fähigkeiten sollen für mehr spielerische Tiefe sorgen und auch in Auseinandersetzungen mit mächtigen Bossgegnern zum Einsatz kommen.

Ember Lab hält sich bislang mit Details zurück. Die Verantwortlichen versprechen jedoch ein „emotionales und herzliches Abenteuer“, das sowohl neue Spieler als auch Fans des Vorgängers ansprechen soll. „Kena: Scars of Kosmora“ erscheint im Laufe des Jahres 2026 für PlayStation 5 und PC über Steam und den Epic Games Store. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.

Kena: Scars of Kosmora

Bild © 2026 Ember Lab

 

Quelle: Playstation Blog

Bild © 2026 Ember Lab

Tags: playstation, State of Play, Kena: Scars of Kosmora
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

