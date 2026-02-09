Close

Aktuelle News

Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 7.2026

von Maarten Cherekam
0 Comments
Bild: 2026 © Nintendo | 2026 © THQ Nordic

Wir starten mit der Releasevorschau in die zweite Februarwoche, an deren Ende uns der Valentinstag erwartet. Besonders viele Spiele zum Thema Liebe gibt es in dieser Woche allerdings nicht. Was es stattdessen so gibt, das zeigen wir euch nun.

 

Die Valentinstagwoche in der Releasevorschau

 

  • Goblin Sushi (PC) – 9. Februar

Ein taktisches, stressiges Roguelike über einen Goblin, der gerne Sushikoch wäre.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Monterey Jack (PC, PS5, XSX) – 9. Februar

Ein Horror-Puzzler, bei dem ihr von einem gruseligen Käsemaskottchen verfolgt werdet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Pixel Wizard (PC) – 9. Februar

Ein pixeliges Hack’n’Slash mit einem Magier in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, XSX) – 10. Februar

Ein Horror-Shooter in einer verdrehten Version von Spanien.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Greyhill Incident: Reprobed Edition (Switch) – 10. Februar

In diesem Survivl Horrorspiel müsst ihr einer Entführung durch Aliens entkommen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Mewgenics (PC) – 10. Februar

Vom Macher von Binding of Isaac kommt ein strategisches Roguelike mit mutierten Tieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Relooted (PC, XSX) – 10. Februar

Ein rasantes Parcourspiel, wo ihr antike afrikanische Relikte aus Museen zurückstehlen sollt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • The Prisoning: Fletcher’s Quest (PC, Switch) – 10. Februar

Ein 16-bit Metroidvania, wo der Held im Gehirn eines Spieleentwicklers gefangen ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Lost and Found Co. (PC) – 11. Februar

Ein gemütliches Suchspielchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Romeo Is a Dead Man (PC, PS5, XSX) – 11. Februar

Die neue, abgedrehte Ausgeburt von Suda51.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Starsand Island (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 11. Februar

Ein entspannendes Spiel über das idyllische Inselleben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Tokyo Scramble (Switch 2) – 11. Februar

Ein Stealthspiel, bei dem ihr Dinosauriermonster mit Schleichen und cleveren Tricks entkommen müsst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • BlazBlue: Entropy Effect X (PS5, XSX, Switch) – 12. Februar

Anime Hack’n’Slash mit abgedrehten Effekten, wie man sie von Arc System Works kennt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • ChromaGun 2: Dye Hard (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Februar

Ein Puzzle-Shooter, bei dem ihr mit dem Verschießen von Farben Rätsel löst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Disciples: Domination (PC, PS5, XSX) – 12. Februar

Ein düsteres Fantasy-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • House Of Nowhere (PC) – 12. Februar

In diesem Horrospiel müsst ihr Rätsel lösen, doch die Gefahr durch Monster kann hinter jeder Ecke lauern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Killer Inn (PC) – 12. Februar

Ein abgedrehtes Social Deduction-Spiel mit überzeichneten Figuren und einer Menge Chaos.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Log Riders (PC) – 12. Februar

Ein Koop-Geschicklichkeitsspiel, wo ihr gemeinsam auf einem Baumstamm rollen müsst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Mario Tennis Fever (Switch 2) – 12. Februar

Mario und Konsorten schwingen mal wieder die Tennisschläger.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • RIDE 6 (PC, PS5, XSX) – 12. Februar

Ein neues Spiel für Fans von motorisierten Zweirädern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Roadside Research (PC, XSX) – 12. Februar

In diesem Tankstellensimulator seid ihr und eure Freund*innen eine Gruppe von Aliens, die sich so natürlich wie möglich verhalten müssen, um nicht aufzufliegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Selini (PC) – 12. Februar

Ein atmosphärisches Adventure mit einer in Schatten gehüllter, apokalyptischer Spielwelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • The Hull (PC) – 12. Februar

Ein kooperativer Horror-Shooter, wo ihr gemeinsam den Untergrund erkundet, in welchem es vor Monstern nur so wimmelt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS4, PS5, XSX, Switch 2) – 12. Februar

Ein Remake des Beat’em’Ups in der Yakuza-Reihe sowie Dark Ties, ein neues Spiel mit dem Charakter Yoshitaka Mine aus Yakuza 3 als Protagonist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Clue: Murder By Death (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 13. Februar

Aufgrund seines Namens lässt sich schnell erschließen, dass dieses Detektivspiel natürlich von Cluedo inspiriert wurde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • High on Life 2 (PC, PS5, XSX) – 13. Februar

Nachfolger des abgedrehten, humoristischen Shooters, in dem eure Waffen mit euch reden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • Horripilant (PC) – 13. Februar

Ein sehr oldschooliger Dungeon Crawler mit Horrorelementen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

  • REANIMAL (PC, PS5, XSX, Switch 2) – 13. Februar

Die ursprünglichen Macher von Little Nightmares machen nun ihr eigenes Ding, welches trotzdem immer noch stark an Little Nightmares erinnert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

 

Und da haben wir es auch schon wieder geschafft. Genießt den Valentinstag mit euren Liebsten und wenn ihr niemanden habt, dann macht euch nichts draus, dafür habt ihr all diese tollen Videospiele. Und auch wir sind immer für euch da, vor allem nächste Woche mit der neuen Ausgabe der Releasevorschau.

 

Titelbild: 2026 © Nintendo | 2026 © THQ Nordic

Tags: Releasevorschau
Avatar-Foto
Maarten Cherek
isst nichts so heiß, wie es gekocht wird!

