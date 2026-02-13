God of War: Remake der Trilogie angekündigt und neues Sons of Sparta mit Shadowdrop

Santa Monica Studio nutzte die aktuelle State of Play, um gleich zwei Projekte aus dem God-of-War-Universum vorzustellen: eine Neuauflage der ersten drei Spiele sowie das unmittelbar veröffentlichte Spin-off „Sons of Sparta“. Und zu einem gibt es sogar sofort eine Release-Datum!

Kratos kehrt zurück

Die Ankündigung der Remake-Trilogie überbrachte niemand Geringeres als TC Carson. Der Schauspieler, der Kratos in der griechischen Ära seine Stimme lieh, kehrte dafür vor die Kamera zurück. Eine genaue Vorstellung der Neuauflagen blieb jedoch aus. Das Projekt, so das Studio, stecke noch in einer frühen Phase. Man bitte um Geduld, verspreche aber ein „richtig großes“ Update zum nächsten Informationszeitpunkt. Unklar bleibt bislang, ob es sich um eine reine Grafiküberarbeitung handelt oder ob spielerische Anpassungen, etwa im Stil der nordischen Ableger, vorgenommen werden.

Während die Neuauflagen noch in weiter Ferne liegen, erfolgte eine zweite Ankündigung mit sofortiger Verfügbarkeit. „God of War: Sons of Sparta“, das zuvor bereits als Gerücht kursierte, wurde im Anschluss an die Remake-Enthüllung für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Shadowdrop mit neuem God of War

Entwickelt wurde der Titel von Mega Cat Studios, einem auf Retro-Spiele spezialisierten Studio. Statt des gewohnten 3D-Action-Abenteuers wählt Sons of Sparta eine 2D-Perspektive mit handgezeichneter Pixelgrafik. Die Handlung ist in der Jugend von Kratos angesiedelt und rückt dessen Beziehung zu Bruder Deimos sowie die gemeinsame Ausbildung in der spartanischen Agoge in den Vordergrund.

Verantwortlich für das Skript zeichnet das Writing-Team von Santa Monica Studio, das bereits an God of War (2018) und God of War Ragnarök beteiligt war. TC Carson übernimmt die Rolle des Erzählers. Es ist seine erste Arbeit an einem God-of-War-Spiel seit mehr als zehn Jahren.

God of War meets 2D

Trotz des Perspektivwechsels wolle man das typische Spielgefühl der Reihe bewahren, erklärte Grace Orlady, Lead Community Manager bei Santa Monica Studio. Kratos kämpfe mit Speer, Schild und göttlichen Artefakten gegen Gegnerhorden. Neben bekannten Feinden aus der Trilogie würden auch neue Kreaturen eingeführt, deren Design auf bislang ungenutzten Figuren der griechischen Mythologie basiere.

Verfügbar ist Sons of Sparta ab sofort digital im PlayStation Store. Die Standard Edition kostet 29,99 Euro, die Digital Deluxe Edition 39,99 Euro. Letztere enthält zusätzlich ein digitales Artbook sowie den offiziellen Soundtrack.

