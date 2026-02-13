Close

Login

Lost Password     Register
Close

Register

Lost Password     
Close

Lost Password

    Register
Aktuelle News

John Wick – Saber Interactive entwickelt cineastisches Action-Game

von Christian Koitkaam
0 Comments
Bild © 2026 Saber Interactive

Im Rahmen der jüngsten State of Play wurde ein cineastisches „John Wick“-Videospiel angekündigt. Es handelt sich um eine Produktion im AAA-Segment, die bei Saber Interactive entsteht. Einen offiziellen Titel nannte das amerikanische Entwicklerstudio bislang nicht.

 

Keanu Reeves kehrt als John Wick zurück

Game Director Jesus Iglesias bezeichnete die Arbeit an der Adaption des Action-Franchise als „bereichernde Erfahrung“. Saber Interactive entwickelt den Titel in enger Zusammenarbeit mit Regisseur Chad Stahelski, Hauptdarsteller Keanu Reeves sowie dem Studio Lionsgate. Die Erzählung ist als originäre Geschichte konzipiert, die einen bislang nicht gezeigten Lebensabschnitt des Auftragskillers beleuchtet. Sie fügt sich nach Angaben des Studios nahtlos in die bestehende Zeitlinie der Filmreihe ein. Neben neuen Charakteren sollen auch vertraute Gesichter aus den Filmen auftreten.

Die Handlung ist vor den Ereignissen des ersten Kinofilms angesiedelt. „Vor dem Auto. Vor dem Hund. Bevor er zum Baba Yaga wurde“, schrieb Saber Interactive zur Einordnung auf X.

John Wick Game

Bild © 2026 Saber Interactive

 

Noch kein Release-Datum

Das Spiel setzt auf die für die Filmreihe charakteristische Kameraführung und Inszenierung. Im Mittelpunkt des Gameplays steht die als Gun-Fu bekannte Kampfchoreografie, ergänzt durch Verfolgungsjagden. Die Entwickler betonen den Anspruch, den Stil der Vorlage auf die Konsole zu übertragen und ein von anderen Action-Spielen abweichendes Erlebnis zu schaffen.

Ein eigens entwickeltes Kampfsystem soll die Bewegungsabläufe der Filme nachbilden. Wert gelegt wurde zudem auf detailreiche Umgebungen im Neo-Noir-Stil, die der düsteren Ästhetik der Reihe entsprechen. Die Spieler übernehmen die vollständige Kontrolle über Schlag- und Schusssequenzen.

Für die PlayStation-5-Version sind Funktionen des DualSense-Controllers sowie 3D-Audio vorgesehen, um eine höhere Immersion zu erreichen. Einen Veröffentlichungszeitraum nannte Saber Interactive bislang nicht. Bestätigt wurden jedoch die unterstützten Plattformen: Das Spiel erscheint für PlayStation, Xbox und PC.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Quelle: Playstation Blog

Bild © 2026 Saber Interactive

Tags: State of Play, John Wick, Saber Interactive
Christian Koitka
Christian Koitka
The guy who loves videogames

Teile diesen Beitrag

Like diesen Beitrag

0

Ähnliche Beiträge

Bild: 2026 © Ubisoft

Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

0 likes
Bild © 2026 Ember Lab

Kena: Scars of Kosmora – Nachfolger zum wunderschönen Indie-Hit angekündigt

0 likes
Bild © 2026 Konami

Silent Hill: Towanfall – Konami zeigt neuen Teil auf der State of Play

0 likes

    Hinterlasse eine Antwort

    Deine E-Mail wird nicht veröffentlicht Required fields are marked *

    Danke für deinen Kommentar!

    Letzte Kommentare

    Die aktuelle Podcast Folge

    Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

    Inhalt entsperren
    Weitere Informationen

    Die letzten Beiträge

    Rayman – Der gliederlose Held feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Anniversary Edition

    Kena: Scars of Kosmora – Nachfolger zum wunderschönen Indie-Hit angekündigt

    John Wick – Saber Interactive entwickelt cineastisches Action-Game

    Silent Hill: Towanfall – Konami zeigt neuen Teil auf der State of Play

    Metal Gear Solid – Master Collection Vol. 2 mit Teil 4 & Peace Walker angekündigt

    God of War: Remake der Trilogie angekündigt und neues Sons of Sparta mit Shadowdrop

    Gothic Remake – Endlich wissen wir, wann es erscheint

    Test: Reanimal

    Test: MIO: Memories in Orbit

    Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 7.2026