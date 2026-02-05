Overwatch – Die 2 wird gestrichen, dafür kommen zehn neue Helden dazu

Overwatch feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und aus diesem Grund gibt es eine Art Reset. In einer halbstündigen Spotlight-Präsentation stellte das Team 4 von Blizzard ihre Pläne für den Heldenshooter vor, der nun die 2 am Ende verliert, dafür aber eine ganze Menge an Inhalten dazubekommt.

Overwatch 2 heißt jetzt einfach nur noch Overwatch

Es wurde beim Release des Nachfolgers ohnehin von vielen Fans mockiert, dass es einfach nur der Vorgänger war, nur mit ein paar neuen Inhalten. Die Sachen, die es zum richtigen Nachfolger machen sollten, wie etwa storylastige Events, wurden ja komplett gestrichen. Jetzt gibt es also einen großen Reset. Die 2 wird gestrichen, die Seasons werden auf Season 1 zurückgesetzt und eine neue Geschichte wird erzählt.

Ab dem 19. Februar beginnt Season 1 von Reign of Talon, eine Story rund um die Terrororganisation und ihre neue Anführerin Vendetta. Kurzfilme, Comics und Ingame-Events sollen die Geschichten erzählen, während das Gameplay des Spiels grundsätzlich beim altbewährten PvP bleibt. Dennoch soll der Status der aktuellen Geschichte immer im Spiel dargestellt werden. VOn nun an wird es so ablaufen, dass jedes Jahr eine neue Geschichte erzählt wird, die wieder bei Season 1 beginnt.

Und die erste Season nach dem Reset beginnt gleich mit einem Kracher. Anders als in den vorherigen Jahren wird es in 2026 nicht nur drei, sondern gleich 10 neue Held*innen geben. Die ersten fünf wurden auch direkt bei der Präsentation vorgestellt. Da wäre zum Beispiel Domina, die Vizepräsidentin von Vishkar Industries, die sich mit Vendetta verbündet hat. Denn zufällig fallen alle Wiederaufbaurechte der Gebiete, die Talon verwüstet hat, in die Hände von Vishkar Industries. Domina ist ein Tank, die mit ihren Photonwaffen aus der Entfernung das Spielgeschehen kontrollieren kann.

Dann wären da noch Emry, ein neuer Damage-Held mit einem rasanten Run and Gun-Stil, Mizuki, einen Heiler mit agressivem Gameplay und Anran, die Schwester des Supporthelden Wuyang, die mit Feuerattacken angreift. Oh, und natürlich dürfen wir auch Jetpack Cat nicht vergessen, eine Katze mit einem … na ja, Jetpack eben. Sie fungiert als Support und kann Helden über das Schlachtfeld tragen, gleichzeitig aber auch Gegner in den Abgrund werfen. Und sie ist süß, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt.

Die fünf weiteren neuen Helden werden mit der Zeit ebenfalls vorgestellt. Doch es kommen nicht nur zehn neue Held*innen ins Spiel, auch Designs, Menüs und Skins sind natürlich mit von der Partie. Außerdem werden alle Klassen einzigartige passive Fähigkeiten erhalten, die ihr nach Belieben verteilen könnt. So können Heiler eventuell dafür sorgen, dass Healthpacks mehr Leben verleihen, Damage Dealer können sich zum Beispiel anzeigen lassen, wenn Gegner mit weniger als 50 % Leben hinter einer Wand stehen und Tanks können vielleicht an Geschwindigkeit gewinnen, wenn sie hohen Schaden erlitten haben. Mit all diesen passiven Skills soll das Gameplay ein wenig aufgepeppt werden.

Der große Reset von Overwatch beginnt am 10. Februar mit der Veröffentlichung von Season 1, Anran als spielbare Heldin und Skins in Kooperation mit Hello Kitty and Friends.

Quelle: Blizzard Entertainment

Titelbild: 2026 © Blizzard Entertainment