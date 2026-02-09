Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 7.2026

Wir starten mit der Releasevorschau in die zweite Februarwoche, an deren Ende uns der Valentinstag erwartet. Besonders viele Spiele zum Thema Liebe gibt es in dieser Woche allerdings nicht. Was es stattdessen so gibt, das zeigen wir euch nun.
Die Valentinstagwoche in der Releasevorschau
- Goblin Sushi (PC) – 9. Februar
Ein taktisches, stressiges Roguelike über einen Goblin, der gerne Sushikoch wäre.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Monterey Jack (PC, PS5, XSX) – 9. Februar
Ein Horror-Puzzler, bei dem ihr von einem gruseligen Käsemaskottchen verfolgt werdet.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Pixel Wizard (PC) – 9. Februar
Ein pixeliges Hack’n’Slash mit einem Magier in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, XSX) – 10. Februar
Ein Horror-Shooter in einer verdrehten Version von Spanien.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Greyhill Incident: Reprobed Edition (Switch) – 10. Februar
In diesem Survivl Horrorspiel müsst ihr einer Entführung durch Aliens entkommen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mewgenics (PC) – 10. Februar
Vom Macher von Binding of Isaac kommt ein strategisches Roguelike mit mutierten Tieren.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Relooted (PC, XSX) – 10. Februar
Ein rasantes Parcourspiel, wo ihr antike afrikanische Relikte aus Museen zurückstehlen sollt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Prisoning: Fletcher’s Quest (PC, Switch) – 10. Februar
Ein 16-bit Metroidvania, wo der Held im Gehirn eines Spieleentwicklers gefangen ist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Lost and Found Co. (PC) – 11. Februar
Ein gemütliches Suchspielchen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Romeo Is a Dead Man (PC, PS5, XSX) – 11. Februar
Die neue, abgedrehte Ausgeburt von Suda51.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Starsand Island (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 11. Februar
Ein entspannendes Spiel über das idyllische Inselleben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Tokyo Scramble (Switch 2) – 11. Februar
Ein Stealthspiel, bei dem ihr Dinosauriermonster mit Schleichen und cleveren Tricks entkommen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- BlazBlue: Entropy Effect X (PS5, XSX, Switch) – 12. Februar
Anime Hack’n’Slash mit abgedrehten Effekten, wie man sie von Arc System Works kennt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- ChromaGun 2: Dye Hard (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Februar
Ein Puzzle-Shooter, bei dem ihr mit dem Verschießen von Farben Rätsel löst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Disciples: Domination (PC, PS5, XSX) – 12. Februar
Ein düsteres Fantasy-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- House Of Nowhere (PC) – 12. Februar
In diesem Horrospiel müsst ihr Rätsel lösen, doch die Gefahr durch Monster kann hinter jeder Ecke lauern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Killer Inn (PC) – 12. Februar
Ein abgedrehtes Social Deduction-Spiel mit überzeichneten Figuren und einer Menge Chaos.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Log Riders (PC) – 12. Februar
Ein Koop-Geschicklichkeitsspiel, wo ihr gemeinsam auf einem Baumstamm rollen müsst.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Mario Tennis Fever (Switch 2) – 12. Februar
Mario und Konsorten schwingen mal wieder die Tennisschläger.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- RIDE 6 (PC, PS5, XSX) – 12. Februar
Ein neues Spiel für Fans von motorisierten Zweirädern.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Roadside Research (PC, XSX) – 12. Februar
In diesem Tankstellensimulator seid ihr und eure Freund*innen eine Gruppe von Aliens, die sich so natürlich wie möglich verhalten müssen, um nicht aufzufliegen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Selini (PC) – 12. Februar
Ein atmosphärisches Adventure mit einer in Schatten gehüllter, apokalyptischer Spielwelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- The Hull (PC) – 12. Februar
Ein kooperativer Horror-Shooter, wo ihr gemeinsam den Untergrund erkundet, in welchem es vor Monstern nur so wimmelt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS4, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Februar
Ein Remake des Beat’em’Ups in der Yakuza-Reihe sowie Dark Ties, ein neues Spiel mit dem Charakter Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 als Protagonist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Clue: Murder By Death (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 13. Februar
Aufgrund seines Namens lässt sich schnell erschließen, dass dieses Detektivspiel natürlich von Cluedo inspiriert wurde.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- High on Life 2 (PC, PS5, XSX) – 13. Februar
Nachfolger des abgedrehten, humoristischen Shooters, in dem eure Waffen mit euch reden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- Horripilant (PC) – 13. Februar
Ein sehr oldschooliger Dungeon Crawler mit Horrorelementen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
- REANIMAL (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. Februar
Die ursprünglichen Macher von Little Nightmares machen nun ihr eigenes Ding, welches trotzdem immer noch stark an Little Nightmares erinnert.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Und da haben wir es auch schon wieder geschafft. Genießt den Valentinstag mit euren Liebsten und wenn ihr niemanden habt, dann macht euch nichts draus, dafür habt ihr all diese tollen Videospiele. Und auch wir sind immer für euch da, vor allem nächste Woche mit der neuen Ausgabe der Releasevorschau.
Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © THQ Nordic