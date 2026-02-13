John Wick – Saber Interactive entwickelt cineastisches Action-Game

Im Rahmen der jüngsten State of Play wurde ein cineastisches „John Wick“-Videospiel angekündigt. Es handelt sich um eine Produktion im AAA-Segment, die bei Saber Interactive entsteht. Einen offiziellen Titel nannte das amerikanische Entwicklerstudio bislang nicht.

Keanu Reeves kehrt als John Wick zurück

Game Director Jesus Iglesias bezeichnete die Arbeit an der Adaption des Action-Franchise als „bereichernde Erfahrung“. Saber Interactive entwickelt den Titel in enger Zusammenarbeit mit Regisseur Chad Stahelski, Hauptdarsteller Keanu Reeves sowie dem Studio Lionsgate. Die Erzählung ist als originäre Geschichte konzipiert, die einen bislang nicht gezeigten Lebensabschnitt des Auftragskillers beleuchtet. Sie fügt sich nach Angaben des Studios nahtlos in die bestehende Zeitlinie der Filmreihe ein. Neben neuen Charakteren sollen auch vertraute Gesichter aus den Filmen auftreten.

Die Handlung ist vor den Ereignissen des ersten Kinofilms angesiedelt. „Vor dem Auto. Vor dem Hund. Bevor er zum Baba Yaga wurde“, schrieb Saber Interactive zur Einordnung auf X.

Noch kein Release-Datum

Das Spiel setzt auf die für die Filmreihe charakteristische Kameraführung und Inszenierung. Im Mittelpunkt des Gameplays steht die als Gun-Fu bekannte Kampfchoreografie, ergänzt durch Verfolgungsjagden. Die Entwickler betonen den Anspruch, den Stil der Vorlage auf die Konsole zu übertragen und ein von anderen Action-Spielen abweichendes Erlebnis zu schaffen.

Ein eigens entwickeltes Kampfsystem soll die Bewegungsabläufe der Filme nachbilden. Wert gelegt wurde zudem auf detailreiche Umgebungen im Neo-Noir-Stil, die der düsteren Ästhetik der Reihe entsprechen. Die Spieler übernehmen die vollständige Kontrolle über Schlag- und Schusssequenzen.

Für die PlayStation-5-Version sind Funktionen des DualSense-Controllers sowie 3D-Audio vorgesehen, um eine höhere Immersion zu erreichen. Einen Veröffentlichungszeitraum nannte Saber Interactive bislang nicht. Bestätigt wurden jedoch die unterstützten Plattformen: Das Spiel erscheint für PlayStation, Xbox und PC.

Quelle: Playstation Blog

Bild © 2026 Saber Interactive