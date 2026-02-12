Close

Aktuelle News

Gothic Remake – Endlich wissen wir, wann es erscheint

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2024 © THQ Nordic

Das Releasedatum vom Gothic Remake war etwas, was bisher immer im Verborgenen geblieben war. Zuletzt ging man davon aus, dass es noch im ersten Quartal 2026 erscheinen wird. Dies ist nun nicht der Fall, doch immerhin haben wir endlich einen offiziellen Termin, den sich Gothic-Fans im Kalender anstreichen sollten.

 

Das Gothic Remake wird ein Sommer-Blockbuster

Ein neuer Trailer zeigt uns zunächst einmal weitere Eindrücke des Abenteuers in der Minenkolonie von Khorinis. Eine weibliche Stimme berichtet uns vom Leben in der Kolonie. Es ist nicht ganz klar, wer dort als Erzählerin fungiert, viele weibliche Charaktere gibt es in den Gothic-Spielen und besonders im ersten Teil nicht.

Uns wird der harte Umgang in der Kolonie erklärt, die drei Fraktionen werden uns vorgestellt und die magische Barriere wird gezeigt, die alle Gefangenen in der Kolonie hält. Wie in vielen Making Ofs bereits gezeigt wurde, hält sich das spanische Studio Alkimia Interactive stark an der Vorlage und hat nicht vor, die Narrative des Originals komplett auf den Kopf zu stellen. Vielmehr sollen einige Elemente erweitert werden. So sehen wir im Trailer auch Szenen, die wahrscheinlich viel cineastischer umgesetzt werden als noch im Original von 2001.

Doch nun also die große Enthüllung, wann erscheint denn nun das Gothic Remake. Das offizielle Releasedatum ist der 5. Juni 2026. Im Sommer geht es also zurück ins Minental und dann können wir uns endlich selbst davon überzeugen, ob die Neuinterpretation des deutschen Rollenspielklassikers gelungen ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Quelle: THQ Nordic

Titelbild: 2024 © THQ Nordic

Tags: Gothic Remake
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

