Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 7.2026

Wir starten mit der Releasevorschau in die zweite Februarwoche, an deren Ende uns der Valentinstag erwartet. Besonders viele Spiele zum Thema Liebe gibt es in dieser Woche allerdings nicht. Was es stattdessen so gibt, das zeigen wir euch nun.

Die Valentinstagwoche in der Releasevorschau

Goblin Sushi (PC) – 9. Februar

Ein taktisches, stressiges Roguelike über einen Goblin, der gerne Sushikoch wäre.

Monterey Jack (PC, PS5, XSX) – 9. Februar

Ein Horror-Puzzler, bei dem ihr von einem gruseligen Käsemaskottchen verfolgt werdet.

Pixel Wizard (PC) – 9. Februar

Ein pixeliges Hack’n’Slash mit einem Magier in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting.

Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, XSX) – 10. Februar

Ein Horror-Shooter in einer verdrehten Version von Spanien.

Greyhill Incident: Reprobed Edition (Switch) – 10. Februar

In diesem Survivl Horrorspiel müsst ihr einer Entführung durch Aliens entkommen.

Mewgenics (PC) – 10. Februar

Vom Macher von Binding of Isaac kommt ein strategisches Roguelike mit mutierten Tieren.

Relooted (PC, XSX) – 10. Februar

Ein rasantes Parcourspiel, wo ihr antike afrikanische Relikte aus Museen zurückstehlen sollt.

The Prisoning: Fletcher’s Quest (PC, Switch) – 10. Februar

Ein 16-bit Metroidvania, wo der Held im Gehirn eines Spieleentwicklers gefangen ist.

Lost and Found Co. (PC) – 11. Februar

Ein gemütliches Suchspielchen.

Romeo Is a Dead Man (PC, PS5, XSX) – 11. Februar

Die neue, abgedrehte Ausgeburt von Suda51.

Starsand Island (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 11. Februar

Ein entspannendes Spiel über das idyllische Inselleben.

Tokyo Scramble (Switch 2) – 11. Februar

Ein Stealthspiel, bei dem ihr Dinosauriermonster mit Schleichen und cleveren Tricks entkommen müsst.

BlazBlue: Entropy Effect X (PS5, XSX, Switch) – 12. Februar

Anime Hack’n’Slash mit abgedrehten Effekten, wie man sie von Arc System Works kennt.

ChromaGun 2: Dye Hard (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Februar

Ein Puzzle-Shooter, bei dem ihr mit dem Verschießen von Farben Rätsel löst.

Disciples: Domination (PC, PS5, XSX) – 12. Februar

Ein düsteres Fantasy-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen.

House Of Nowhere (PC) – 12. Februar

In diesem Horrospiel müsst ihr Rätsel lösen, doch die Gefahr durch Monster kann hinter jeder Ecke lauern.

Killer Inn (PC) – 12. Februar

Ein abgedrehtes Social Deduction-Spiel mit überzeichneten Figuren und einer Menge Chaos.

Log Riders (PC) – 12. Februar

Ein Koop-Geschicklichkeitsspiel, wo ihr gemeinsam auf einem Baumstamm rollen müsst.

Mario Tennis Fever (Switch 2) – 12. Februar

Mario und Konsorten schwingen mal wieder die Tennisschläger.

RIDE 6 (PC, PS5, XSX) – 12. Februar

Ein neues Spiel für Fans von motorisierten Zweirädern.

Roadside Research (PC, XSX) – 12. Februar

In diesem Tankstellensimulator seid ihr und eure Freund*innen eine Gruppe von Aliens, die sich so natürlich wie möglich verhalten müssen, um nicht aufzufliegen.

Selini (PC) – 12. Februar

Ein atmosphärisches Adventure mit einer in Schatten gehüllter, apokalyptischer Spielwelt.

The Hull (PC) – 12. Februar

Ein kooperativer Horror-Shooter, wo ihr gemeinsam den Untergrund erkundet, in welchem es vor Monstern nur so wimmelt.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS4, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Februar

Ein Remake des Beat’em’Ups in der Yakuza-Reihe sowie Dark Ties, ein neues Spiel mit dem Charakter Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 als Protagonist.

Clue: Murder By Death (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 13. Februar

Aufgrund seines Namens lässt sich schnell erschließen, dass dieses Detektivspiel natürlich von Cluedo inspiriert wurde.

High on Life 2 (PC, PS5, XSX) – 13. Februar

Nachfolger des abgedrehten, humoristischen Shooters, in dem eure Waffen mit euch reden.

Horripilant (PC) – 13. Februar

Ein sehr oldschooliger Dungeon Crawler mit Horrorelementen.

REANIMAL (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. Februar

Die ursprünglichen Macher von Little Nightmares machen nun ihr eigenes Ding, welches trotzdem immer noch stark an Little Nightmares erinnert.

Und da haben wir es auch schon wieder geschafft. Genießt den Valentinstag mit euren Liebsten und wenn ihr niemanden habt, dann macht euch nichts draus, dafür habt ihr all diese tollen Videospiele. Und auch wir sind immer für euch da, vor allem nächste Woche mit der neuen Ausgabe der Releasevorschau.

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © THQ Nordic